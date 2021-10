VIDEO: Motor porazil Spartu 5:2, Pech 0+2. Liberec i Litvínov se dál trápí

Motor porazil Spartu, Pech 0+2

Hokejisté Českých Budějovic zdolali v 10. kole extraligy doma pražskou Spartu 5:2 a ukončili její sérii pěti vítězství. Ve vzájemných soubojích v nejvyšší soutěži, kam se Motor vrátil loni po sedmi letech, se Jihočeši radovali po sedmi prohrách v řadě poprvé od 12. září 2012, kdy zvítězili na vlastním ledě 3:2.

Ve výborné atmosféře téměř vyprodané Budvar arény Sparta získala vedení zásluhou čtvrtého útoku při jeho prvním pobytu na ledě. Nahození z levé strany úspěšně tečoval ve skrumáži David Vitouch.

Potom se domácí velice dobře bránili při vyloučení Ondráčka a po jeho návratu do hry zvýšili útočnou aktivitu. Brzy dokázali vyrovnat, když se Abdul prosadil u levé tyčky a zužitkoval milimetrovou přihrávku od Gulaše. V následující akci mohl zvýšit Gulaš, jemuž oplatil přihrávku Abdul, ale gólman Salák byl proti. Při trestu sparťana Tomáše Dvořáka vytvořili domácí obrovský závar před brankovištěm soupeře, ale stav se nezměnil.

V úvodu druhé části po přestálém oslabení získala převahu Sparta a její tlak ještě zesílil při trestu Valského, ale v brankovišti Motoru zářil Hrachovina. Domácí postupně vyrovnali síly a k jejich škodě ve 28. minutě Holec nepotrestal Salákovu chybu. O minutu později ale Beránek zametl puk do klece u odkryté levé tyčky. Jeho trefu potvrdil videorozhodčí.

Za pouhých 31 vteřin zvýšil Ondráček, jenž na pravém kruhu vystihl rozehrávku Sparty, jel sám na Saláka a zblízka ho prostřelil. Snížit mohl zakrátko Horák, výborně však zasáhl Hrachovina. Před druhou přestávkou se Řepík ocitl sám před českobudějovickou brankou, jenže nezvládl kličku. Na protější straně zahrozili Gulaš s Ondráčkem.

Ve třetím dějství hosté snížili z přesilovky pět na čtyři v situaci, kdy českobudějovický Ondráček hrál bez hole. Jihočeši o necelou minutu později skórovali také z přesilovky, přičemž Abdulovu teč Šenkeříkova nahození znovu potvrzoval videorozhodčí. V závěru si domácí hlídali výsledek, který ještě zpečetili při power play díky aktivitě Pecha s Gulašem. Těsně před sirénou se pustil do bitky Salák s atakujícími hráči.

Góly

Domácí: 10:56. Abdul, 28:21. M. Beránek, 28:52. J. Ondráček, 45:11. Abdul, 58:30. Gulaš

Hosté: 02:26. Vitouch, 44:24. Z. Doležal

Sestavy

Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Vráblík, Štencel, Štich – J. Ondráček, L. Pech, Gulaš – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – Abdul, Toman, Valský – Holec, M. Hanzl, M. Beránek.

Hosté: Salák (Neužil) – M. Jandus, A. Polášek, Jurčina, Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – M. Řepík, R. Horák, E. Thorell – F. Chlapík, D. Kaše, Sobotka – M. Forman, Z. Doležal, Buchtele – Prymula, Vitouch, J. Konečný.

Rozhodčí

Pešina, Úlehla – Kajínek, Axman

Stadion

Budvar aréna

Litvínov neudržel vedení a padl 3:4

Hokejisté Litvínova prohráli v utkání 10. kola hokejové extraligy s Brnem 3:4. Domácí prodloužili sérii porážek na sedm zápasů, získali během ní jen dva body. Kometa naproti tomu třetí neúspěch za sebou odmítla, přestože po první třetině prohrávala 0:2. Hosté vývoj do 32. minuty třemi góly otočili, pak sice ještě vyrovnal Viktor Hübl, ale vítěznou branku dal hostující Peter Mueller.

Litvínovští dali hned zkraje duelu jasně najevo, jak moc touží opět zažít radost z vítězství, na které dosáhli naposledy 12. září. K vedoucímu gólu jim však pomohla i porce štěstí. Hostující gólman Tomek vyjel za branku za nahozeným pukem, jenže ten k němu vůbec nedoputoval, neboť se odrazil před brankoviště a Havelka z této pozice zkrátka musel skórovat.

