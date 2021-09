SESTŘIHY: Motor loupil v Brně, Třinec smetl Tygry 7:2! Sparta popáté vítězí

Veterán Hübl poprvé pálil

Boleslav si vytvořila úvodní tlak v prvních dvou přesilových hrách, ale brankář Godla všechny ataky ve spolupráci se svými obránci dokázal ustát. Hosté zahrozili pouze po nástřelu Hübla, když si puk po odrazu od zadního mantinelu málem srazil za svá záda gólman Krošelj.

Druhá šance Viktora Hübla už ale v 18. minutě skončila gólem. Zkušený forvard se dostal k puku na pravém kruh, zamířil přesně a připsal si premiérový gól v sezoně. Třiačtyřicetiletý útočník tak skóroval ve 24. ročníku nejvyšší domácí soutěže v řadě.

Bruslaři se dočkali vyrovnání minutu po návratu z kabin, když střelu obránce Pláňka ještě tečoval před Godlou bránící Irving. Ve 28. minutě se pět minut zkoumalo video po střele Bičevskise, ale ani videorozhodčí puk za brankovou čarou neviděl.

Skóre se opět měnilo ve 33. minutě, když se na brankovišti prosadil Lunter. Mladá Boleslav pak ubránila půlminutové dvojnásobní oslabení a v pokračující klasické výhodě Litvínova jel domácí Najman na Godlu, slovenský brankář ale jeho šanci pokryl pravým betonem. Nakonec se ale přeci jenom radovala Verva, když se těsně po skončení početní výhody trefil přesně bek Balinskis.

Ve třetí třetině měl dvě velké šance hostující Pospíšil, ale dvakrát si vylámal zuby na domácím gólmanovi. Středočeši se tlačiliza vítězným gólem v závěru, ale v normální hrací době rozhodnout nedokázali. Nevyužili ani přesilovku v prodloužení.

Vítěze zápasu tak určily nájezdy.Na straně domácích uspěli Kousal a se štěstím Šťastný, za hosty pouze Estephan.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Dvě třetiny jsme nehráli vůbec špatně, přestože jsme prohrávali. Ale i tak jsme měli hodně šancí, Litvínovu chytal výborně gólman. Ale na konci druhé třetiny jsme dostali gól na 2:2 a nějak nás to poznamenalo, protože třetí třetinu jsme hráli velmi zle. Nakonec jsme to byli my, kdo byl rád, že se šlo do prodloužení. Tam už jsme měli zase šance my, ale nakonec se šlo až do nájezdů, které jsme naštěstí zvládli. Litvínov hrál dnes velice houževnatě, nechali tam všechno a pro nás to byl velmi těžký soupeř.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Od začátku bylo vidět, že oba mužstva jdou do zápasu v úplně jiném rozpoložení. Domácí byli v pohodě, zatímco my jsme přijeli se sérií proher a v první polovině zápasu to bylo vidět. Domácí dobře bruslili a my jsme s tím měli problémy. Nás držel ve hře brankář. Od poloviny zápasu jsme se s tím srovnali a nakonec jsme získali bod. Samozřejmě v naší situaci je každý bod proti dobrému soupeři zlatý, takže ho bereme. Sice tam byly i šance na výhru, ale my musíme být spokojení i s bodem.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Litvínov 3:2 sn. První Hüblův gól stačil Vervě jen na bod

Góly Domácí: 20:50. Pláněk, 32:59. Lunter, . Šťastný Hosté: 17:05. V. Hübl, 38:47. Balinskis

Indiáni bodují, Hradec zlomil Kantner

Domácí překvapili soupeře aktivním nástupem a již ve 4. minutě po průniku Maláta kolem levého mantinelu otevřel zblízka Přikryl skóre. Další příležitosti už hosté i díky výkonu gólmana Kiviaha, který v extralize nastoupil poprvé, přečkali a postupně se osmělili směrem dopředu. V 10. minutě ale Smoleňák z mezikruží neprostřelil Furcha a za chvíli Kevin Klíma svůj brejk zakončil střelou do pravé tyčky. Plzeňský gólman inkasoval až v 19. minutě, když po zaváhání Schleisse během přesilovky čelil dvojici nájezdníků a Cingel vyrovnal.

