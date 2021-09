Krejčí o gólech i životě v Olomouci. Nepřišel jsem nahrávat, usmívá se

Kurz hokejového vyšívání v podání 35letého mazáka dál láká lidi na tribuny. V Olomouci padla další čtyřtisícovka, hlad po filigránských kouscích šampiona Stanley Cupu neustává. Jsou to laskominy všeho druhu. Bravurně vyhraná vhazování, milimetrové pasy, včetně vtipných a těžko polapitelných žabiček. Ale i precizní defenziva a tvrdé hity. To vše zabalené do ukázkového čtení hry, kdy DK46 vidí o několik vteřin dopředu a podle toho na place jedná.

Bilance 7+1 je skvělá, nečekal jste ale spíš, že to bude obrácená verze 1+7?

„Když se podíváte na má čísla v NHL, mám tam samozřejmě víc nahrávek. Ale já nešel do sezony s tím, že budu spíš nahrávat. Jdu do zápasu připravený na sto procent, a pokud je šance na střelu, snažím se dát gól. Teď to vychází na mě, ale to se otočí a koncovku vezmou za svou další kluci.“

Váš kamarád David Pastrňák se už ozval s gratulací za střelecké výkony?

„S Pastou se o hokeji moc nebavíme. A to ani, když oba hrajeme NHL a on střílí jeden gól za druhým. To proto, abychom to nezakřikli. V kontaktu jsme samozřejmě pořád, ale bavíme se o úplně jiných věcech než o hokeji.“

Před vaší nedělní trefou vás skvěle našel u branky Jan Káňa . Je gól z půlky jeho?

„Ne, nechám si ho celý… (směje se) Ale vážně, byla to od Honzy skvělá nahrávka, už v první třetině mi nahrál na samostatný nájezd. Jsem rád, že jsem mu to mohl oplatit.“

Od Olomouce to proti Tygrům byl možná nejlepší týmový výkon v sezoně, souhlasíte?

„Jo, jely všechny naše čtyři lajny, hrál se hodně rychlý hokej. Vypadalo to, že jsme se poučili z některých minulých utkání, kdy jsme vedli a pak jsme to buď prohráli, nebo vyhráli jen v prodloužení. Konečně tři body. Kuba Sedláček chytal dobře, párkrát nás podržel.“

Body o to cennější, že jste v pátek prohráli doma s Hradcem? S Libercem jste vyhrát museli…

„Hodně důležité vítězství. Po prohraném zápase potřebuješ hned vyhrát, navíc když se podíváš na tabulku, máme o dva zápasy méně oproti jiným, a tak je důležité držet krok s týmy před námi.“

Olomouc se hodně trápí v přesilovkách, v nichž patří k nejhorším v extralize. S Libercem jste smůlu protrhli, další důležitý bonus, že?

„Jo, to je určitě příjemný. Měli jsme v nich dost šancí na další góly, minule tam byly tyčky. Přesilovku hodně trénujeme, a i když vám to tam nepadá, nic se neděje, hlavní je být u soupeře v pásmu, něco se tam vytvoří, aby i druhá lajna mohla do pásma jít. Věřím, že nám gól pomůže.“

Ve třetí třetině jste sroloval protihráče ukázkovým hitem. To se u vás moc často nevidí…

„To jsou návyky z NHL. Že bych vyhledával hráče, abych je mohl sundat, to určitě ne. Ale pokud už tam je, dohrát ho musíš. V NHL to tak chodí. Pokud hráče soupeře nedohraješ, kouč ti to druhý den ukáže na videu. A takové věci na videu vidět nechceš. Že jsi neudělal kompletně svou práci.“

Pár vteřin před tím hitem jste dostal sekeru. To byla tedy přímá odplata?

„Dostal jsem tam krosček, což mě někdy nakopne. Někdy to mám docela rád, když mě někdo trefí. Ne snad, že by mě rána probrala ze spánku, ale něco mi to řekne. Každý, kdo po mně půjde, tak musí vědět, že já po něm půjdu taky.“

Po prvním utkání s Boleslaví jste narážel na nesrovnalosti kolem vhazování. Už vám přijde, že je to ze strany sudích i soupeře stoprocentní?

„Aby to bylo správně pochopeno, já to nebral jako nějakou křivdu. Když vidím, že hráč soupeře se snaží být na buly dřív, snažím se upozornit rozhodčího, ať si na to dává pozor. Někdy to druhého centra rozhodí. Jsem tam i od toho, abych sudímu řekl, aby se k buly hráč na druhé straně stavěl správně. Já dělám to samé, pohybuju se na hranici. Taky se mi stane, že mě čárový napomene. Tak to zkrátka je.“

V úterý jdete do práce znovu. Jste rád za nasazené tempo?

„Ano, rád hraju zápasy, je lepší hrát rychle za sebou. I když je pravda, že máme o dva zápasy méně, ale zase nás získané body z nich potom mohou vytáhnout výš v tabulce.“

S rodinou jste si už kompletně zvykli na Hanou?

„Co se mě týká, jsem odsud, znám to tady. Hlavní je, že manželka je spokojená, venku je hezky, chodí s dětmi ven. Pokaždé mi pak doma řekne, kde byli a jak se jí tu strašně líbí. Babičky a děda si občas vezmou naše děcka na noc, společně je to moc baví. Dětem se ve Šternberku hodně líbí. Zatím je to fajn, je super vypadnout z baráku ven při takovém počasí.“

Krejčího góly v sezoně Mladá Boleslav na 1:1 (5/5) 3:2p

Plzeň na 3:0 (5/5) 4:1

Plzeň na 4:0 (5/4) 4:1

České Budějovice na 2:4 (5/5) 2:5

Karlovy Vary na 1:0 (5/5) 3:2p

Mountfield HK na 2:1 (5/5) 2:3

Liberec na 2:0 (5/5) 3:1

SESTŘIH: Olomouc - Liberec 3:1. Krejčí skolil Tygry, má už sedmý gól

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:32. Bambula, 23:45. Krejčí, 44:23. J. Káňa Hosté: 36:47. P. Jelínek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí (A), Kucsera – Burian, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Handl, Kunc – Strapáč, Kolouch, Bambula. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Záborský – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Šír – Jiruš. Rozhodčí Adam Kika, Pavel Obadal – Tomáš Pešek, Ondřej Malý Stadion Zimní stadion Olomouc

HC Olomouc Vše o klubu ZDE