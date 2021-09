Honejsek o skleslém Zlínu i rvačce Žižky: Nenechá se mlátit od brankáře

Ani s návratem Antonína Honejska do sestavy se nic nezměnilo. Zlín zmastil další domácí zápas, fanoušky tentokrát nepotěšil proti Karlovým Varům (0:3). Triumf v Liberci tak znegoval a naštvaní příznivci na tribuně rozvinuli transparent: Svoboda ven! Trenér však ve funkci zůstává, jeho odchod od Beranů není na programu dne. „Atmosféra není dobrá. Je to takové skleslé,“ přiznal Honejsek.

Co byste řekl k duelu s Karlovými Vary?

„Začátek byl dobrý, měli jsme šance. Bohužel jsme první třetinu prohráli 0:2. Už když jsem nehrál, z hlediště jsem viděl, že nám týmy hodně jezdí do přečíslení. Vary jsou v tomto v lize úplně nejlepší. Ujely nám hodněkrát. V naší neformě v domácích zápasech už se nám to nepodařilo zvrátit.“

Když nedáte gól jako první, jde váš výkon dolů, co?

„Trošku to s námi zamává. Bere nám to hlavu. Máme hodně mladých a nových kluků. Každý rok hráči odchází, kádr se obměňuje. Zatím se nám nedaří vyhrát doma za tři body. Co si budeme vykládat, ani jednou ze sedmi zápasů jsme nevedli. Pak musíte vynaložit víc sil. Proti Varům jsme měli šanci vyhrát, ale chtělo to dát první gól.“

Vnímáte negativní náladu kolem?

„Atmosféra není dobrá. Je to takové skleslé, protože v utkáních nevedeme. Pak je těžké nám fandit. Musíme zabrat i na střídačce, co se týká psychiky. Je potřeba věřit, že to dokážeme otočit. To tam trošku chybí.“

V útoku máte nového spoluhráče Radka Veselého, který skončil v Havířově. Jaký je?

„Vypadá hodně dobře. Je čerstvý, má čistou hlavu. K tomu je šikovný na rukách a silný v soubojích. To nám od začátku sezony chybí. Má potenciál, aby z něj byl takový hráč. jako byli jiní, co sem přišli z první ligy. A dneska jsou v lepším průměru, ne-li na špici extraligy.“

Jak se cítíte po zranění?

„Pauza byla dlouhá. Po těle se cítím dobře, ale chybí mi herní praxe. To je otázka času.“

Co říkáte na závěrečnou rvačku mezi Tomášem Žižkou a Ondřejem Dlapou? Předcházel jí střet vašeho obránce s gólmanem, že?

„Žíža říkal, že ho Novas (brankář Filip Novotný) udeřil. Prý se nenechá ve čtyřiceti letech mlátit od brankářů. Pokaždé, když hrajeme s Vary, připravujeme se na Novotného. Když projedete dva metry od brankoviště, vždycky zkouší padat. Dnes se předvedl v jiném světle. Budu věřit tomu, co říká Žíža. Nenechá se bít od mladého kluka.

Filip Novotný je mladý?

„Pro Žížu to mladý kluk je.“ (úsměv)

Teď vás čeká série čtyř venkovních duelů…

„Doma nám to nejde, tak jsme nadšení. Je to super. Nemohlo nás potkat nic lepšího.“

SESTŘIH: Zlín - Karlovy Vary 0:3. Novotný nedovolil Ševcům ani jednou skórovat