Řezníček se „mstil“ Zlínu gólem: Žádné popichování, kluci mají své starosti

Je rád, že tu změnu po sezoně udělal. Dalibor Řezníček nastupuje v týmu s hvězdným Davidem Krejčím, boduje, hokej ho baví. Zato jeho bývalí spoluhráči ze Zlína trpí na dně extraligové tabulky a do Olomouce si přijeli pro osmou porážku bez hlavního trenéra Roberta Svobody. „Takhle to vyšlo, asi je to osud,“ okomentoval defenzivní bek svůj první zásah v ročníku. Zrovna proti Beranům, kde strávil většinu své kariéry.

Chutná branka do sítě Zlína víc než jiné?

„Zlínu přeju ve všech zápasech kromě toho proti nám. Jsem rád, že jsem přispěl našemu týmu k vítězství a tím to pro mě končí. Žádné extra popichování tam nebylo. Kluci mají svoje starosti.“

Vaše střela škrtla brankáři Danielu Hufovi přes lapačku. Byla to jeho chyba?

„Myslím, že určitě. Šlo to na lapačku. Hufíno to mohl mít.“

Obával jste se, že soupeře nakopne změna trenéra?

„Věděli jsme o tom. Byli jsme na to připraveni. Šli jsme do zápasu s tím, že tam impulz bude a můžou být polití živou vodou. Naštěstí jsme dali hned v prvním střídání gól. Myslím, že jsme tahali za delší konec, i když první třetina nebyla z naší strany ideální. První branka nás ukolébala. Zlín byl dokonce i lepší. Museli jsme si v kabině říct, co a jak. Pak už to bylo v naší režii. Ve druhé třetině se to lámalo.“

SESTŘIH: Olomouc - Zlín 4:2. Berani padli poosmé v řadě, Krejčí 0+2

Vypsal jste v kabině nějakou prémii?

„Něco jsem klukům slíbil. Až někdy během třetí třetiny jsem si vzpomněl, že jsem si mohl vzít puk za první gól za Olomouc. Ale to už se s ním hrálo. (úsměv) Já na tyhle věci moc nejsem. Ale budu si ten gól pamatovat, to je pro mě důležitější než puk.“

Jak jste se v Olomouci zabydlel?

„Je to super. Kluci mi pomáhají. Potřeboval jsem změnu, s tím jsem sem šel. Zatím se to stoprocentně splňuje. Užívám si to. Výsledky jsou zatím dobré. Teď budeme mít víc zápasů venku. Doma jsme úkol splnili.“

Vnímáte přínos nového brankáře Jakuba Sedláčka?

„Pomohl nám ke dvěma výhrám. Minule s Libercem i proti Zlínu měl těžké zákroky a podržel nás. Ale ať je tam Honza Lukáš, nebo Sedlo, my hrajeme pořád stejně.“