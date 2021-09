Chlapík skolil Kometu „poborákem“. Souboj kamarádů pro Jandače

Byl to souboj dvou velkých kamarádů. Na jedné straně Josef Jandač, na druhé Jiří Kalous. Společně trénovali ruský Magnitogorsk, kam si Jandač vybral Kalouse jako svého pobočníka. „My už jsme proti sobě nastupovali. Po angažmá v Magnitce to byl ale první zápas, to je fakt. Nějak jsme se o tom ale nebavili. Spíš jsme probrali rodiny, než abychom řešili hokej,“ usmál se po zápase kouč Sparty.

Když nastupuje například brankář proti svému bývalému týmu, obě strany často těží ze vzájemné znalosti. Je to možné i u trenérů? „Když se díváme na některé herní situace, tak to využít jde. Třeba prvky po bulích, které nám v Rusku přinesl Dennis Rasmussen ze Švédska, to Brno hraje taky. Něco tam je. Hrají to ale hráči na ledě,“ popsal Jandač.

Po zápase byl z dvojice tím spokojenějším. Jeho tým uhasil na vlně letící Kometu a vyhrál 3:2 v prodloužení, byť musel dvakrát dotahovat náskok Moravanů. První gól v dospělé extralize zapsal Patrik Prymula, synovec bývalého ministra zdravotnictví srovnával v první třetině na 1:1. Fanoušci ho pak podle zvyku vyvolávali. Tolik lidí v Česku příjmení Prymula ještě nikdy radostně nevyvolávalo.

Návštěva v O2 areně byla dobrá, byť leckdo čekal jistě ještě víc než ohlášených 8862 diváků. „Jsme rádi, že konečně přišla takováhle návštěva. Byl to vyrovnaný zápas, v prodloužení se k nám přiklonilo štěstí tečovanou střelou,“ přidal Jandač.

Čárku za vítězný zásah si do statistik připsal Filip Chlapík. Povedlo se mu to při přesilovce, výhodu čtyř proti třem dokázala rudá mašina využít. Pohledná akce s míchačkou do prázdné kasy? Kdepak. Spíš vyloženě šťastná trefa. Puk se díky teči beky Dalimila Mikysky vznesl do vzduchu a hokejově netradičním lobem pak přeletěl i jinak výborně čapajícího Lukáše Klimeše.

„Bylo to docela štěstíčko, ale beru to! Takový gól jsem ještě nedal, tohle se mi fakt ještě nestalo. Bylo tam předtím pár šancí, ale nepadlo to tam. I takové góly jsou potřeba,“ rozesmál Chlapíka jeho výstavní „poborák“.

Pro Spartu to byla čtvrtá výhra v řadě, dál se tak drží v elitní čtyřce ligové tabulky. „Na pohodě je to znát. Kluci v týmu jsou zkušení, nechceme být moc nahoře, snažíme se najít balanc. Ke každému zápasu se snažíme přistoupit stejně, takhle to máme nastavené,“ řekl jasně Chlapík. „Na nějaké hodnocení je ale ještě brzy, pořád je to jen začátek. Máme těžký program, hraje se v rychlém sledu. Hlavně musíme zůstat zdraví,“ navázal Jandač.

Právě přání z poslední věty se ale Pražanům držet nedaří. Hlavně zadní řady kosí zranění. Mimo jsou Tomáše Pavelka, Adam Polášek a po nedělním utkání taky Michal Moravčík. „Každý zápas dohráváme na pět beků. Zranění vždycky přichází brzy, pak to dohráváme v okleštěné sestavě vzadu. Všichni přesilovkoví obránci jsou mimo. Bohužel, i tohle ale patří k hokeji,“ pokrčil rameny Jandač. Z útočníků je zraněný Vladimír Sobotka, duel s Kometou pak nedohrál kapitán Michal Řepík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:19. Prymula, 39:42. R. Horák, 63:38. F. Chlapík Hosté: 08:32. Mueller, 25:39. L. Horký Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Moravčík, Mikliš, Němeček, Jurčina, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Jeřábek – E. Thorell, R. Horák, Řepík – Z. Doležal, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Zikmund, M. Forman – Konečný, Vitouch, Prymula. Hosté: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Dočekal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee. Rozhodčí Hradil, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 8 862 diváků

