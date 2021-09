Druhá lajna, nová hrozba Sparty. Bylo to dobrý, shrnul střelec Chlapík

Hokejová Sparta si na úvod sezony počkala. A pak ukázala nažhaveným Pardubicím, že na popředí extraligové tabulky rozhodně nebudou samy. Pražané sebrali hit 3. kola Tipsport extraligy pro sebe výhrou 5:2, dvakrát zvedal ruce nad hlavu Filip Chlapík, jeden z klíčových úderníků Jandačovy družiny. Zvlášť jeho první trefa rozvášnila fajnšmekry, šlo o excelentní souhru celé formace, do níž se zapojil i bek Polášek. Nezaujatý fanoušek pomlaskával… „Na tréninku nám to jde, chtěli jsme to přenést do zápasu,“ popsal souhru s Davidem Kašem a Erikem Thorellem, přezdívaným Švéďáček.

Na úvod sezony hodně slibný výkon od Sparty, že?

„Já myslím, že jo. Předtím jsme hráli čtyři těžké zápasy v Champions League, které nám ukázaly, jakou máme kvalitu. Zjistili jsme, že proti evropským top týmům můžeme hrát dobrý hokej. Dneska jsme si vštěpovali, že musíme vstoupit dobře do začátku sezony. Ten je hodně důležitý. Jsme strašně rádi za vítězství. Byly tam nějaké chyby, ale i hezké věci. Teď to jen pilovat. Ale byl to jen jeden zápas z mnoha, musíme jít dál.“

Co o vaší výhře rozhodlo? Dlouho jste se vyrovnaně prali, ještě v 55. minutě svítilo skóre 2:2.

„Třetí lajna dala dva důležité góly. Pro psychiku v týmu je hodně důležité, aby góly dávaly všechny formace. Kluci odvedli skvělou práci. Vity (David Vitouch) je mladý kluk, přesto rozhodl takový zápas. Jak říkám, hodně důležité.“

Bylo vidět, že vaši druhou formaci duel také hodně baví. Dali jste luxusní gól, připravili si další pěkné věci. Jaký jste z toho měl dojem?

„Jo, bylo to dobrý. Tam je jen škoda, že jsme v přípravě odehráli spolu asi jen dva zápasy, proběhly tam nějaké nemoci a vždycky někdo odpadl. V tréninku jsme rádi, že můžeme hrát spolu, tam nám to jde, takže jsme to jen chtěli převést do zápasu. Což se nám povedlo. Ale je to pořád jenom jeden zápas, musíme to hodit za hlavu a připravit se na další utkání. Nicméně pro naši psychiku je to celkem důležité.“

Kouč Josef Jandač po duelu v dobrém zmínil, že jste někdy až moc velcí hračičkové. Souhlasíte?

(s úsměvem) „Asi to tak je. Jsme tři šikovní kluci, ale zároveň chytří v tom, abychom věděli, jaký je zrovna stav zápasu, kdy si svůj styl hry můžeme dovolit a kdy ne. Víme, že nějaké chyby tam budou, ale mělo by to být v pohodě.“

Řešili jste v kabině Sparty v hlavách, že Pardubice mají už šest bodů, dobře se rozehrály, zatímco vy jste stáli?

„Věděli jsme, že asi budou v o trochu lepší kondici díky odehraným utkáním, ale my zase měli za sebou čtyři těžká utkání v Lize mistrů. Týden a něco jsme měli na přípravu, navíc jsme se hodně těšili, až nám extraliga vypukne.“

Hodně dobrou práci odvedl gólman Jakub Neužil, co říkáte? Perfektně zastoupil zdravotně indisponovaného Saláka.

„A to kdybyste ještě viděli, co Kuba předvádí v tréninku… Zkrátka prokazuje své kvality, chytá ve Spartě, pořád se zlepšuje. Dobře pro něj, chytal vynikající utkání.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 3 2 0 1 0 6:5 7 2. K. Vary 3 2 0 0 1 10:7 6 3. Pardubice 3 2 0 0 1 10:8 6 4. Litvínov 3 1 1 1 0 10:8 6 5. Č. Budějovice 3 2 0 0 1 11:12 6 6. Třinec 3 1 1 0 1 10:6 5 7. Olomouc 2 1 1 0 0 7:3 5 8. M. Boleslav 3 1 0 1 1 10:8 4 9. Sparta 1 1 0 0 0 5:2 3 10. Mountfield 2 1 0 0 1 3:1 3 11. Vítkovice 2 1 0 0 1 3:5 3 12. Plzeň 3 1 0 0 2 4:10 3 13. Brno 3 0 1 0 2 7:11 2 14. Zlín 3 0 0 1 2 7:11 1 15. Kladno 3 0 0 0 3 6:12 0