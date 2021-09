Dvanáct střel? Katastrofa, zuřil Holaň. Boleslav našla nového Skalického

Na jaře slavil slovenský titul se Zvolenem, pak si zahrál i na mistrovství světa. Ještě před šampionátem, na kterém dokonce vstřelil gól Rusům, se 22letý Miloš Kelemen upsal Mladé Boleslavi. Trochu skrytá posila, v podstatě neznámé jméno, ale vězte, že se z urostlého Slováka se může stát další velký trumf z dílny Radima Vrbaty a jeho kolegů.

Sezonu odstartoval Kelemen ve druhém útoku, po dvou prohrách povýšil do elitní řady vedle kanonýra Davida Šťastného. „Sedli jsme si s Davidem i lidsky, trávíme spolu dost času i mimo hokej. Myslím, že nám to celkem jde i na ledě,“ usmíval se slovenský mladík.

Jak jim to i na ledě klape, poznaly Vítkovice už v první třetině. V 10. minutě vysunul Šťastný po pravém křídle Kelemena a ten schovanou střelou otevřel svůj gólový extraligový účet. Do pátku měl na kontě čtyři asistence v šesti zápasech. „Určitě to byla úleva. V přípravě mi to padalo víc, teď jsem čekal déle,“ mávl nad střeleckým půstem rukou. O pár minut později si role vyměnily, Kelemen protečoval puk na Šťastného, který podruhé překonal Daniela Dolejše.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Vítkovice 4:1. Ševc oslavil čtyřicátiny vítězstvím

„I když měl v kolonce gólů nulu, tak jich plno vybojoval. Takové hráče, jako je on, mám strašně rád. Bojuje o každý puk, dělá černou práci pro spoluhráče, pak zakončuje tak, jak zakončuje. Věděli jsme, jaký je hráč. Jsem strašně rád, že tady je,“ ocenil Kelemenův přínos pro tým trenér Pavel Patera.

Rodák ze Zvolena patří mezi robustní hráče (188 cm, 96 kg) se skvělým tahem na branku. V minulé sezoně nasázel za mistrovský Zvolen včetně play off 25 gólů. Teď si zvyká na novou soutěž. „Co jsem zatím poznal, tak se tu víc bruslí, v soubojích je těžší se prosadit,“ prohlásil. „Kluci v kabině jsou výborní, cítím se tu dobře, nemám žádný problém. Město je taky fajn, bydlím na náměstí a mám všechno blízko, takže jsem rád,“ dodal s úsměvem.

Stylem hry připomíná Pavla Skalického, který před lety přišel do Boleslavi v podobném věku rovněž ze Slovenska. Během dvou sezon se vyšvihl mezi elitní útočníky a teď válí ve Finsku za Lukko Rauma. „Známe se, na MS jsme spolu hráli i v útoku. Bavil jsem se s ním o působení tady, říkal mi samé pozitivní věci,“ prozradil Kelemen.

Zatímco si v Mladé Boleslavi můžou mnout ruce nad dalším progresivním mladíkem, Vítkovice mají jiné problémy. V pátek se v akci ukázaly po týdnu volna, nicméně jejich výkon by se dal chvilkami označit jako trapný. V součtu za druhou a třetí třetinu vypálili jen třikrát na branku, celkem dvanáctkrát. „Odehráli jsme nejhorší zápas od začátku sezony. Chyběl nám pohyb, prohrávali jsme souboje, Boleslav vyhrála zaslouženě. A když si vezmu statistiku střel? Katastrofa!“ nechápal trenér Miloš Holaň.

Z V VP PP P Skóre B 1. K. Vary 7 4 0 1 2 24:17 13 2. M. Boleslav 7 4 0 1 2 21:15 13 3. Třinec 7 3 1 2 1 25:19 13 4. Pardubice 6 4 0 0 2 22:17 12 5. Sparta 5 3 1 0 1 22:17 11 6. Mountfield 6 3 1 0 2 14:10 11 7. Liberec 6 3 0 2 1 13:13 11 8. Č. Budějovice 6 3 0 1 2 21:21 10 9. Brno 6 1 3 0 2 19:20 9 10. Olomouc 5 1 2 0 2 14:13 7 11. Plzeň 7 1 1 2 3 18:27 7 12. Vítkovice 4 2 0 0 2 10:12 6 13. Litvínov 6 1 1 1 3 20:24 6 14. Kladno 7 1 1 0 5 19:27 5 15. Zlín 7 0 1 2 4 16:26 4 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup