Musilova partnerka v MasterChefovi: Táta František čeká vítězství

Právě František Musil, nekompromisní obránce a mistr světa z roku 1985, stál u zrodu přihlášky do kulinářské soutěže. „Často jezdíme k našim na chatu, každý tam dělá něco a Kiki se ujala vaření,“ líčí David Musil. „Všem chutnalo. Padl žert, myslím, že od taťky, že by s tím mohla jít do MasterChefa. Tak jsem ji pak doma přihlásil. Ze srandy. A přihláška opravdu přišla.“

Jak jste v první chvíli na přihlášku z hecu reagovala?

KRISTÝNA: „Po pravdě, já to ani moc nevnímala. Když mě David přihlásil, dělala jsem si z toho jen srandu. Když mi pak paní z produkce volala, ať přijedu na první casting a vaření, tak jsme se tomu zase nasmáli. Nečekali jsme, že to vyjde. Zkoušela jsem si pak vybrané jídlo vařit na chalupě, takže Davidova rodina byla moje první porota. Táta František to vždycky hodnotil, jako bych už stála před porotou.“

DAVID: „Vyloženě si užíval roli porotce, aby ji připravil, co nejlépe.“ (usmívá se)

Byl hodně přísný a kritický?

KRISTÝNA: „Ale ne, jen třeba řekl – víc másla, víc omáčky. Oni totiž mají doma rádi všechno mokrý. Když buchty, tak mokré. Když omáčku, tak hodně.“

Pravda je, že tahle rodina je jako magnet na úspěchy. Nejste pod tlakem?

KRISTÝNA: (usmívá se) „Myslím, že taťka říkal něco v tom smyslu, že ho MasterChef bude zajímat, teprve až vyhraju. Že jsem se dostala do šestnáctky? Dobrý, byl rád. A hned řekl – tak ještě to vítězství. Takže tam trošku tlak je. Ne, všichni to prožívají se mnou, i taťka. Když jsem jim po natáčení volala a líčila co a jak, tak to prožívali se mnou, drželi mi palce.“

S jakým jídlem jste se prosadila do hlavní soutěže?

KRISTÝNA: „Mám ráda Asii, dělala jsem dim sum knedlíčky. Takové taštičky plněné masem.

To je i vaše nejoblíbenější jídlo, Davide?

DAVID: „Od Kiki mi chutná opravdu všechno, co uvaří. Mám rád třeba poke bowl s rýží, syrovým lososem, avokádem, hummusem, mangem, okurkami, rajčaty a teriyaki omáčkou. Nebo cuketový koláč. Skvělá je i čočková polívka.“

A nějaká vyloženě gastronomická „prasárna“?

DAVID: „Tak tomu moc nedám. Když už, tak si zajdeme třeba na smažák, ale doma jíme spíš zdravě.“

KRISTÝNA: „Pravda je, že my moc prasárny neděláme. Ale oba máme rádi sladké. Na omáčky nebo nějaká hutnější jídla David moc není. Tohle spíš vařím, když jedu za svým taťkou na Valašsko. Předala mi to babička, ta opravdu máslem a moukou nešetří. Doma třeba moc neděláme ani maso. To pro mě byla v soutěži největší výzva, pracovat s masem, protože s ním až tak zvyklá pracovat nejsem. Jednou za čas si uděláme steak ze svíčkové, ale jinak máme v ledničce jenom samou zeleninu, kozí sýry, vajíčka a podobně. Když už doma na maso chuť dostaneme, tak se k tomu stejně postaví David. Já jsem spíš na přílohy.“

Kdy vás, Davide, můžeme čekat v MasterChefovi?

DAVID: (usměje se) „Mě? Tak to určitě nikdy! Kdepak. Neumím jídlo tak skvěle dochucovat. Právě tohle jsme u našich hodně obdivovali, že se Kiki nebojí smíchat různé věci a chutě. Objevovat. U nás se jede klasika. Jednoduché, dobré a osvědčené jídlo. Kiki je schopná experimentovat.“

KRISTÝNA: „To je moje hlavní plus. Dochucování. Nemám moc ráda vaření podle receptu, to mi nejde. Proto pro mě není pečení, to chce trpělivost, všechno přesně – suroviny i čas. Co mě napadne, to smíchám, to mám radši.“

Z čeho máte v soutěži největší respekt?

DAVID: „Právě z toho pečení?“

KRISTÝNA: „Kdyby nám třeba dali za úkol zabít králíka, to bych neudělala. Nejvíc jsem se paradoxně bála pečení, dorty a takové věci mi moc nejdou. To pro mě bylo největší zlo. S masem jsem se pracovat naučila, protože jsem musela. I jsem si to hodně doma zkoušela.“

A když David maso nejí, tak co jste s jídlem pak dělala?

KRISTÝNA: „To on se zase obětuje.“ (usmívá se)

DAVID: „Není to tak, že bych maso vůbec nejedl. Ale když jezdíme s klubem na trip, máme maso ke každému jídlu. Tak se to doma snažím vyvážit i jinými bílkovinami.“

Do týmu si Kristýnu vybral Radek Kašpárek. Kdo vám byl před soutěží nejbližší nebo nejsympatičtější?

DAVID: „Mně asi zrovna Kašpárek.“

KRISTÝNA: „David ho měl možnost i trochu poznat. Potkali jsme se a rozuměli si.“

DAVID: „Přišel mi takový nejvíc sympatický. Ale všichni tři jsou skvělí, všichni toho dokázali opravdu hodně, kulinářské osobnosti, ke kterým vzhlížíte. Kašpárek mi byl ale nejvíc sympatický.“

KRISTÝNA: „Já si na začátku vůbec nemyslela, že mi někdo zástěru nabídne. Ale kdyby, tak jsem si přála jít k Přemkovi Forejtovi. Ovšem Radek Kašpárek byl opravdu takový nejlidštější a předal nám toho opravdu hodně. Jsem fakt ráda, že to dopadlo takhle.“

Stačili jste už navštívit vyhlášené restaurace porotců?

KRISTÝNA: „Je to ostuda, ale nebyli jsme tam. Ani u jednoho. Mají hodně dlouho dopředu zaplněno a u nás plánování i kvůli hokeji moc neexistuje, všechno ze dne na den.“

DAVID: „Když jsme se chtěli zastavit, bylo plno. Bohužel. Ale snad to někdy vyjde.“

Byl jste, Davide, při soutěži nervózní?

DAVID: „Když se to natáčelo, tak jsem nervózní byl. Ale i nadšený, když Kiki vyprávěla, jak nabírá zkušenosti. A trochu jsem jí to i záviděl, že může sbírat zkušenosti u takových borců.“

KRISTÝNA: „Super zkušenosti! Jsem hodně ráda, že mě David přihlásil, sama bych se nepřihlásila. Je to fakt náročné, ale stojí to za to.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE