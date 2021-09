ONLINE + VIDEO: Krejčí dal gól a Olomouc vyhrála. Pardubice smetly Plzeň

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:21. Krejčí, 54:21. Švrček, 63:56. J. Knotek Hosté: 05:26. Claireaux, 54:05. Claireaux Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí (A), J. Káňa – V. Tomeček, Nahodil, Klimek – Navrátil, J. Knotek (A), Ostřížek – Olesz, Kolouch, Strapáč. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Bernad, Jánošík, Pýcha, Pláněk (A), D. Moravec, Šidlík – Lunter, A. Zbořil, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Kika, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4 202 diváků

SESTŘIH: Olomouc - Mladá Boleslav 3:2p. Krejčí začal na Hané gólem, rozhodl Knotek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:46. Šmíd Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Perret, Lev (A), Orsava – R. Pilař, Lalancette, Oksanen – Kevin Klíma, Koukal, Kelly Klíma. Rozhodčí Pražák, Pilný – Hynek, Gerát Stadion Liberec, Home Credit Arena Návštěva 4433 diváků

Liberec - Mountfield HK: Rychlý kontr zakončil Ladislav Šmíd, 1:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:38. Hecl, 26:45. Mikuš, 39:44. Říčka, 51:16. Říčka Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, O. Roman, Cienciala – Hecl, Anděl, Rohlík. Hosté: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, V. Lang, J. Kindl (C), L. Kaňák – Bulíř, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – Suchý, P. Musil, Kuťák – Malát, Přikryl, Kantner. Rozhodčí Stadion enteria arena Návštěva 7280 diváků

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 4:0. Dominance Dynama. Cienciala posbíral v debutu tři asistence

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:16. Plekanec Hosté: 25:10. Marosz, 52:24. Koch Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, Baránek, Nilsen, Funk, Ticháček – Ciampini, Plekanec (C), Hlava – Kristo, Kubík, Machala – Račuk, Pitule, M. Beran – Hajný, Filip, V. Bílek. Hosté: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – Roberts Bukarts, J. Hruška (A), Svačina – L. Krenželok (A), Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Dej. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Pešek, Malý Stadion ROCKNET ARÉNA, Chomutov Návštěva 2 016 diváků

Kladno - Vítkovice: Nahození Marosze od modré čáry skončilo za Bowem, 0:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:43. Fořt, 44:04. Vopelka Hosté: 16:44. Jarůšek, 18:17. Estephan, 33:18. Straka, 56:12. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Trška, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Hamrlík – T. Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Köhler, Honejsek, Vopelka – Okál, Fryšara, Šlahař – Hejcman, P. Sedláček, Karafiát. Hosté: Godla – Demel, Irving, Hrbas, Balinskis, D. Kolář, Stříteský, D. Zeman – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Straka (A), Sukeľ, Jarůšek – L. Stehlík, M. Havelka, Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Obadal – Gančarčík, Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 3452 diváků

SESTŘIH: Zlín - Litvínov 2:4. Výborný vstup pro Vervu, rozhodl Straka v oslabení

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:11. Martin Růžička, 09:14. Chmielewski, 41:12. Daňo, 45:30. Hrňa Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Bučko, Vráblík, Bindulis, Štich, Slováček, Štencel – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – Abdul, Toman, Valský – Vondrka, M. Hanzl, M. Beránek. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gergely, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 2619 diváků

Třinečtí hokejisté odstartovali novou extraligovou sezonu domácí výhrou 4:0 nad Českými Budějovicemi. Úřadující mistr vedl už v desáté minutě po trefách Martina Růžičky a Arona Chmielewského o dvě branky. Extraligovou premiéru ozdobil gólem Marko Daňo a brankář Marek Mazanec se v novém působišti uvedl čistým kontem.

Hosté, kteří byli nejhorším mužstvem poslední sezony, během léta obměnili trenérský tým, který vede Jaroslav Modrý, a posílili kádr o zvučná jména. Motor získal například několikanásobného nejproduktivnějšího hráče soutěže Milana Gulaše a gólmana Dominika Hrachovinu, který si ale pořádně nesáhl na puk a už jej dvakrát vytahoval ze sítě.

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 4:0. Mazanec v utkání vynuloval Motor

Ani v jednom případě ale neměl Hrachovina nárok. Před prvním gólem špatně rozehrál hostující obránce Štencel, puk získal v pravém kruhu útočné třetiny Nestrašil a po jeho pasu zakončoval Růžička do odkryté branky. O chvíli později domácí Chmielewski nejdříve trefil horní tyčku, ale ještě v témže střídání po nepřesné střele Ondřeje Kovařčíka uklidil kotouč do zcela prázdné branky. Hosté se dostali do pár přečíslení, ale ani jedno nedotáhli.

Někteří domácí fanoušci křičeli ve 26. minutě gól, puk se ale po teči kapitána Vrána odrazil od pravé tyčky pod chrániče Hrachoviny. Oceláři byli v této pasáži mnohem aktivnější, soupeři dovolili jen tři střely.

Plány hostů o zdramatizování zápasu narušil po 72 sekundách závěrečné třetiny Daňo, který tečoval střelu Marinčina od modré čáry. Hrňa vzápětí střelou z pravého kruhu využil přesilovou hru. A byť se Českobudějovičtí nevzdávali a snažili se o čestný úspěch, tak Mazance nepřekonali.