Nadšený Hlava o Jágrovi: Klobouk dolů! Očividně byl při chuti

Takže spokojenost?

„Za mě super. Bylo parádní, že přišli lidi, přijeli fanoušci z Litvínova, do toho hodně kladenských. Takže to mělo grády. Tohle nám chybělo minulý rok. Hokej bez lidí byl nemastný neslaný. Konečně byl plný dům a hrálo se parádně.“

I vám osobně se dařilo, že?

„Když si můžu zahrát s Jardou a Plekym… To je paráda. Jarda byl očividně při chuti, takže to bylo super. Hrozně moc si to užívám.“

Co jste říkal na jeho výkon?

„Klobouk dolů před ním. Říkal, že už v Liberci se cítil celkem dobře, což bylo vidět. Dneska mu to parádně šlo.“

I vy jste mezi ně dobře zapadl, že?

„Jo, snažím se poslouchat Džegra a Plekyho, plnit, co mi řeknou, co ode mě potřebujou. Já jsem spíše od toho, abych jim vybojoval puky a udělal prostor, aby mohli hrát svůj hokej. Když se mi pak povede dostat ke střele, je to jenom super. Musím dělat, co chtějí, abych s nimi mohl hrát co nejdýl.“ (usměje se)

Kladno - Litvínov: Jágr založil celou akci a Hlava zakončoval, 1:0

Jaké je poslouchat? Nevadí vám to?

„Ne ne. Člověk ví, že to se mnou myslí dobře, chtějí mi pomoct. Byl bych vůl, kdybych byl naštvaný, že mi něco říkají a radí. I když jsou v tom emoce, myslí to dobře. Snažím se z toho brát co nejvíc.“

Co chce Jágr přímo od vás?

„Abych mu dával co nejvíc puků a šel si udělat prostor na střelu, protože vím, že je v soubojích jeden na jednoho hrozně silný. Když tam pak z toho vyskočím, mám příležitosti.“

A co budete dělat v padesáti?

(smích) „To nevím, já jsem hotovej po zápase… V padesáti? To je blázinec…“ (smích)

Hlavně jeho druhý gól byl velmi chytrý, že?

„Udělal to parádně, všiml si, že gólman není úplně přisunutý, zasunul to tam. Je vidět, že má spoustu zkušeností a je to pořád velký hráč.“

Kladno - Litvínov: Jágr dostal dost prostoru a po objetí branky skóroval, 3:2

Kladno čekalo na výhru, vnímali jste, že už musíte zabrat?

„Neměli jsme na co čekat, potřebujeme každý bod. Kdybychom prohráli, je to zase strašně daleko a my musíme sbírat body. Zápasy jsou hodně vyrovnané, je to bojovný výkon od všech od prvního kola. Myslím si, že je to takové mini play off. Strašák spadnutí je velký, my jsme doteď nehráli moc dobře. V Liberci jsme předvedli slušný výkon, dneska jsme na to navázali, nesmíme polevit a pokračovat v tom.“

Nebudete se teď bát chodit po Litvínově, kde bydlíte?

„Možná si radši dva dny nevezmu žádné rytířské oblečení, až půjdu nakoupit. (smích) V Litvínově jsou lidi normální, snad nedostanu někde po hubě, až se půjdu projít.“

Takže to pro vás bylo speciální?

„Rodina od manželky celá pochází z Litvínova, byli se podívat. Chtěl jsem tedy ukázat, že ho porazíme. Což se naštěstí podařilo.“

Byly v tom i emoce, viděl jste, jak v jednu chvíli přijel Jaromír Jágr ke kotli litvínovských fanoušků, kteří na něj pokřikovali?

„Jo, to jsou emoce, které k tomu patří. My se snažíme hrát na hraně soubojů, abychom hráli tvrdě. Nic nevypouštíme. Oni do toho taky šli naplno, mají tam tvrdé kluky. Ale nebylo tam nic, co by nebylo v rámci fair play, obešlo se to bez nějakých prasáren. K hokeji to patří.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:50. Hlava, 38:04. Jágr, 45:45. Jágr Hosté: 22:28. L. Stehlík, 44:28. Straka Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Wood, Kehar, Suchánek, Dotchin, Nilsen, Donaghey, Baránek (A) – Hlava, Plekanec (C), Dvořáček – Kristo, Kubík, J. Strnad – Račuk, Pitule, M. Beran – Filip, Jágr (A), O. Bláha. Hosté: Zajíček (Godla) – Demel, Balinskis, Strejček, Stříteský, Hrbas, D. Zeman, Irving – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Jícha, Straka (A) – Zygmunt, M. Havelka, L. Stehlík. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Komárek, Frodl Stadion ROCKNET ARÉNA, Chomutov

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 4 3 0 1 0 9:7 10 2. Č. Budějovice 4 3 0 0 1 16:14 9 3. Třinec 4 2 1 0 1 17:10 8 4. Mountfield 4 2 1 0 1 9:5 8 5. M. Boleslav 4 2 0 1 1 14:10 7 6. K. Vary 4 2 0 0 2 12:10 6 7. Pardubice 4 2 0 0 2 12:11 6 8. Litvínov 4 1 1 1 1 12:11 6 9. Vítkovice 3 2 0 0 1 9:8 6 10. Olomouc 3 1 1 0 1 9:8 5 11. Sparta 3 1 1 0 1 13:12 5 12. Brno 4 1 1 0 2 10:13 5 13. Plzeň 5 1 0 1 3 9:18 4 14. Kladno 5 1 0 0 4 11:17 3 15. Zlín 5 0 0 2 3 12:20 2 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup