Kouč Országh po šesté prohře Vervy: Důvěra vedení? Zatím jsem tady...

Prohráli jste pošesté v řadě, jak berete bod z Mladé Boleslavi?

„V situaci, v jaké jsme, je každý bod dobrý. Navíc proti kvalitnímu soupeři. Od začátku bylo vidět, že mužstva nastoupily v různém rozpoložení. Domácí byli v pohodě, měli navrch, dobře bruslili. My přicházeli se sérií proher a měli s tím problémy. Od půlky zápasu jsme zápas srovnali, což bylo dobré. Ubojovali jsme to do konce. Bod bereme, byly tam i nějaké šance na výhru, ale samozřejmě musíme být spokojený i s bodem.“

Po nedělní prohře s Plzní jste mluvil, že vám chybí větší zarputilost a tvrdost. S tím teď problém nebyl, souhlasíte?

„Byli jsme daleko urputnější než v předchozích zápasech. Od toho se musíme odrazit a jednoduše jít dále. Liga je vyrovnaná, každý bod se počítá. Musíme se dostat ze situace, ve které jsme. To musí být podložené prací. Prohrát se samozřejmě může, body se můžou ztratit, ale musí být za tím nějaký výkon, nějaká houževnatost. V tu chvíli se prohry lépe snášejí. Doufám, že jsme dneska udělali malý půlkrok směrem dopředu a budeme se už jen zlepšovat.“

Proběhlo po nedělní prohře s Plzní něco v kabině?

„Samozřejmě. Všichni to víme, ať je to realizační tým, hráči. Určitou kvalitu tady máme, ale jen hrát nestačí. Každé vítězství si musíte vybojovat, každý zápas se hraje o život. Bez práce to nepůjde. S kluky jsme se o tom bavili. Potřebujeme, aby všech 21 hráčů, kteří nastoupí na led, tam nechalo vše. Když to pár hráčů nesplní, budeme mít problém. Tohle by měla být cesta, abychom se posunuli k lepším výkonům. Prohry zanechávají stopu na každém. Přijde série proher, už je tam možná nějaká deka, už si hráči třeba nevěří tolik…“

Mladá Boleslav - Litvínov: V nájezdech rozhodl Šťastný. Puk proskákal těsně za brankovou čáru, 3:2

Přitom start sezony jste chytili – dvě výhry, pak bod v Třinci.

„Pak jsme urazili štěstěnu proti Kladnu. Potom nás nahlodala katastrofální třetina s Pardubicemi a už to šlo dále. Potom jsme si mysleli, že budeme porážet i ostatní nějakým profesorským hokejem. Dostali jsme na zadek, jak se říká. Jak těžko se stoupá nahoru, velmi rychle se padá dolů. Snažíme se kluky udržet v pozitivním duchu, je začátek sezony. Do konce máme ještě strašně moc zápasů.“

V Mladé Boleslavi se poprvé v sezoně trefil Viktor Hübl. Jak důležité je to pro tým?

„Určitě je to důležité, ať už pro tým, tak pro Vantu. Nekoukáme na to, kdo dá gól. Pro nás je důležitý výsledek na konci zápasu. Možná ale Vantovi spadne takový batoh ze zad, že to má konečně za sebou. Doufáme, že to bude ještě lepší.“

Jste u týmu druhou sezonu, přes léto se obměnil kádr, mluvilo se o vyšších ambicích. Zatím se ale plácáte znovu dole, nečekal jste víc?

„Měli jsme dobrý začátek, byli jsme nabuzení. V týmu nastaly změny, ještě nemáme úplně určené pětky. Možná dvě jsou jasnější, ale stále hledáme určité kombinace, ať dvojice, nebo trojice. Konečně se nám vrátil Gery (František Gerhát). Suky (Matúš Sukeľ) nám vypadl po prvním zápase na delší dobu. To jsou pro nás důležití hráči hlavně pro oslabení. Ale na to se nechci vymlouvat, protože to je problém všech mužstev. Od prvního zápasu lepíme sestavu, ale hráči, kteří mají důvěru, by se toho měli zhostit lépe.“

Cítíte důvěru vedení?

„Zatím jsme se o tom nebavili. (úsměv) Zatím jsem tu… (přemýšlí) Jde se zápas od zápasu, potřebujeme se na čemkoliv chytit. I když jsme v Boleslavi prohráli, tak bod je pro nás velmi dobrý. Body z venku ale musíme potvrzovat doma, protože tam na nás chodí lidi se dívat a fandit. Zatím jsme jim kromě zápasu s Libercem moc neukázali.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Litvínov 3:2 sn. První Hüblův gól stačil Vervě jen na bod

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:50. Pláněk, 32:59. Lunter, . Šťastný Hosté: 17:05. V. Hübl, 38:47. Balinskis Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Jánošík – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, D. Kolář – Straka (A), V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, Gerhát, Jarůšek – L. Stehlík, Jurčík, M. Havelka. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Lederer, Rožánek Stadion Návštěva 2768 diváků

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE