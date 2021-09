Plzni to drhne. Nejhorší start za pět let! Šveholí se o dalším náčelníkovi

Sezona Plzně je zatím taková… zajímavá. Zápasy doma a venku zatím byly jako den a noc, ta se naposledy trochu protáhla. Ve čtvrtek to Západočeši zkusili na Mladou Boleslav stejně, jako když minulou neděli přestříleli mistry z Třince. Jenže zase selhávali v koncovce a tentokrát se jim to vymstilo. Zatímco Bruslaři se po horším začátku zřejmě zvedli, Indiánům to pořád hapruje. Pouhé tři body po úvodních čtyřech zápasech měli naposledy v ročníku 2016/17.

„Prohazujeme hráče, aniž bychom museli, teď odstoupil další útočník. V koncovce potřebujeme asi víc klidu. S Třincem jsme za stavu 1:0 jeli několikrát sami na bránu, tentokrát jsme taky měli šance, ale neodskočili jsme, po vyrovnání jsme znervózněli, dvě chyby rozhodly zápas. První třetina probíhala v naší režii. Měli jsme pohyb, agresivitu,“ přemítal trenér Miloš Říha.

Utkání se za sebou valí jak voda z protržené přehrady. Už se po městě začíná šveholit, že pokud by to tak mělo pokračovat, v Plzni začnou vyhlížet dalšího náčelníka. A nemusí to trvat tak dlouho, navíc když Škodovka má i nadále tak těžký los. V neděli hraje na Spartě a v úterý v Českých Budějovicích. Opory jako Tomáš Mertl se rozjíždějí ztuha. Šéf prvního útoku je bodově nulový, ve čtvrtek se uvedl v první minutě parádní střelou, ale tím to z jeho strany víceméně zhaslo.

Plzeň - Mladá Boleslav: Bleskurychlý obrat hostů zařídil Šťastný, 1:2

Sestavou naopak stoupá jeden ze světlých zjevů Matyáš Kantner. Ze čtvrté brázdy se posunul už do druhé ke Kodýtkovi. Právě po jeho ráně se od něj v 11. minutě odrazil puk k Bulířovi, který se skvěle zorientoval a zaznamenal premiérovou trefu v plzeňském dresu.

Nový snajpr obstaral i druhý plzeňský zásah. To už ale srovnával na 2:2 a na víc se Indiáni nezmohli. „Efektivita v koncovce je nízká. Útoky mícháme i proto, že musíme, ale asi to chce hru ještě víc zjednodušit a chodit před bránou na clonu,“ pokračoval kouč Říha.

Bulíř je se dvěma trefami rázem nejlepším plzeňským střelcem, mladoboleslavští Ondřej Najman a Jakub Kotala skórovali už třikrát. První zavelel k prvnímu obratu ve skóre, Bruslařům se to povedlo zásluhou jeho a Davida Šťastného v prostřední části během 85 sekund. Kotala pečetil na konečných 2:4 po akci Jana Eberleho.

Ten v předchozích třech sezonách působil v Plzni a na západní frontu se poprvé vrátil jako soupeř. „Jsem hlavně rád, že se vyhrálo. Byl to vyrovnaný zápas, první půlku jsme tahali trošku za kratší konec. Naštěstí jsme se dokázali zvednout a druhou polovinu už hráli velice dobře, zužitkovali jsme nějaké šance,“ povídal.

Bruslaři padli v prodloužení v Olomouci a pak přišli o všechno doma s Pardubicemi. Ale zdá se, že se vzchopili. Přejeli Brno, ve čtvrtek si odvezli plnou nádrž z Plzně. Protože byli trpěliví, vyčkávali na příležitost a jakmile přišla, dokázali jí využít. „Musíme hrát takhle,“ navázal Eberle. „Začátek sezony bývá strašně vyrovnaný, než se to trochu rozkouskuje. Teď všechny týmy dřou, makají, mají stejně sil, nikdo není unavený. Ty zápasy budou o jednom, dvou gólech. Naštěstí se to ve druhé půlce překlopilo na naši stranu,“ pochvaloval si útočník Boleslavi.

Plzeň - Mladá Boleslav: Furch se s tím nepáral a podrazil Luntera

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:29. Bulíř, 39:03. Bulíř Hosté: 34:18. Najman, 35:43. Šťastný, 47:57. Jánošík, 54:49. Kotala Sestavy Domácí: D. Furch (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, J. Kindl (C), Kvasnička, L. Kaňák – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Kantner, Kodýtek (A), Bulíř – Blomstrand, Thorell, Suchý – Malát, Přikryl, Kuťák. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – D. Moravec, Ševc (C), Jánošík (A), Bernad (A), Pýcha, Fillman, Vacík – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – O. Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Ondráček, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2782 diváků