Na začátku prostřední části se protáhl až před odkrytou branku Schleiss, ale zakončení mu překazil faul Pavlíka. Následující přesilovku ve 25. minutě využil nenápadným nahozením na 2:1 Dzierkals. Odpovědět mohl rychle na brankovišti nekrytý Lev, v dobré pozici ovšem Furcha nepřekonal. Hosté vyrovnali až ve 35. minutě během početní výhody, v níž se prosadil ranou bez přípravy z levého kruhu Pavlík.

O pouhých 36 vteřin později však zaváhání hradecké defenzivy potrestal povedenou střelou z otočky Kantner a upravil na 3:2. Indiáni si na konci druhé třetiny vynutili nápor, přesilovkovou dorážku Kantnera ale zastavil Kiviaho a Kindl v dobré pozici vypálil těsně vedle.

Závěrečná dvacetiminutovka už tolik vzruchu nepřinesla. Oba týmy promarnily přesilovky a přestože hosté ve snaze o vyrovnání zjednodušili hru, gólovou příležitost si nevytvořili. Nepomohla jim k tomu ani hra bez brankáře, ve které naopak na konečných 4:2 upravil Schleiss.

Plzeň bodovala v pátém utkání za sebou. Tři z posledních čtyř zápasů Západočeši vyhráli.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „Paradoxně jsme se dostali v prvních dvou minutách pod tlak, přestože jsme měli jiný záměr. Z prvního pobytu v pásmu soupeře jsme dokázali skórovat a to bylo povzbuzení. Hra byla vyrovnaná a bylo to velice těžké utkání. Důležité bylo, že jsme krátce po vyrovnání hostí na 2:2 dokázali stav utkání zvrátit v náš prospěch. Minulé zápasy to vycházelo soupeřům a teď se to překlopilo na naší stranu. Naše výkony mají vzestupnou tendenci. Jsme spokojeni, že jsme tři venkovní body potvrdili v domácím prostředí.“

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Narazili jsme na tým, který se zvedá. Měli jsme problém s naší hrou s pukem. Z našeho optického tlaku nevyplynuly žádné šance. Netlačili jsme se do brány, hráli jsme jen po obvodu. Ve hře bylo spoustu nepřesností z obou stran, Nám se nesmí stávat to, že hned inkasujeme po vyrovnání na 2:2. To soupeře hned nakopne. My jsme na to už bohužel nezareagovali. Při hře pět na pět si útočníci nevytvořili šance. Nepodali jsme dnes optimální výkon na to, abychom tady vyhráli.„

SESTŘIH: Plzeň - Mountfield HK 4:2. Indiáni si vyšlápli na Hradec, rozhodl Kantner

Góly Domácí: 02:32. Přikryl, 24:55. Dzierkals, 34:46. Kantner, 59:46. Schleiss Hosté: 18:53. Cingel, 34:20. F. Pavlík

Bek Šenkeřík se blýskl třemi body

Motor vstoupil do zápasu velmi aktivně a brzy byl odměněn. V 5. minutě tečovali střelu Šenkeříka od modré hned dva domácí hráči a Jihočeši se štěstím vedli. O 47 vteřin později vyslal Šenkeřík dlouhý pas na útočnou modrou čáru pro Valského, který blafákem uklidil podruhé puk za Klimešova záda.

Hosté předváděli soustředěný výkon i v zadních řadách. Do konce první části Kometu k ničemu vážnějšímu nepustili, jen střela Krištofa mohla mít náznak gólové šance.

