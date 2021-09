ONLINE + VIDEO: Motor přestřílel Kladno 7:5! Plzeň skolila Oceláře

Posílené Pardubice vstoupily do nové sezony ve velkém stylu. Po úvodní výhře nad Plzní (4:0) nyní Dynamo ve 2. kole přehrálo i Mladou Boleslav, nad kterou po parádním obratu vyhrálo 4:3. Do sestavy kladenských Rytířů poprvé naskočil Jaromír Jágr, v Českých Budějovicích však Středočeši prohráli po divoké přestřelce 5:7. Plzeň si vyšlápla na úřadujícího mistra z Třince a vyhrála 3:2. Hokejisté Karlových Varů porazili Vítkovice rozdílem 4:1 a oslavili doma druhou výhru v řadě. Kometa ve vyrovnaném souboji zvítězila nad Zlínem 3:2 v prodloužení. Liberec bojuje v Litvínově. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz!

Druhou výhru Energie obstaral Kohout

Domácí byli od úvodu střelecky aktivnější. První velkou šanci ale ve 4. minutě nevyužil Flek, Stezka v brance Vítkovic byl připravený. K otevření skóre nepomohla Karlovým Varům ani první přesilová hra, faul Plutnara nedokázali potrestat ani hosté. Bek Energie se ale po návratu z trestné lavice dostal do brejku s Flekem a přečíslení dva na jednoho zakončili ukázkově.

Druhá třetina se nesla až do 30. minuty ve znamení nepřesností z obou stran a častého přerušování hry. Ve 33. minutě chyboval Stezka při rozehrávce, k puku se dostal Koblasa a po jeho přihrávce Kohout z bezprostřední blízkosti nadvakrát protlačil puk do vítkovické branky.

Obdržený gól přiměl Severomoravany ke zvýšené aktivitě a v přesilové hře se jim podařilo snížit. V 36. minutě překonal Novotného střelou mezi betony Kalus. Vítkovice si poté vytvořily tlak, výborně chytajícího karlovarského gólmana ale podruhé nepřekonaly.

Závěrečná dvacetiminutovka se opět nesla ve znamení větší aktivity domácích. Ve 42. minutě využil další přečíslení přesnou střelou do horního rohu branky Beránek. Příležitost ke zkorigování výsledku měl agilní Kalus, kterému ale šanci zmařil pozorný Novotný. V 59. minutě hosté odvolali brankáře, riskovali při power play, ale zdramatizovat zápase se jim nepodařilo. Naopak na 4:1 pro domácí upravil Rachůnek.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Věděli jsme, že nás bude čekat velmi silný a houževnatý soupeř, který má velké a silné hráče, na což jsme se připravovali. Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý, první třetinu jsme zvládli tak, jak jsme chtěli. Jen byla škoda, že jsme nebyli produktivnější a nevyužili jsme nějakou další šanci. Ve druhé třetině jsme vypadli trošku z tempa, vypadli jsme z naší hry a trochu s námi zacloumala obdržená branka. Nebylo to podle našich představ, ale zvládli jsme to a podržel nás Filip Novotný. Třetí třetinu jsme odehráli týmově a jsme velmi rádi, že jsme dokázali i s takto těžkým soupeřem získat tři body.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „První třetinu jsme chtěli zvládnout na 0:0, ale po individuální chybě na útočné modré čáře jsme ji prohráli 0:1. Hráče jsme přitom upozorňovali, že Karlovy Vary mají rychlé protiútoky. Něco jsme si k tomu řekli v kabině, druhou třetinu jsme byli jasně lepší a chyběl nám jenom kousek k tomu, abychom výsledek srovnali. Poslední čtyři pět minut jsme měli obrovský tlak, ale do kabin jsme šli jen za stavu 1:2. Ve třetí třetině jsme chtěli hrát nadále aktivně, ale hned v prvním nebo druhém střídání jsme zbytečně udělali hrubou individuální chybu a znovu jsme z rychlého protiútoku inkasovali. V závěru jsme se ještě pokusili o power play, ale už jsme to nezvládli.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Vítkovice 4:1. Domácí ovládli druhý souboj v řadě, rozhodla trefa Kohouta

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:59. Plutnar, 32:30. Kohout, 41:13. O. Beránek, 59:00. T. Rachůnek Hosté: 35:10. M. Kalus Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Weinhold – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – Roberts Bukarts, J. Hruška (A), Svačina – L. Krenželok (A), Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Dej. Rozhodčí Pražák, Šindel – Frodl, Komárek Stadion Návštěva 2305 diváků

Cienciala srazil „svou“ Boleslav

Pardubice nastoupily bez zraněného útočníka Ondřeje Romana, jehož nahradil v sestava Filip Koffer. V prvním útoku Bruslařského klubu nahradil Adama Zbořila Adam Raška.

Dynamo se ujalo vedení už po 39 sekundách, kdy našel Košťálek Pauloviče a ten zakončoval do odryté branky. Odpovědět mohli hned Šťastný a Kelemen, ale neuspěli. Domácí nevyužili ani přesilovou hru při Rohlíkově vyloučení. Mladá Boleslav se pak ubránila při trestu Eberleho a ve 14. minutě jí pomohla při Musilově šanci levá tyč. Vyrovnání se dočkala 92 sekund před první pauzou, když po přihrávce Pavla Kousala překonal Najman Frodla mezi betony.

