Nakládal rozebírá „své“ Dynamo: Sedněme si na zadek. NE panice

Nálada v Dynamu po porážkách se Spartou (2:5) a v Brně (2:3) má do ideálu daleko. Na druhou stranu je evidentní, že nemá smysl práskat dveřmi a vyvolávat extrémní dusno. Na hráčích Pardubic je však vidět, že s rolí jednoho z favoritů sezony nejsou sžití. Nemají k tomu potřebné sebevědomí. Ten tým je křehký. „Musíme se vnitřně zklidnit,“ nabádá kapitán Jakub Nakládal.

Jiná věc je, že hráči musí zvednout hlavu a sami se přičinit o rychlý vzestup. Ačkoli jde stále jen o sport, řeč je o profesionální práci, za niž jsou v týmu velmi dobře placeni. „Musíme si sednout na zadek a hrát to víc zodpovědně,“ tvrdil Nakládal, nejzkušenější člen Královy družiny, po porážce v Brně.

Má pravdu. Nekoncentrovanost na konkrétní a nezřídka i zásadní momenty hry z některých hráčů čišela. Ať už v koncovce duelu se Spartou, tak i ve čtvrtek na jižní Moravě.

„Zároveň to neznamená, že budeme někde stažení vzadu, protože náš mančaft sílu má. První třetina nám ukázala, že se nerozhoduje v tom, jestli pojedeme sami na bránu, jestli tam budeme někde číhat na nějaké odražené puky. My jsme domácí víceméně sami dostali do hry. Chápu, že první gól byl smolný, ale pak je další střídání a my znovu propadneme. Nedrželi jsme střední pásmo tak, jak si říkáme, že ho budeme hrát. Jsou to malé věci, které však dělají výsledek,“ zamyslel se Nakládal nad zbytečně inkasovanými góly.

A že v pardubické brance za poslední dva duely skončily minimálně čtyři. Nebylo divu, že po prvním dějství s Kometou (0:3) nastal v kabině humbuk.

Z dálky to může působit, že za hloupá inkasa mohou zadáci a propustnější brankář, jenže není tomu tak vždy. „Přesně tak,“ přikývl Nakládal. „Nechci říkat, že za inkasované góly tady mohou obránci, tady útočníci. Je to vždy chyba celé pětky, která byla na ledě. V tom se musíme zlepšit, víc spolu komunikovat, víc si pomáhat. Kolikrát spoléháme, že to někdo odehraje, vypustíme dva metry a pak to nestíháme. Chceme to zachránit a chyby se kupí na sebe. Hokej se nehraje jen v útočném pásmu, ale hodně důležité je i střední a obranné pásmo.“

Nejde si nevšimnout, že Pardubice jsou na soupeře hodné. Nikoli ve smyslu ofenzivního dobývání, ale z pohledu agresivity, důrazu. Hokej s Dynamem soupeře zatím moc nebolí. Na obou stranách kluziště. Hra na krásu vyplývající z výrazné personální kvality se míjí účinkem. Platit může na slabší, ovšem na ligové kolosy těžko.

V obranných řadách schází hokejová mrcha, potvora, co soupeře ve správném slova smyslu zastraší. „Tady si nic nedovoluj!“ dá rivalovi najevo. „S tím souhlasím,“ pokračuje Nakládal. „O tom jsme se bavili i během přípravy. Jak před naší bránou, tak před soupeřovou musíme být nekompromisní a nepříjemní. Někdy i za cenu faulu, to k tomu patří. Tým to strhne, když vidí, že do toho někdo jde, že se bije, jde si pro bolest, snaží se dostat soupeři pod kůži. To musíme zlepšit, víc se obětovat pro mužstvo,“ nepochybuje dlouholetý reprezentant.

Jak už hokejový fanoušek dobře ví, Dynamo ústy majitele Petra Dědka vyhlásilo frontální útok na medaili. Oddaní příznivci jsou hladoví, po letech strádání sní o pořádném úspěchu. Byznysmenovy výrazné investice do kádru otevřely mužstvu cestu vzhůru – to přece kabina musí vítat, ne?

V opačném případě by zase leckteří brblali, že s „touhle bandou“ nejde nic pořádného dokázat. Teď je na týmu (včetně realizačního), aby medailové cíle naplnil. A začal tím, že na podzim ustálí pozici v první třetině tabulky. Na papíře nic extra složitého.