Kometa po první přestávce zvýšila důraz směrem dopředu, lépe kombinovala, ale stále narážela na soustředěný výkon Jihočechů před Hrachovinou. Neuspěl Horký při nájezdu, ani Mallet při závaru před brankou. Brňané se mohli radovat až při přesilové hře, v níž střelu Rotha šikovně tečoval kapitán Zaťovič.

Rozlet Komety za vyrovnáním zbrzdilo vyloučení Vincoura, který potrestal střelou od modré opět Šenkeřík a vstřelil tak svůj druhý gól v zápase.

Motor tak mohl opět více utěsnit prostor před Hrachovinou a držet střelce Brna na uzdě. Pohodu na svých holích pak promítli i do efektivních protiútoků, po jednom z nich se z mezikruží trefil kanonýr Gulaš a pečetil tak výhru Jihočechů.

Ohlasy trenérů

Jiří Horáček (Kometa): „Špatně jsme do utkání vstoupili a špatná byla z naší strany celá první třetina. Soupeř nám utekl co se týče skóre i samotné hry. Druhá třetina nebyla z naší strany špatná, ale nedokázali jsme zápas zdramatizovat, i když výteční diváci by si to zasloužili. Chyběla nám především střelba, to je jedna z věcí, kterou musíme do příštího utkání zlepšit.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „V minulém utkání v Boleslavi jsme dostali lekci z produktivity a na ni jsme se zaměřili. Měli jsme výborný vstup do utkání, chtěli jsme silnou Kometu před jejími výbornými fanoušky eliminovat. Pracovali jsme střídání od střídání a našli jsme cestu, jak toto utkání vyhrát. Výborně se prezentoval Šenkeřík. Po zranění zvedl partu obránců, byl znát při přesilovkách, moc nám pomohl.“

SESTŘIH: Kometa Brno - České Budějovice 1:4: Motor dovedl k výhře dvěma trefami obránce Šenkeřík

Góly Domácí: 36:22. Zaťovič Hosté: 04:19. Šenkeřík, 05:06. Valský, 42:51. Šenkeřík, 53:45. Gulaš

Obrat na závěr dokonal Říčka

Do první šance se dostal hned v úvodu domácí Říčka, ale gólman Novotný proti jeho střele z otočky zasáhl, přestože byl rozhozený předešlým soubojem v brankovišti. V čase 3:12 se radovali z úvodní branky hosté. Havlín ještě trefil levou tyč, ale z dorážky doklepl puk do odkryté branky Hladonik.

Blízko vyrovnání bylo Dynamo v polovině úvodní části po střele Rohlíka a dorážce Robertsona, Energie se ubránila i při Havlínově vyloučení. Na druhé straně mohl zvýšit z přečíslení Kohout, v 15. minutě trefil pardubický bek Košťálek trefil od modré čáry levou tyč. Dynamo nevyužilo i další příležitosti a Frodla zase nepřekonal opět Kohout.

Na přelomu první a druhé třetiny se Pardubice neprosadily ani při Hanouskově trestu a početní výhodu navíc zkrátit faulem Říčka. Frodl si v oslabení poradil s Kohoutovou tečí. V polovině druhé části měl velkou šanci Kousal, ale Novotný jeho střelu z pozice mezi kruhy vytěsnil. Hosté nezužitkovali tlak při Kousalově pobytu na trestné lavici.

V úvodu třetí třetiny nepřekonali Novotného Kousal ani Blümel. Ve 45. minutě se už dočkali domácí vyrovnání ve vlastním oslabení. Při Robertsonově trestu po brejku usměrnil Andělovu přihrávku za Novotného Rohlík. Za 108 sekund otočil stav Říčka, který v závěru před karlovarskou branku dotlačil puk za Novotného a se šesti góly si upevnil pozici nejlepšího střelce Dynama.

