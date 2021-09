SESTŘIHY: Sparta udolala Kometu, derby pro Hradec. Krejčí znovu pálil!

Nešťastná teč potopila Kometu

Sparta nastoupila bez zraněného útočníka Vladimíra Sobotky, ale do sestavy se zařadil poprvé v sezoně bek Milan Jurčina. Pražané byli v úvodu nebezpečnější, gólman Klimeš však odolal chvílemi i velkému tlaku domácích a v 9. minutě se radovali z úvodní branky Brňané. Mueller si vybruslil z rohu na pravý kruh a překonal Saláka střelou na lapačku.

Hosté se ubránili při Hollandově vyloučení, ale v čase 13:19 už se Sparta dočkala. Po spolupráci s Buchtelem doklepl puk u pravé tyče Prymula a ve svém sedmém extraligovém duelu oslavil premiérovou branku. Kometa potom odolala v dalším oslabení a sama na přelomu první a druhé části nezužitkovala nápor ve dvou přesilovkách v rychlém sledu.

Ve 26. minutě se ale vrátila Kometa do vedení i v oslabení. Po Krištofově přihrávce se trefil z pravého kruhu k protější tyči Horký. Ve 29. minutě byl blízko vyrovnání Doležal, jehož první pokus vyrazil Klimeš a druhá střela skončila na levé tyčce. Pražané se radovali 19 sekund před koncem druhé části, kdy Řepík zpoza branky uvolnil Horáka, který se z levé strany z úhlu trefil k bližší tyči.

Ve třetí třetině si Klimeš poradil s Řepíkovým pokusem a Kometa nevyužila přesilovku při Miklišově vyloučení. V 53. minutě nepřekonal hostujícího gólmana Kaše, Salák potom ukryl v lapačce Malletovo bekhendové zakončení po brejku Komety. V nastavení šel pykat Mallet a Chlapíkův pokus zapadl za Klimeše po nešťastné Mikyskově teči.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „Jsme rádi, že konečně přišla taková návštěva. Brno je atraktivní soupeř a byla tady dobrá atmosféra. Byl to vyrovnaný zápas. Možná v první třetině jsme měli možnost jít do vedení, ale neřešili jsme to správně a v zápase jsme víceméně dotahovali. V prodloužení se k nám malinko přiklonilo štěstí tečovanou střelou. Jsme samozřejmě za dva body proti Brnu rádi.“

Jiří Horáček (Kometa): „Byl to super zápas. Bylo to vyrovnané, ale bohužel jsem nedosáhli na další bod v prodloužení. Jsme hrozně rádi, že nám tady naši diváci vytvořili parádní kulisu. Udělali nám tady domácí prostředí a my jsme za to hrozně vděční, že za námi přijeli.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Kometa Brno 3:2p. Hokejovou klasiku rozsekl Chlapík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:19. Prymula, 39:42. R. Horák, 63:38. F. Chlapík Hosté: 08:32. Mueller, 25:39. L. Horký Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Moravčík, Mikliš, Němeček, Jurčina, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Jeřábek – E. Thorell, R. Horák, Řepík – Z. Doležal, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Zikmund, M. Forman – Konečný, Vitouch, Prymula. Hosté: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Dočekal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee. Rozhodčí Hradil, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 8 862 diváků

Rytíři ztratili vedení 2:0, rozhodl až Wood

Hosté měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, Hlavův faul ale potrestat nedokázali. Rytíři následně převzali aktivitu a soupeře přehrávali, skórovat však nedokázali ani ve dvou přesilovkách. Hlavní zásluhu na bezbrankovém stavu měl pozorný gólman Beranů Kašík.

Na straně domácích byl hodně vidět útočník Strnad, jehož v 10. minutě ve velké šanci zastavil pouze faulem Žižka. Bývalý kapitán Kladna se do další příležitosti dostal o tři minuty později, ale zakončil střelou nad. V další velké šanci jej fauloval Novotný, Strnad dostal možnost trestného střílení a tentokrát již Kašíka překonal.

Ve druhé části již byli hosté v útočném pásmu o trochu nebezpečnější, výraznější šance si ale nevytvářeli a Bow v brance Kladna byl pozorný. Ve 33. minutě byl po Dotchinově střele blízko šestému gólu Jágr, Kašíka však nepřekonal.

Následně si Berani poprvé v utkání dokázali vytvořit souvislejší tlak, uzamkli Rytíře v obranném pásmu a získali i výhodu přesilové hry, kterou ale sehráli lajdácky a místo vyrovnání sami podruhé inkasovali. Neochotu vracet se zpět potrestal z rychlého protiútoku Filip, který si tak připsal premiérovou branku v extralize v kariéře.

