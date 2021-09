Vrbata o Krejčím: Letadlo nebo autobus je rozdíl, v listopadu přijde realita

Sám má z přechodu ze zámořského luxusu do českých reálií košaté zkušenosti. Radim Vrbata poznal domácí scénu při výlukách NHL a jednou i při plnohodnotném návratu. Nynější sportovní ředitel Mladé Boleslavi tuší, co Davida Krejčího v extralize potká. „Letadlo nebo autobus je rozdíl,“ říká lakonicky bývalý vynikající střelec, jenž v elitní světové lize zvládl přes tisíc bitev a jeho Bruslaři dnes na Olomouc narazí.

Svátek nejen pro Hanou, ale pro celý český hokej. Tak Radim Vrbata vnímá nástup renomovaného centra s iniciálami DK na tuzemské ledové lochy. „Kdo má oči otevřené, musí vidět, kde se nachází náš hokej oproti světovému. Ten je někde úplně jinde. Čím víc hráčů se nám sem vrátí a zapojí do dění, tím líp,“ tvrdí boss Bruslařů. Bouráka z Bostonu nesmírně uznává, jen si přeje, aby se rozehrál nejdříve

Jaké nástrahy čekají na elitního hráče NHL, který po devítileté odmlce naskočí do extraligy?

„Bude to pro něj jiné. V tuhle chvíli je určitě natěšený, všechno si představuje v růžových barvách. Ale v listopadu, v prosinci bude realita jiná. Hokejově si David poradí s čímkoli, je to velice chytrý a šikovný hráč. Extraligu velmi rychle rozklíčuje a zařídí se, jak bude potřebovat. Otazníkem je dopad dopravy na venkovní utkání. Z vlastní zkušenosti vím, že je něco jiného cestovat na zápasy letadlem první třídou a den předem než v hrací den autobusem pět, sedm hodin. Vyskočit z autobusu a za dvě hodiny jít hrát, to bude něco, s čím se bude muset naučit žít. Čistě po hokejové stránce však bude nepochybně ozdobou soutěže.“

Sám Krejčí říká, že se bez letadla obejde, ale neví, co s ním udělá trmácení po silnici v den utkání.

„Přesně tak. Hlavně starší hráč má rád nebo cítí potřebu se na zápas stoprocentně připravit a k tomu právě patří pohodlné cestování v předstihu a pořádný spánek. Zkraje to nějak dáte, ale časem se vám ozvou kyčle, třísla, z toho, jak vám během těch hodin strávených v autobuse ztuhnou nohy.“

Vrbata doma jako hráč NHL

SEZONA VĚK 2012/13 31 let Mladá Boleslav (1. liga) –⁠ 2 zápasy 2 (1+1) 2008/09 27 let Mladá Boleslav –⁠ 11 zápasů 8 (5+3) Liberec –⁠ 7 zápasů 9 (7+2) v play off –⁠ 3 zápasy 1 (0+1) 2004/05 23 let Liberec –⁠ 45 zápasů 39 (18+21) play off –⁠ 12 zápasů 5 (3+2)

Nakolik může jeden hráč pozvednout úroveň celého týmu? Je to v silách Davida Krejčího? Zvlášť v Olomouci, která nepřekypuje ofenzivní kreativitou a mistrnou koncovkou.

„Krejča svůj tým určitě povýší. Olomouc je dlouhodobě známá jako výborně pracující tým, pro všechny soupeře hodně nepříjemný. A do toho přijde hráč, který hře dodá myšlenku, zkušenosti, vyšší úroveň. Předpokládám, že kluci v jejich kabině mají uši nastražené, poslouchají vše, co z Davidových úst padne. V Bostonu patřil ke klíčovým hráčům, i tam se od něj mnozí učili. Olomouc získala skvělou posilu, ale platí to i pro extraligu, pro celý český hokej. Je to pro něj vynikající reklama. Kdo má oči otevřené, musí vidět, kde se nachází náš hokej oproti světovému. Ten je někde úplně jinde. Čím víc hráčů se nám sem vrátí a zapojí do dění, tím líp.“

Těší boleslavskou kabinu, že Krejčí první zápas s novými parťáky absolvuje až v pátek večer?

„Právě proto doufám, že David tu soutěž rozluští až od druhého, třetího kola. (usmívá se) Ať to proti nám ochutná a pak začne úřadovat nejdřív v neděli.“

Dostane Krejčího na starost přísný obránce Martin Ševc?

„Nejde soustředit se vyloženě na jednoho hráče. Olomouc je sama o sobě odolný a náročný soupeř. Naposledy v předkole play off vymetla Plzeň ve třech zápasech, to hodně zazvonilo. A do toho přichází elitní útočník z NHL… Takže Olomouc bude herně zase o stupeň výš.“

Krejčí může řádit jako černá ruka, těžko se však ubrání přivyknutí pomalejšímu tempu, menší agresivitě a dovednostně horším hráčům. Až se bude chtít za rok vrátit do NHL, nebude se skokem zpět problém?

„Faktem je, že zdejší styl hokeje je jiný. Byť se i některá naše kluziště zmenšují a přibližují rozměrům NHL, David byl patnáct let na něco zvyklý a bude tu hrát jiný hokej. Tady vystřelíte od mantinelu a rána mnohdy k brankáři ani nedolítne, zatímco v zámoří udělá v brankovišti rozruch. Je to vážně rozdíl. Ale zase, Krejča je chytrý hráč, který hru nemá založenou na mimořádné rychlosti. Je geniální ve čtení hry a ve využívání toho, co mu konkrétní moment nabízí. Proto bych nedělal extra vědu z toho, zda mu tady ten rok nějak ublíží směrem k návratu do NHL.“

A čekáte ho tam za rok?

„Stoprocentně. Osobně ho vidím v Bostonu. Samozřejmě, hodně bude záležet na Davidově přáních a preferencích. Zásadní je i to, že počet týmů NHL stoupne na dvaatřicet, na to potřebujete kloudné hráče. David je jedním z nich a osobně ho v zámoří vidím ještě pár dalších let.“

Očima trenéra Pavla Patery: Je jedno, že teď nehrál

„David je hráč, kterého by chtěl mít v týmu každý trenér. Je místní, má tam zázemí, Olomouci určitě pomůže a zvedne ji. Jak v kabině, tak při hře pět na pět, navíc bude důležitým faktorem při přesilovkách, které určitě pozvedne. David je tak zkušený borec, že v jeho případě je úplně jedno, zda před startem soutěže hrál tři zápasy, nebo žádný. Podle nás bude v té nejlepší formě, a tak k němu budeme přistupovat. Připravujeme se na celý tým Olomouce, nicméně Davidovi budeme věnovat patřičnou pozornost, aby hře domácích dal co nejméně myšlenek, což obnáší, aby byl co nejméně na puku. To je ovšem normální, univerzální záměr. Budou si ho všímat všichni naši hráči, nejen Martin Ševc. Davidovi přejeme hodně štěstí, ale až od druhého zápasu.“

62

Tolik bodů (33+29) zapsal Radim Vrbata v 78 utkáních nejvyšší české soutěže.