Vzápětí mohl ještě zvýšit Rohlík, který trefil horní tyč, další šance na obou stranách změnu stavu také nepřinesly. Naděje Energie držel nadále úspěšnými zákroky Novotný, ale Pardubice udržely těsný náskok v závěru při Musilově vyloučení i při powe play hostů.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Rozjížděli jsem se trošku pomaleji. Karlovy Vary měly daleko lepší pohyb. Je to velice bruslivý tým, který to má na tom založené. Nás možná stálo hodně sil derby v Hradci. Chviličku trvalo, než některým hráčům začaly jezdit nohy. Myslím, že od druhé třetiny už jsme podávali slušný výkon, dokázali jsme si vypracovat dost šancí, bohužel jsme je nebyli schopní proměnit. Ale ukázal se charakter týmu. Třetí třetinu jsme odpracovali, odbojovali a byli jsme odměnění dvěma góly. Za závěr patří klukům dík, jak to odblokovali a odlehali po hlavě. Vítězství si nesmírně ceníme.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Odpracovali jsme tady velmi dobré utkání, ale bohužel jsme nebyli odměnění body, což nás po průběhu utkání velice mrzí. Podařilo se nám vstřelit první gól. Na to jsme se připravovali, chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit a nepustit domácí do vedení. To se povedlo a Filip Novotný nás potom držel celou dobu v zápase. Byť domácí měli několik velmi dobrých příležitostí, aby se na nás dotáhli, tak rozhodující bylo, že jsme nepřidali druhou branku. Měli jsme na to dost příležitostí a nedokázali jsme se prosadit podruhé. Na jednu branku se proti tak silnému mužstvu, jako jsou Pardubice, dá těžko vyhrát.“

SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 2:1: Dynamo bere tři body po obratu ve třetí třetině

Góly Domácí: 44:37. Rohlík, 46:25. Říčka Hosté: 03:12. Hladonik

Nájezdník Růžička rozjel pro Tygry třetinu hrůzy

Třinec byl v úvodní třetině střelecky aktivnější (14:7), ale skóre se měnilo na druhé straně. Hrehorčákovu rozehrávku vystihl na útočné modré čáře Filippi, navázal na sebe dva protihráče i pozornost Mazance a uvolnil u levé tyčky Záborského. Vzápětí mohlo být s domácími ještě hůř. Ordoš obral o puk Nestrašila a pohotovou ranou z mezikruží rozezvonil horní tyč.

Oceláři vyrovnali ještě v první třetině v přesilové hře, Marinčinova střela od modré čáry se zastavila až v síti. Slovenský bek dal svůj první gól v extralize. Po přestávce fauloval Derner v úniku Růžičku, který z následného trestného střílení překonal Kváču švihem mezi betony. Třetí gól přidal po elegantním manévru Michal Kovařčík, který se neukvapil střelou z levého kruhu, obkroužil kolem branky a zakončil do prázdné branky. Obrat pokračoval gólem Marcinka z brejku dva na jednoho po přihrávce Hrni.

Hostující kapitán Jelínek poté trefil horní tyč a po nepřehledném závaru dopravil puk i do branky. Rozhodčí si ale vyžádali videozáznam a gól neuznali, protože mu předcházela hra rukou. Snížit mohl i Ordoš, na obranné modré čáře vzal Růžičkovi puk, vyrazil do sóla, ale Mazanec zasáhl vyrážečkou. Poté Růžička využil přesilovou hru střelou mezi betony Kváči. Třinecký kanonýr se 541. bodem vyrovnal v historické tabulce produktivity Ocelářů druhému Polanskému.

