Roth proti „svým“: Prohrávat v Třinci 0:2 není pr*el. Cenné dva body!

Vrátil se do míst, kde trhal sítě a bavil fanoušky geniálními přihrávkami. Obránce Vladimír Roth (31) si poprvé zahrál ostrý zápas v dresu brněnské Komety. Shodou okolností v Třinci, kde se zapsal do klubové historie. Zkušenosti a přehled Roth okamžitě ukázal, rozjel přesilovkovou akci na 2:2. Kometa v 5. kole Tipsport extraligy vyhrála 3:2 v prodloužení. „Prohrávali jsme 0:2 a ztrácet zrovna tady, to už vím z vlastní zkušenosti, když jsem byl na druhé straně, není pr*el," usmíval se bek.

Za třinecké Oceláře odehrál Vladimír Roth osm sezon, vítěznou brankou ve finále 2019 proti Liberci pečetil mistrovský titul, za 357 zápasů nasbíral 182 bodů (50+132). Má s klubem i stříbro z roku 2015, v týmu stále eviduje hromady kamarádů.

„Jen se podívejte, v jakých přišel botách,“ poukazoval třinecký kustod na svítivě červené Rothovy tenisky. Přestože Kometě pomohl otočit takřka ztracený zápas, po jiskřivé bitvě se kolem něj v družné debatě před kabinami shluknul hlouček bývalých třineckých spoluhráčů.

„Že jsem se uzdravil zrovna na Třinec, to je spíš shoda náhod,“ usmíval se Vladimír Roth, kterému extraligovou premiéru za Kometu pozdrželo zranění z rozbruslení před zahajovacím duelem v Karlových Varech. „Na rozjezd jsou jiní a lepší soupeři, ale na druhou stranu, je lepší do toho skočit takhle.“

Přiznává, že po drobném výpadku zatím není v elitní fazoně. „Klasický první zápas, to vám asi řeknou všichni, člověk se ještě necítí,“ popisoval Vladimír Roth. „Moc jsem toho ještě nenatrénoval. Teď máme čtyři pět dní do dalšího zápasu, něco potrénuju, něco doženu. Doufám, že to bude lepší.“

V Kometě naskočil v první obraně. Tam s ním dopředu trenér Jiří Kalous počítal. „Znám Vláďu velmi dobře, konečně, do Třince jsem si ho taky přivedl,“ pousmál se Kalous, který v minulosti Oceláře trénoval. „Proto je i u nás v týmu. Má přehled, rozehrávku, výbornou střelu. Je to přesilovkový obránce. V tom nám přinesl klid na hokejky, velká posila.“

Kvalitu i zkušenosti Vladimír Roth na ledě okamžitě ukázal. Odehrál přes 16 minut, rozjel několik slibných šancí, zblokoval čtyři soupeřovy rány. Klíčový moment si schoval na 45. minutu. Kometa hrála za stavu 1:2 přesilovku, Roth poslal od modré puk přesně na Petera Muellera, ten akci vyšperkoval přihrávkou na vzdálenější tyč, kde číhal osamocený Martin Zaťovič - 2:2.

Třinec - Kometa: Mueller našel přihrávkou skrz brankoviště Zaťoviče a ten srovnal na 2:2

„O síle přesilovky Komety se ví, šlape,“ přitakal zkušený bek. „Tam jde jen o to, abych tam já, nebo kdokoliv jiný, kdo tam naskočí, zapadl. A byli jsme na stejné vlně. Lajna šlape, není třeba nic měnit, člověk se musí jen přizpůsobit. Uhráli jsme super výsledek. Prohrávali jsme 0:2 a ztrácet zrovna tady, to už vím z vlastní zkušenosti, když jsem byl na druhé straně, není pr*el. O to cennější jsou pro nás dva body.“

Připouští, že hrát proti bývalm parťákům je specifický zážitek. „Kamarádů tady mám hodně a myslím, že ještě pár let mít budu. Ale jak se hraje, tak na to člověk ani tak nemyslí.“ To ostatně i ukázal, dvakrát se u hrazení pošťekal s Milošem Romanem. „Nešli jsme po sobě, to vůbec ne, vyloženě to vyšlo, že jsme se požďuchali. Nic osobního v tom nebylo,“ dodal s úsměvem.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:12. A. Nestrašil, 25:03. Martin Růžička Hosté: 27:18. L. Horký, 44:51. Zaťovič, 62:24. Bartejs Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – Kofroň, Dravecký (A), Hrňa. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – M. Haščák, Krištof, Vincour – L. Horký, Dočekal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Románek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3 415 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 5 3 0 1 1 16:11 10 2. Liberec 5 3 0 1 1 10:9 10 3. Třinec 5 2 1 1 1 19:13 9 4. Č. Budějovice 4 3 0 0 1 16:14 9 5. Mountfield 4 2 1 0 1 9:5 8 6. Olomouc 4 1 2 0 1 12:10 7 7. K. Vary 5 2 0 1 2 14:13 7 8. Brno 5 1 2 0 2 13:15 7 9. Pardubice 4 2 0 0 2 12:11 6 10. Litvínov 4 1 1 1 1 12:11 6 11. Vítkovice 3 2 0 0 1 9:8 6 12. Sparta 3 1 1 0 1 13:12 5 13. Plzeň 5 1 0 1 3 9:18 4 14. Kladno 5 1 0 0 4 11:17 3 15. Zlín 5 0 0 2 3 12:20 2 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