V páté minutě byl kousek od zvýšení Pospíšil, jehož pokus rozezvučel brankovou konstrukci. Tým Vervy pak přečkal bez úhony první oslabení v zápase po Kolářově prohřešku. V deváté minutě hosté v obraně hodně zaspali, Kudrna našel Zdráhala a ten zblízka zvýšil.

V úvodu druhého dějství mohl přidat třetí trefu domácích Lukeš, z ideální pozice však nedokázal překonat Tomka, který jeho pokus vytěsnil a udržel tak Brňany ve hře. Vzápětí Roth zasáhl nepříjemně pukem Jurčíka, po němž zbyla na ledě krvavá stopa a zamířil do kabin. Ve 25. minutě se za záda litvínovských obránců dostal Pavlík a po parádním zakončení snížil.

O čtyři minuty později už slavili hráči Komety vyrovnání. Mikyskův pokus usměrnil Mallet do branky bruslí. Dlouhá konzultace sudího s kolegou u videa sice nejprve skončila rozpažením na znamení toho, že gól nebyl uznán, ihned však následovala trenérská výzva hostů a vše bylo k nelibosti domácích jinak - 2:2.

Rozhození Severočeši inkasovali ve 32. minutě potřetí, když se prosadil dorážející Rákos. Litvínov postavila alespoň trochu na nohy následující přesilovka, přestože v ní domácí příliš přesvědčiví nebyli. Ve 39. minutě se ale dočkali vyrovnávací branky. Hübl nejprve nepotrestal obrovskou Mikyskovu chybu při rozehrávce ve vlastním obranném pásmu, ale jen pár sekund nato si kapitán Vervy vše vynahradil.

Ve třetí třetině mohli pohnout stavem Irving a Zaťovič, ale neuspěli. Ve 45. minutě zakončoval bleskový výpad se Strakou Jarůšek, Tomek však předvedl vynikající zákrok. Brňané se vzápětí ubránili v oslabení a jen co byli znovu v pěti, Mueller vystihl Lukešovu rozehrávku a z pozice mezi kruhy prostřelil Godlu. Na začátku 52. minuty mohl Mueller přidat pojistku, tento minisouboj ale vyhrál Godla.

Po chvilce zakončoval na druhé straně Irving, ani Tomek se však nenechal zahanbit. Litvínov pak měl k dispozici další přesilovku, v níž měl dvě šance Hübl a předchozí chybu mohl odčinit Lukeš, Kometa však držela těsné vedení. Jihomoravané ho uhájili i v minutu a půl dlouhé power play Severočechů.

Hlasy trenérů:

Vladimír Országh (Litvínov): „Jsme samozřejmě zklamaní. Chtěli jsme se odrazit od zápasu v Mladé Boleslavi, což se nám tu první třetinu i dařilo. Měli jsme dvougólový náskok, ale znovu jsme ve druhé třetině nepochopitelně polevili a soupeř to otočil. I když jsme stihli vyrovnat, ve třetí třetině znovu přišla chyba a opět jsme prohráli. Takové věci nás srážejí a je na čase to zastavit. Padli jsme do útlumu a jsme psychicky křehcí. Děláme chyby, nějaká snaha tam je, ale už je vidět, že ta psychika svazuje ruce.“

Jiří Horáček (Brno): „Chtěli bychom poděkovat fanouškům, kteří přijeli a parádně nás tady podpořili. Je to pro ně dlouhá cesta a my jsme hrozně rádi, že jsme se jim odměnili třemi body. První třetina byla z naší strany hodně špatná, soupeř nám utekl. Od druhé třetiny jsme začali hrát, dotahovali a jsme hrozně rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce.“

Góly

Domácí: 02:31. M. Havelka, 08:45. P. Zdráhal, 38:47. V. Hübl

Hosté: 24:27. R. Pavlík, 28:38. Mallet, 31:19. Rákos, 47:15. P. Mueller

Sestavy

Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, D. Zeman, Demel, D. Kolář – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Straka (A) – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Gerhát, Pospíšil – M. Havelka, Jurčík, L. Stehlík.

Hosté: Tomek (Klimeš) – Bartejs, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – Šoustal.

Rozhodčí

Kika, Sýkora – Rampír, Bohuněk

Stadion

Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Návštěva

2580 diváků

Pátá prohra Liberce v řadě, Kousal rozhodl v závěru

Hokejisté Liberce podlehli v 10. kole extraligy doma Pardubicím 3:4 a připsali si pátou porážku za sebou. Úřadující vicemistr během neúspěšné série získal jediný bod. O čtvrtém vítězství Dynama z posledních pěti utkání rozhodl v čase 59:48 v přesilové hře Robert Kousal.