Jasně, že to nebude zadarmo a ve finále sezony cenný kov nespadne shůry do klína. Věc se má tak, že hrát za Pardubice je výsadou a poctou, nikoli nezáviděníhodnou rolí. To si hráči musí uvědomit. O tom je profesionalita. „Všichni jsme takoví hokejisti, že si s tlakem umíme poradit,“ míní Nakládal.

Sám v kabině apeluje na ostatní, aby se víc uvolnili a nenechali se zardousit tíhou očekávání. Jen potom ze sebe dostanou na ledě to, na co mají. Správně naštelovaná hlava vyhrává. „Chce to věřit tomu, co si říkáme, jak hrát. Vnitřně se uklidnit, byť ten tlak tady je.“

Takže? Podle mazáka Nakládala je nutné výkony zvednout. „Musíme se zlepšit, ale panika podle mě není namístě,“ tvrdí někdejší zadák týmů NHL a KHL.

A to ani v brankovišti, které předevčírem předčasně opustil Dominik Frodl. Již v 17. minutě po třech kotoučích v rozvlněné síti. Slabší gólmanův den ve spolupráci s jistou porcí smůly dostaly premiérově na led Milana Kloučka.

A jen díky němu, nebo především díky němu, se Dynamo vzchopilo. Nesložilo se, ukázalo lepší tvář. Třiadvacetiletý Klouček má rázem solidní šanci říci si o mnohem větší prostor. Ač se to přes výsledek nezdá, v Brně nabral fůru sebedůvěry. Během „zbývajících“ 43 minut zpacifikoval větší než malé množství vyložených šancí, včetně několika nájezdů.

Kloučkova budoucnost se bude zároveň odvíjet od Frodlovy psychiky. Jde o to, jak on se srovná s posledními dvěma nevydařenými výstupy proti extraligové špičce. Pardubice potřebují dva připravené brankáře, nikoli jednoho.

„Nemyslím, že tam Frodlík dělal něco špatně, před druhým gólem šli dva na jednoho, pak tam protihráč doráží ze vzduchu… Kloudy přišel, chytal výborně, podržel nás při řadě šancí, chytil nájezd… To nám pomohlo, ale zároveň jsme se sami zklidnili, dostali se víc do zápasu. Brno bránilo výsledek, zalezlo, čekalo, co s ním uděláme. Zvlášť po dvou našich gólech pak byli nervóznější,“ popsal Nakládal trefně dramaturgii atraktivního duelu.

Jen se špatným koncem pro Dynamo.

Příště proti Litvínovu se odpustky prodávat nebudou.

Pohled redaktora Sportu Miroslava Horáka

Plat = nároky

V Pardubicích po nekonečně dlouhém tápání zvelebují hokejovou značku. Do Dynama míří hráči, kteří by se mu dříve vyhýbali obloukem. Nejedna vyhlédnutá posila donedávna vzala zavděk nabídkou od nejbližšího rivala z Hradce. Kroky Petra Dědka tomu postupně činí přítrž. Samo sebou, že do Pardubic nelákáte posily na nové logo, místní (opravdový) perník a blízkost obchodního domu. Kvalitní služby něco stojí. Pak se ovšem nesmí hráči divit, že boss za hezkou výplatu očekává patřičné výsledky a mluví o nejvyšších metách. Slovní spojení jako „velký tlak“ či „tíha očekávání“ nesmí v kabině vůbec vypustit z úst. Zkrátka se to nehodí.

Dynamo v sezoně

Pardubice - Plzeň 4:0

Ml. Boleslav - Pardubice 3:4

Pardubice - Sparta 2:5

Kometa - Pardubice 3:2

Nejbližší zápasy Dynama

Litvínov - Pardubice úterý 21. 9.

Pardubice - Č. Budějovice pátek 24. 9.

Mountfied HK - Pardubice neděle 26. 9.

Pardubice - K. Vary úterý 28. 9.

Hráči Dynama v číslech

produktivita

David Cienciala 4 | 6 (2+4)

Robert Říčka 4 | 5 (4+1)

Jan Košťálek 4 | 3 (0+3)

Jakub Nakládal 4 | 3 (0+3)

Matěj Paulovič 4 | 2 (2+0) střely na branku a body

Robert Říčka 15 | 4+1

Matěj Paulovič 12 | 2+0

Anthony Camara 11 | 0

Jakub Nakládal 11 | 0+3

Robert Kousal 9 | 0 plus/minus

+3 Ondřej Rohlík

+2 Jan Kolář, Ondřej Vála

…

-2 Patrik Poulíček

-1 Robert Kousal, Matěj Blümel, Dennis Robertson, Anthony Camara, Jan Košťálek, Marek Hecl

