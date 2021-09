Poslední Zlín hledá kouče: spasitelé se nehrnou, Jenáček (zatím) odmítl

Prvním zásadnějším vyústěním zlínské krize je abdikace kouče Roberta Svobody, který se v pondělí večer rozhodl složit funkci. Údajně by měl v klubu skončit úplně. Od juniorky byl narychlo povolán bývalý útočník Luboš Jenáček, jenž doplnil na střídačce Martina Hamrlíka. „Já jsem si nechal beky, Jenas střídal útok,“ popsal Hamrlík. V Olomouci, kam poprvé v sezoně dorazilo přes pět tisíc lidí, tahle rošáda navzdory zlepšenému výkonu k bodům nevedla.

Dvaapadesátiletý Svoboda cítil rostoucí tlak na svou osobu a věří, že odchodem týmu pomůže. Rozhodujícím impulzem pro něj byla nedělní porážka v prodloužení na Kladně. „Myslím, že je to momentálně neodkladně správná věc, která může ještě vše obrátit k lepšímu,“ řekl kouč.

Prezident klubu a primátor města Jiří Korec mu za práci poděkoval a jeho gesto ocenil. „I tímto krokem ukázal, že mu v první řadě záleží na zlínském hokeji, a hledá, jak mu pomoci,“ uvedl Korec.

Hráči Svobodův konec nečekali. Novinku se dozvěděli v úterý ráno, těsně před cestou na Hanou. Na zimák nepřijeli jako ovce na porážku. „V první třetině jsem neviděl poslední tým tabulky,“ vystihl Hamrlík. „Jednu věc jsme změnili radikálně. Borcům nemám co vytknout. Odehráli dobrý zápas. Řekli jsme jim, ať nemá navrch strach nad touhou zvítězit. Hráli to, co jsme si řekli. Zlomila to druhá branka,“ shrnul oficiálně první kouč.

Olomouc - Zlín: Krejčí upadl ve středním pásmu a tuto chybu potrestal Novotný, 1:1

Spasitelé se nehrnou

Kdo zkusí spasit Berany? To v tuhle chvíli nejspíš netuší ani vedení. V neděli v Třinci už by měl být každopádně k dispozici nový realizační tým. Má se za to, že Zlín oslovil či zkontaktuje své bývalé úspěšné trenéry, kteří pochází z regionu. Zdeňka Veneru, Rostislava Vlacha…

„Za této situace se do toho nepoženou,“ uvedly zdroje Sportu. Nikdo z místních nechce být podepsaný pod případným sestupem. Roli hrají i narušené personální vztahy mezi některými osobami. Možná přece jen dojde na dohodu s odchovancem Jenáčkem (48), jenž se do klubu vrátil letos ze Vsetína.

V úterý se snažil trápící se soubor vyburcovat, první třetina byla od hostů solidní. Dřeli, měli šance. Po Krejčího uklouznutí vyrovnal Novotný dělovkou na 1:1, jenže pak se to za Daniela Hufa (jednička Libor Kašík je lehce zraněný) začalo sypat. Přes lapačku se trefil i jeho nedávný parťák Dalibor Řezníček. „Hufíno to mohl mít,“ věděl sváteční střelec.

Co David Krejčí? Za chybu u gólu se vykoupil dvěma asistencemi. Bekhendem hned při prvním střídání krásně nabil Lukáši Kucserovi a pak v přesilovce Jiřímu Ondruškovi. Nerozhodil ho ani tvrdý náraz Tomáše Žižky, za který se jel mstít Jan Káňa.

Olomouc - Zlín: Kucsera se trefil do horního růžku po vynikající nahrávce od Krejčího, 1:0

Navíc vzadu byl pevný Jakub Sedláček, který po Liberci vyčapal i svůj mateřský klub. „Hrozně těžký zápas. Kuba chytal výborně,“ ulevil si trenér vítězů Jan Tomajko.