Ve třetí třetině nahradil Kašíka ve zlínské brance Huf a připsal si první start v sezoně. Jeho spoluhráčům se navíc podařilo rychle snížit, když ve 43. minutě překonal Bowa volný Hejcman, jenž se také v extralize zapsal mezi střelce premiérově.

V 50. minutě mohl vrátit domácím dvoubrankový náskok Plekanec, Hufa ale nepřekonal a prakticky z protiútoku Zlín vyrovnal. Trška udržel puk na útočné modré čáře a Honejsek dorážel do odkryté branky. Rytíři mohli rozhodnout v přesilovce, Hufa ale nepřekonali ani ve třech slibných šancích v závěru normální hrací doby. Zápas se tak musel prodlužovat.

V nastaveném čase sice domácí nevyužili další přesilovku, o jejich výhře ale nakonec rozhodl obránce Wood.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): „Jsme zklamaní, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce za tři body. Vedli jsme 2:0, ale ve třetí třetině jsme udělali hrubé chyby. Nedostali jsme puk ven ze třetiny a tím jsme darovali Zlínu dva góly. Nakonec můžeme být rádi za dva body.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Neodehráli jsme dobrý zápas. Bylo vidět, že u nás v hlavách převládá strach z prohry, který byl větší než touha po vítězství. Bylo to z naší strany takové přišláplé celý zápas. Nakopl nás gól na 1:2, kdybychom ho nedali, tak se utkání dohrálo. Bod byl v tu dobu pro nás cenný. Když jsme ubránili oslabení tři na čtyři, tak jsme doufali v nájezdy. Nepodařilo se, jsme zklamaní, ale Kladno vyhrálo zaslouženě. Libora Kašíka jsme střídali, protože se mu - asi po srážce s Trškou - točila hlava.“

SESTŘIH: Kladno - Zlín 3:2p. Souboj dvou nejhorších rozhodl v prodloužení Wood

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:07. J. Strnad, 38:12. Filip, 63:06. Wood Hosté: 42:08. Hejcman, 49:14. Honejsek Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, Suchánek (A), Wood, Nilsen, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – J. Strnad, Filip, Kristo – M. Beran, Račuk, Dvořáček – O. Bláha, Pitule, Hajný. Hosté: Kašík (41. Huf) – M. Novotný, Trška, Žižka, Suhrada, Gazda, Hamrlík, Dluhoš – Kubiš (A), T. Mikúš, Fořt (C) – R. Veselý, Honejsek, Köhler (A) – Fryšara, Hejcman, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Lhotský, Svoboda Stadion ROCKNET ARÉNA, Chomutov Návštěva 1 659 diváků

České Budějovice - Mladá Boleslav 1:6

SESTŘIH: České Budějovice - Mladá Boleslav 1:6. Na debaklu Motoru se gólem podílel Pýcha

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:50. M. Hanzl Hosté: 03:47. Kotala, 06:12. P. Kousal, 24:47. Bičevskis, 36:41. O. Najman, 51:28. J. Dufek, 55:05. Pýcha Sestavy Domácí: Hrachovina – Štencel, Percy, Bindulis, Vráblík, Piskáček, Bučko, Štich – J. Ondráček, Pech, Gulaš – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – M. Beránek, Toman, Valský. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pýcha, Ševc, D. Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Vacík – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Rozhodčí Hodek, Pilný – Ganger, Klouček Stadion Budvar aréna

Olomouc - Liberec 3:1

SESTŘIH: Olomouc - Liberec 3:1. Krejčí skolil Tygry, má už sedmý gól

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:32. Bambula, 23:45. Krejčí, 44:23. J. Káňa Hosté: 36:47. P. Jelínek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí (A), Kucsera – Burian, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Handl, Kunc – Strapáč, Kolouch, Bambula. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Záborský – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Šír – Jiruš. Rozhodčí Adam Kika, Pavel Obadal – Tomáš Pešek, Ondřej Malý Stadion Zimní stadion Olomouc

Mountfield HK - Pardubice 5:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:29. Perret, 45:28. Blain, 45:43. Kelly Klíma, 52:25. Jank, 59:12. Lalancette Hosté: 24:57. Poulíček, 35:26. Cienciala Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – Kelly Klíma, Lev (A), Orsava – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Lamper. Hosté: Klouček (Frodl) – Robertson, Košťálek, Mikuš, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, Rohlík. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Lederer, Rožánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 334 diváků

Litvínov - Plzeň 2:5

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:38. Hrbas, 18:07. Irving Hosté: 08:11. Dzierkals, 12:39. Kantner, 17:13. Dzierkals, 40:40. Schleiss, 51:46. Blomstrand Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, D. Zeman, Demel, O. Baláž – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Jícha, Straka (A) – Helt, Jurčík, L. Stehlík. Hosté: D. Furch (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), Kremláček – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, Přikryl, Kuťák. Rozhodčí Šír, Lacina – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 2626 diváků