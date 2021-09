Eberle se vrátil do Plzně a nabil na poslední úder: Chtěl jsem se ukázat

„Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Vyrovnaný zápas, první půlku jsme tahali trošku za kratší konec. Naštěstí jsme se dokázali zvednout a druhou polovinu utkání hráli velice dobře, proměnili jsme nějaké šance,“ pochvaloval si po utkání.

K vítězství hostům dopomohla trpělivost. Západočeši na ně vyrukovali podobně jako v prvním domácím utkání na Třinec. Soupeře přestříleli, jenže nedali góly. Na první obrat ještě našli odpověď a dotáhli se. Brulaři však dál čekali na přiležitost, která nakonec přišla a jíž hlavně dokázali využít. „Musíme hrát takhle. Začátek sezony bývá strašně vyrovnaný, než se to trochu rozkouskuje. Teď všechny týmy dřou, makají, mají stejně sil, nikdo není unavený. Ty zápasy budou o jednom, dvou gólech, naštěstí se to ve druhé půlce překlopilo na naši stranu a ty šance tam přišly,“ mínil Eberle.

Sám mohl ve 14. minutě srovnat na 1:1. Ocitl se mezi kruhy, jenže pokusem na bekhend u plzeňského gólmana Furcha nepochodil. Mladá Boleslav vyrovnala až v prostřední třetině a během 85 sekund skóre otočila. Eberle pak pět minut před koncem třetí části po rychlém protiútoku, který se změnil v přečíslení, nahrál na čtvrtý gól Kotalovi. Ten pohotovou ránou pod víko pečetil vítězství hostů.

Plzeň - Mladá Boleslav: Eberle připravil hezkou pobídku na Kotalu, 2:4

„O jeden gól je to těžké vedení, jak se říká. Jedna chyba to může otočit zase na druhou stranu. Zaplať pánbůh, že se nám pět minut před koncem podařilo dát pojistku a pak to relativně v klidu dohrát. Ze začátku jsme měli problém, že jsme nezužitkovali šance. Jak v Olomouci, tak s Pardubicemi jsme přitom předvedli dobrý výkon, přišly chyby, které se v hokeji stávají, a soupeř nás potrestal. Jsme rádi, že teď hrajeme relativně dobře a vyhráváme. S Kometou to byl velmi dobrý zápas a v Plzni určitě druhá polovina,“ pokračoval Eberle.

On a obránce Adam Jánošík mohli čerpat i ze znalostí, které o plzeňském mužstvu mají, oba v něm působili. Zároveň se však mezitím v západočeském týmu hodně změnilo. Včetně trenérů, Ladislava Čiháka vystřídal tandem Václav Baďouček – Miloš Říha. „Láďa Čihák tady byl dlouho a obraz hry se trošku změnil. Ale všechny ty kluky znám a to nejde hned přepnout na jiný styl. Předvedli výborný, bruslivý výkon. Péťa Kodýtek opět úžasný výkon za mě, každým zápasem, každou sezonou roste,“ chválil bývalého spoluhráče z útoku.

Návrat si užíval, i když byl taky docela náročný. Tohle nezažil prvně, dřív působil v Kladně a Olomouci. I tam pak jezdil jako soupeř. „Když člověk přijede poprvé, je to asi nejtěžší. Vybaví se nějaké vzpomínky, samozřejmě jen ty dobré a tady jich bylo dost. Taky se chcete ukázat v co nejlepším světle. A to si myslím, že se docela povedlo,“ dodal Jan Eberle.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:29. Bulíř, 39:03. Bulíř Hosté: 34:18. Najman, 35:43. Šťastný, 47:57. Jánošík, 54:49. Kotala Sestavy Domácí: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, J. Kindl (C), Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Kantner, Kodýtek (A), Bulíř – Blomstrand, Thorell, Suchý – Malát, Přikryl, Kuťák. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – D. Moravec, Ševc (C), Jánošík (A), Bernad (A), Pýcha, Fillman, Vacík – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – O. Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2782 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 4 2 0 1 1 14:10 7 2. Liberec 3 2 0 1 0 6:5 7 3. K. Vary 3 2 0 0 1 10:7 6 4. Litvínov 3 1 1 1 0 10:8 6 5. Pardubice 4 2 0 0 2 12:11 6 6. Č. Budějovice 3 2 0 0 1 11:12 6 7. Třinec 3 1 1 0 1 10:6 5 8. Olomouc 2 1 1 0 0 7:3 5 9. Brno 4 1 1 0 2 10:13 5 10. Sparta 1 1 0 0 0 5:2 3 11. Mountfield 2 1 0 0 1 3:1 3 12. Vítkovice 2 1 0 0 1 3:5 3 13. Plzeň 4 1 0 0 3 6:14 3 14. Zlín 3 0 0 1 2 7:11 1 15. Kladno 3 0 0 0 3 6:12 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Plzeň - Mladá Boleslav: Furch se s tím nepáral a podrazil Luntera

Plzeň - Mladá Boleslav: Jánošík obkroužením branky dostal puk za Furcha, 2:3

Plzeň - Mladá Boleslav: Bleskurychlý obrat hostů zařídil Šťastný, 1:2