Po 96 sekundách druhé části se při Mikušově pobytu na trestné lavici se po Pýchově střele prosadil Kotala. Domácí se ubránili při Šidlíkově vyloučení a sami také nevyužili ke zvýšení Kofferův trest. V 34. minutě zblízka z dorážky neuspěl proti Frodlovi Bernad, ale v čase 36:28 už potrestal Paulovičův faul Pavel Kousal.

V úvodu třetí třetiny třetiny sice v přesilovce nevyzrál na Růžičku bekhendovým blafákem Musil, ale ve 46. minutě z dorážky po Košťálkově střele snížil Cienciala. Při dalším tlaku Dynama při dalším Lunterově trestu domácí odolali, ale ve 49. minutě vyrovnal do odkryté branky po Robertsonově pasu svým druhým gólem v utkání Paulovič. Domácí nedokázali zareagovat při Musilově vyloučení a přesilovka hostů po Šidlíkově faulu naopak byla úspěšná, zápas rozhodl Cienciala.

Ohlasy trenérů:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „První dvě třetiny mužstvo hrálo velmi dobře. Nezlomil nás ani první inkasovaný gól, šli jsme si trpělivě za vyrovnáním a pak i za otočením výsledku. Třetí třetina se hodnotí trošku hůř, protože my jsme se tam ani nemohli dostat do hry, protože jsme si tam udělali zbytečné fauly v útočném pásmu. Byly úplně jasné a správně potrestané. Nedisciplinovaností jsme se ani nedostali do hry. Když jsme byli hloupí, tak jsme za to byli správně potrestaní.“

Richard Král (Pardubice): „Dali jsme rychlý gól, který nám paradoxně asi ublížil, protože nás spíš uspal. Dvě třetiny byla Boleslav lepší, měla lepší pohyb a byla lepší v osobních soubojích. My jsme s tím měli obrovské problémy a přehrávali nás. Do třetí třetiny jsme udělali nějaké změny v útočných formacích. Byla z naší taková, jakou bychom si představovali. Nevím, jestli Boleslavi nedošly síly, těžko říct. Je to super pro tým, který ukázal charakter a dokázal stav 1:3 otočit.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 3:4. Skvělý obrat Dynama dokonal Cienciala

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:28. Najman, 21:36. Kotala, 36:28. P. Kousal Hosté: 00:39. Paulovič, 45:10. Cienciala, 48:17. Paulovič, 55:52. Cienciala Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Ševc (C), Pýcha, Jánošík, D. Moravec, Pláněk (A), Šidlík – Lunter, Adam Raška I, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík. Rozhodčí Lacina, Veselý – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva 2763 diváků

České Budějovice - Kladno 7:5

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:23. Pech, 23:55. Abdul, 28:27. Vondrka, 34:45. Slováček, 35:25. Abdul, 39:24. Pech, 44:07. Gulaš Hosté: 09:36. Ciampini, 14:21. Račuk, 26:35. Baránek, 34:24. Hlava, 56:41. Kubík Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček, Bučko, Bindulis, Vráblík, Slováček, Štich, Štencel – Venkrbec, D. Voženílek, Valský – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Ondráček, Pech, Gulaš – M. Beránek, Toman, Holec. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin, Baránek, Donaghey, Ticháček, Nilsen, Funk – Hlava, Plekanec, Kubík – V. Bílek, Pitule, Račuk – Hajný, Ciampini, Kristo – M. Beran, Filip, Jágr. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Kajínek, Axman Stadion Budvar aréna

Kometa - Zlín 3:2p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:13. Kučeřík, 54:59. Mueller, 64:32. Ďaloga Hosté: 56:47. Trška, 58:48. Fryšara Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska – Zaťovič, P. Holík, Mueller – M. Haščák, Krištof, Vincour – L. Horký, Kollár, R. Pavlík – Kusko, Rákos, Mallet – Šoustal. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka, Suhrada, Trška, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Fořt (C), Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler (A), Fryšara, Vopelka – Hejcman, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Kika, Vrba – Rampír, Bohuněk Stadion Winning Group Arena Návštěva 6482 diváků

Litvínov - Liberec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:46. Jarůšek, 52:28. Jarůšek Hosté: 15:01. J. Vlach, 57:21. Filippi Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Demel, Irving, Balinskis, D. Zeman, Strejček, Stříteský, O. Baláž – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Straka (A), Jícha, Jarůšek – L. Stehlík, M. Havelka, Zygmunt. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Šír. Rozhodčí Hejduk, Micka – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 3356 diváků

Plzeň - Třinec 3:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:40. Dzierkals, 26:42. Kantner, 51:58. Čerešňák Hosté: 26:29. Hrňa, 52:19. Marcinko Sestavy Domácí: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, J. Kindl (C), V. Lang, Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl (A), Schleiss – Suchý, Bulíř, M. Lang – Blomstrand, Přikryl, Kantner – Malát, Soukup, Kuťák. Hosté: Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, Marinčin, M. Doudera, Jaroměřský, M. Adámek – A. Nestrašil, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko, Hrňa – Daňo, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Christov. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Lučan, Kis Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3926 diváků