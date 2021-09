Svoboda ve Zlíně končí! K mužstvu jde Jenáček, Hamrlík zůstává

Aleš Jergl poslal Mountfield do vedení už po 22 vteřinách hry • ČTK / Dalibor Glück

Tomáš Mikúš je jedním z mála pozitiv zlínského startu do sezony • ČTK / Dalibor Glück

Konec Svobody je reakcí na nepovedený vstup do soutěže, posledním impulzem byla nedělní porážka 2:3 v prodloužení proti Kladnu v Chomutově. „Po tomto zápase bylo jasné, že týmu může pomoci změna trenéra. Myslím, že je to momentálně neodkladně správná věc, která může ještě vše obrátit k lepšímu,“ uvedl Robert Svoboda s tím, že chce z mužstva sejmout tlak okolí, který je vyvíjen na něj osobně a mužstva se negativně dotýká.

Odchod kouče si totiž přálo i nemálo fanoušků, během minulého domácího duelu s Karlovými Vary (0:3) vyvěsili za brankou transparent: Svoboda ven!

„Chci Robertovi Svobodovi za sebe i za celé vedení klubu poděkovat. Dvakrát přebíral tým v těžké pozici v rozjeté sezoně a vždy to zvládl. I tímto krokem ukázal, že mu v první řadě záleží na zlínském hokeji a hledá, jak mu pomoci. Je to sport, a ne vždy se daří. Věřím, že to bude pro hráče impuls, protože výsledky ve finále záleží na jejich výkonu,“ uvedl prezident klubu Jiří Korec.

K utrápenému mužstvu se posunul Luboš Jenáček (48), jenž dosud trénoval juniorku. Jde o bývalého hráče a kouče Vsetína, který se do rodného Zlína vrátil před sezonou k mládeži. Asistent Martin Hamrlík ve funkci pokračuje.

Klub zároveň řeší složení nového realizačního týmu. Jasno by mělo být do neděle, kdy hraje Zlín v Třinci.

SESTŘIH: Kladno - Zlín 3:2p. Souboj dvou nejhorších rozhodl v prodloužení Wood