Liberec se ale přeci jen dočkal gólu, zblízka se prosadil ve 37. minutě agilní Ordoš. Úvod třetí třetiny se nesl v duchu náporu Liberce, ale udeřili domácí. Z brejku zvýšil po přihrávce Marcinka do prázdné branky Hrňa. Domácí byli při chuti, po křížném pasu Michala Kovařčíka střílel do odkryté branky Nestrašil. Oceláři nasázeli v sezoně sedm gólů podruhé. Smůlu hostů završil další tyčkou Šmíd.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání sezony. Dobře jsme vstoupili do utkání, po naší chybě sice soupeř dal gól, ale srovnali jsme a druhá třetina byla velmi dobrá. Vytvořili jsme si spoustu šancí a hlavně jsme byli produktivní. Kluci se tím uklidnili a dostali na koně. Chtěl bych jím poděkovat, protože hráli dobře, organizovaně, plnili, co jsme chtěli a odmakali celý zápas. Jsme hrozně rádi, že máme tři body a že jsme v té sérii tři domácích zápasů zvládli první utkání.“

Patrik Augusta (Liberec): „Gratuluju domácím k výbornému výkonu, za nás jsem zklamaný z druhé třetiny. Odehráli jsme relativně dobrou první třetinu, dostali jsme ale gól (na 1:1) ke konci v oslabení a po druhé brance se naše hra sesypala. Vyskytlo se tam spousta nezodpovědného výkonu od hráčů, to rozhodlo celé utkání. Nezbývá, než si nasadit boty a jít do práce, protože pár posledních zápasů více mluvíme, než děláme, a to je potřeba rázně utnout a začít jinak. Naše top lajny nejsou produktivní a ještě navíc inkasují. Každý z hráčů se musí podívat do zrcadla a přístup musí být od dalšího zápasu jiný. Chci věřit, že tohle byla poslední facka.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 7:2. Oceláři ve Werk aréně rozdrtili Tygry

Góly Domácí: 19:25. Marinčin, 23:42. Martin Růžička, 28:42. M. Kovařčík, 30:22. Marcinko, 35:46. Martin Růžička, 45:54. Hrňa, 49:44. A. Nestrašil Hosté: 11:24. Záborský, 36:48. Ordoš

Krejčího nahrávky rozebraly poslední Berany

Na střídačce Zlína poprvé chyběl trenér Robert Svoboda, který dnes rezignoval. Společně s dosavadním asistentem Martinem Hamrlíkem vedl tým kouč zlínských juniorů Luboš Jenáček, ani oni ale Berany k první tříbodové výhře v sezoně nedovedli. Zlín je i nadále poslední.

Olomouc se rychle dostala do vedení, když po 22 sekundách připravil Krejčí gól Kucserovi, který skóroval poprvé v sezoně. Vyrovnat mohl v přesilové hře Mikúš, trefil ale pouze tyč. Následná teč slovenského centra Beranů skončila vedle domácí branky.

Další zlínské šance neproměnili znovu Mikúš a Honejsek. Na druhé straně musel Huf vyrážet ránu Koloucha z mezikruží. Ve dvanácté minutě přišlo vyrovnání, Sedláčka příklepem překonal obránce Novotný, který využil zaváhání Krejčího, jenž ztratil puk ve středním pásmu.

Na začátku druhé třetiny si hostující gólman poradil se dvěma pokusy Kucsery. Ve 24. minutě ovšem chyboval při střele bývalého spoluhráče Řezníčka a kotouč mu přes lapačku propadl do sítě.

Odpovědět se snažil Šlahař, zlínský odchovanec v olomoucké brance Sedláček jej ale zblízka vychytal. Při vyloučení Žižky tvrdě pálili Černý a Kucsera, Huf v obou případech zasáhl. Třetí olomoucký gól přidal Knotek, kterého v prostoru mezi kruhy nalezl Burian. Zakončení Veselého a Bambuly pak zastavily brankové konstrukce.

Zvýšit náskok domácích mohli Navrátil s Burianem, Huf u pravé tyče jejich náporu odolal. Olomouc však zanedlouho uspěla v přesilovce, Krejčího bekhendovou přihrávku využil k přesné ráně z nápřahu kapitán Ondrušek. Bývalá hvězda Bostonu si tak připsala desátý bod v sezoně.