Úvod utkání byl vyrovnaný, postupně ale převzali aktivitu hosté. Na Kváču však nevyzráli Nakládal ani Rohlík. Domácí měli první velkou šanci až v 11. minutě po střele Faško-Rudáše. Na druhé straně zahrozil Kousal, ale Kváča byl na místě. V 16. minutě opustil pardubickou branku Frodl, kterého nešťastně zranil spoluhráč.

Do druhé třetiny vstoupili aktivněji Bílí Tygři, ale šanci Záborského i dorážku Ordoše si Klouček pohlídal. Na druhé straně byl v úniku faulován Anděl a bylo nařízeno trestné střílení. Matěj Paulovič si na Kváču nepřišel. Skóre se měnilo až ve 27. minutě, kdy přečíslení hostí využil Říčka.

Domácí odpověděli v polovině utkání, kdy po pěti vteřinách využil přesilovku Filippi. V hale ještě ani neutichl jásot po vyrovnávací brance a hosté si vzali vedení zpět. Před brankou se prosadil Camara, kterého našel ideálně Mikuš.

V dalším průběhu druhé třetiny se velké šance střídaly na obou stranách, za domácí byl v dobré pozici Faško-Rudáš, hosté kontrovali možností Hecla. Poté neuspěl Birner a na druhé straně Paulovič. Ve 40. minutě se na Kloučka řítil domácí kapitán Jelínek, ale ani on neskóroval.

Třetí třetinu začali aktivněji domácí a vyrovnali. Vlach vybojoval puk v rohu a přihrál před branku, kde byli osamoceni dva domácí hráči. Kloučka prostřelil obránce Ivan.

Ve 49. minutě pykal na trestné lavici Camara a domácí podruhé využili početní převahu. Vedení na jejich stranu překlopil Vlach. Liberec pokračoval v náporu, ale udeřili hosté. Kváču překonal střelou z mezikruží Hecl. Domácí pak nabídli Dynamu přesilovou hru špatným střídáním a využil ji Kousal, který bekhendem doklepl puk za Kloučka.

Hradec udolal Mladou Boleslav

Hokejisté Hradce Králové porazili v 10. kole extraligy Mladou Boleslav 2:0 a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Hosté klesli na druhou pozici. Souboj, kterému kralovali brankáři Štěpán Lukeš a Jan Růžička, rozhodli domácí v 56. minutě v přesilové hře, v níž se prosadil Graeme McCormack. Druhý gól vstřelil Jakub Lev při power play.

Trenéři domácích po úterní porážce v Plzni změnili složení všech útočných formacích a Mountfield byl v úvodu aktivnější. Východočeši bez problémů drželi krok s dobře bruslícími hosty, brankář Růžička čelil více střelám než domácí Lukeš, gólové šance ale likvidovat nemusel.

Hosté čekali na výraznější příležitost, kterou si vypracovali v 16. minutě. Moravec ale nezakončil přesně. Vzápětí měl ideální možnost otevřít skóre Jergl, trestné střílení nařízené za Pýchův faul ale neproměnil.

Do druhé třetiny vstoupili hosté s výhodou přesilové hry, kterou navíc povýšil další trest Pavlíka. Hradec Králové se však 44 sekund ve třech ubránil. Bezgólový stav nezměnil ani Dufek, který v klasické početní výhodě trefil tyčku.

Brankovou konstrukci nastřelil i v další přesilovce Kousal. V polovině zápasu Lukeše nepřekonal ani Raška. V závěru druhé části si první přesilovku zahráli i domácí, vytvořili si velký tlak, Růžička byl ale bezchybný.

Ve 45. minutě se do slibné šance dostal po zaváhání hostů Orsava, Růžička ale Bruslaře podržel. V 54. minutě se zaskvěl jeho protějšek Lukeš, jenž při hře čtyři na čtyři uspěl v souboji s Claireauxem.

Skóre se poprvé změnilo až o dvě minuty později, kdy za zády mladoboleslavského brankáře skončila zřejmě tečovaná střela McCormacka v početní výhodě. Hosté se snažili vyrovnat při power play, ale neuspěli. Naopak sekundu před koncem podruhé inkasovali.

Hlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Připravovali jsme se na těžký zápas. Není náhoda, že je Mladá Boleslav takhle vysoko v tabulce. Zápas měl kvalitu, hrálo se ve výborném tempu. Přestože nepadlo moc gólů, tak si diváci přišli na své. Výborný výkon podali oba brankáři. Dnes bych chtěl hráčům poděkovat za týmový výkon, hráli jeden pro druhého. Až se vyvarujeme zbytečných faulů, tak můžeme být ještě lepší a stoupat tabulkou nahoru.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „V první třetině jsme tahali za kratší konec, Hradec byl lepší a byli jsme rádi, že to po jejím skončení bylo nerozhodně. Od druhé třetiny už to byl vyrovnaný zápas a rozhodoval jeden gól. My jsme měli šest sedm přesilovek, dali jsme dvě tři tyčky, ale chybělo nám trošku štěstí i trošku důrazu. A důraz rozhodl, že Hradec jeden gól dal a vyhrál.“

Třinec udolal Vary v prodloužení

Hokejisté Třince zdolali v 10. kole extraligy doma Karlovy Vary 3:2 v prodloužení. Ve vzájemných soubojích bodovali posedmé za sebou a pošesté z toho vyhráli. Oceláři sice ztratili vedení 2:0, ale v čase 62:54 rozhodl Erik Hrňa. Třemi body za gól a dvě asistence se na vítězství podílel Martin Růžička.

Oceláři se v úvodu ubránili při trestu Jaroměřského, při kterém si Kacetl poradil s Koblasovou střelou. Po skončení početní výhody se neprosadil před třineckou brankou ani Osmík. Skóre otevřeli v 6. minutě při Pulpánově vyloučení domácí. Růžička nabil zpoza branky na levý kruh Vránovi, který přesnou ranou překonal Novotného. Třinecký kapitán si připsal první branku v sezoně.

Odpovědět se snažil Beránek. Potom měli sérii šancí Oceláři, ale vedení nezvýšili. Po Kundrátkově střele dorážel Michal Kovařčík, hosté odvrátili puk po Marinčinově pokusu a po Daňově přihrávce minul Vrána. Kacetl kryl Průžkovu příležitost.

SESTŘIH: Třinec - Karlovy Vary 3:2p. Hrňa rozhodl až v prodloužení

Na začátku druhé části odolal Třinec při Vránově pobytu na trestné lavici a ve 24. minutě využil svou další početní výhodu při Dlapově vyloučení díky Růžičkovi, který dal svůj sedmý gól v sezoně. Energii se podařilo snížit v čase 27:56, kdy překonal v přečíslení dvou na jednoho Kacetla bekhendovým zakončením sedmnáctiletý Kulich a vstřelil už svůj třetí gól v sezoně. V polovině utkání při hře čtyř proti čtyřem vypálil nebezpečně Pulpán. Oceláři byli aktivnější, ale zvýšit vedení se jim nepodařilo.

Třinec neproměnil v gól ani nápor v úvodu třetí třetiny a ve 46. minutě vyrovnal Beránek, který se dostal do střelecké pozice po akci po levé straně a překonal Kacetla mezi betony. Oceláři se ubránili v oslabení při trestu pro svého brankáře za zdržování hry a na přelomu třetí části a prodloužení nevyužili výhodu při Plutnarově trestu. Oceláři se ale nakonec radovali, když se po Růžičkově přihrávce trefil z pozice mezi kruhy Hrňa.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Hráli jsme velmi pohledný hokej. Vytvářeli jsme si spoustu šancí, nebyli jsme ale dostatečně produktivní, proto se hosté drželi ve hře. Po inkasované brance ve druhé třetině jsme malinko znervózněli, v některých situacích jsme měli štěstí a povedlo se nám ustát oslabení. Ve třetí třetině jsme si za tím šli, odměnou je bod navíc, kterého si velmi ceníme. Věřím, že si to fanoušci užili. Zasloužili bychom si tři body, máme však jen dva. Děkuji hráčům, že to nevypustili a zabrali. Zlatý gól je skvělý, jsou to dobré dva body do tabulky.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): “Bylo to velmi těžké utkání s velmi silným soupeřem. Nezačali jsme dobře, udělali zbytečné fauly a domácí ukázali velkou kvalitu v přesilových hrách. Filip Novotný nám pak dal šanci zůstat v zápase a rvát se o něj dál. My jsme si řekli, že se budeme rvát o každý bod. Dali jsme kontaktní branku, věřili jsme, že můžeme srovnat. To se nakonec povedlo a jsme odměněni bodem. Sice jsme před zápasem chtěli více, dělba bodů je ale nakonec spravedlivá. Za získaný bod jsme rádi.„

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:59. P. Vrána, 23:24. Martin Růžička, 62:54. Hrňa Hosté: 27:56. Jiří Kulich, 45:58. O. Beránek Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Kundrátek, D. Musil, Marinčin, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Matyáš – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, O. Šedivý – Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Mar. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek (C) – Průžek, Jiří Kulich, O. Beránek – Koblasa, Jiskra, Kohout – Redlich, Osmík, Šik. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – J. Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 3 264 diváků