Zlín následně dokázal soupeře zatlačit do defenzivy, Sedláčka však překonat nedokázal. Huf se následně vyznamenal při střeleckých pokusech Káni. Konečnou podobu skóre dal v 55. minutě Trška, jenž využil přesilovou hru.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Byl to hrozně těžký zápas. V první třetině jsme začali dobře, každá pětka odehrála dobré střídání. Pak jsme ale trochu odešli. Zlín měl v první třetině dost šancí, ze kterých mohl skórovat. Kuba Sedláček výborně zachytal. Rozhodl druhý gól, který nás trochu uklidnil. To samé třetí trefa. Poté jsme hru kontrolovali, i když Zlín měl také své možnosti. Musím říct, že soupeř předvedl výborný výkon.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Gratuluji Olomouci k výhře. Odehráli jsme ale dobrý zápas, zlomila to druhá branka, která byla hodně laciná. To samé třetí gól, při kterém zůstal před bránou volný hráč. Celkově ale nemám klukům co vytknout. Hráli, co jsme si řekli. Že povedu mužstvo místo Roberta Svobody, jsem se dozvěděl včera večer. Klukům jsme říkali, ať se nebojí hrát. Když budou předvádět podobné výkony, sebevědomí půjde nahoru.“

SESTŘIH: Olomouc - Zlín 4:2. Berani padli poosmé v řadě, Krejčí 0+2

Góly Domácí: 00:22. Kucsera, 23:58. Řezníček, 33:04. J. Knotek, 42:30. Ondrušek Hosté: 11:21. M. Novotný, 54:18. Trška

Solidní nástup Pražanů, pak je trápil Stezka

Sparťané vstoupili do zápasu na výbornou. Kaše napálil v páté minutě brankovou konstrukci, jen o chvilku později už se však domácí radovali. V situaci tři na tři sice Vítkovičtí zblokovali Formanovu přihrávku, ale puk se dostal těsně za kruhy přímo před rozjetého Buchteleho, který nedal Stezkovi nejmenší šanci zasáhnout.

V hostujícím dresu zahrozili Marosz a Krenželok, ale pak se provinil proti pravidlům Gewiese a kapitán Pražanů Řepík zvýšil v přesilovce ranou z kruhu bez přípravy na 2:0. Potrestaný hříšník Gewiese přispěchal s odpustkem v podobě nahrávky na gól Flicka a Ostravané mohli vzápětí i vyrovnat, jenže 113 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužili, v cestě jim stál pozorný brankář Salák.

Hned v úvodu druhé části hrála Sparta přesilovku, v níž hosté nenechali zakončit z více než slibné pozice Řepíka. Ve 24. minutě měl obrovskou možnost vrátit svému týmu dvoubrankový náskok Němeček, z prostoru mezi kruhy však neuspěl. Stejně dopadl i Chlapík.

V polovině zápasu čelil Stezka v rozmezí minuty třem pokusům domácích o sólový únik. Dva z nich dovedli sparťané až do zakončení. Řepík v oslabení neuspěl, když se dostal až do příliš velkého úhlu, a Doležal, který se vrátil z trestné lavice, kde odpykával již druhý dnešní Salákův trest, rozezvučel tyčku. Větší klid do domácích řad nevnesly ani možnosti Horáka a Sobotky.

Ve třetí dvacetiminutovce nepohnuli stavem Němeček a Chlapík, Ostravané se pak ubránili v oslabení a sami nevyužili Salákovo zaváhání. V 53. minutě vychytal Stezka při další početní výhodě Pražanů Kašeho. Na druhé straně již při hře v pěti na obou stranách Salák sebral radost z vyrovnání Bukartsovi. Vítkovičtí sáhli v závěru k dlouhé hře bez gólmana, čehož parádně využil Sobotka.

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 3:1. Výhru Pražanů pojistil Sobotka gólem do prázdné

Góly Domácí: 04:45. Buchtele, 08:04. Řepík, 58:35. Sobotka Hosté: 09:55. Flick