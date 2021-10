Přijel Jágr, v Pardubicích byla narvaná hala. Z Kladna znělo: Závidíme

Metrákový chlap dotíral na pardubického brankáře Milana Kloučka. Devatenáctiletý bek Michal Hrádek už po něm chtěl skočit, zvedl hlavu, že mu to vytmaví a... A nechal to být. Zjistil, že jde o Jaromíra Jágra, toho v tu chvíli nechtěl školit, co se smí a co ne. Jinak k němu ale Dynamo přehnaný respekt nemělo. Nebyl důvod. Když s hvězdou Kladna šel do souboje Patrik Poulíček, zapřel se a Jágr možná poprvé v sezoně od někoho odletěl.

Nakonec jeho Rytíři odjeli s bodem, když padli po nájezdech. „Před zápasem bychom to brali všema deseti. Ale zase jsme měli hodně šancí na to, abychom vyhráli za tři body. Pomalu začínáme dělat dobře ty malé věci v našem pásmu, nehrajeme si s tím, ale vyhazujeme. Samozřejmě velkou zásluhu na našich bodech má brankář Bow, nemít ho, tak nemáme možná ještě nic,“ pravil po utkání Nicolas Hlava, aktuálně s 10 body nejproduktivnější hráč Kladna. „Je to hezký, jen pořád je na čem pracovat. Byl bych radši, kdybychom měli víc bodů v tabulce. Zásluhu na těch mých číslech mají hlavně kluci, v první řadě ti dva starší v lajně,“ usmál se. Mířil na Jaromíra Jágra s Tomášem Plekancem. Hlava jim dává rychlost i drajv, hodí se k nim.

V Pardubicích bylo jasně vidět, jak Jágrovo kouzlo pořád na prodej lístků funguje. Dva roky zpátky objížděl s Kladnem republiku, jako kdyby šlo o hokejový cirkus. Kam dorazil, tam se plnil zimák a na lístky se stály dlouhé fronty. Po základní části 2019/20 se soutěž bila v prsa, jak je atraktivní, v součtu dorazilo přes 2 miliony fans. Rekordní číslo padlo z velké části i díky Jágrovi. Jen procenta mu nikdo neposlal. Zamávalo se mu, jeho tým spadl.

V Pardubicích poprvé v sezoně přišlo přes 9 tisíc, JJ68 pořád táhne. „Velmi jsme si tuhle atmosféru užili. Můžeme Pardubicím jen závidět jejich diváky a stadion. My na tohle nejsme moc zvyklí,“ povzdechl si kladenský kouč David Čermák. Azyl v Chomutově je fajn, máte střechu nad hlavou. Ale doma je doma. Tohle bude pro jeho tým ještě hodně těžká bitva, aby přežil v nejvyšší soutěži bez vlastního zimáku.

Malý klučina hrdinou zápasu

Tolik očekávaný Jaromír Jágr dorazil na zápas vlastním vozem s řidičem. Snaží se držet svůj režim, který mu sedí, tohle je věc, na které se nic nezměnilo. Je to stejné jako před dvěma roky, kdy Kladno hrálo extraligu naposledy. Jen může závodit s Tomášem Plekancem, které eso má lepšího šoféra, taky druhá hvězda se na utkání dopravuje po vlastní ose.

Jedna zásadní věc je ale jinak. Zatímco v sezoně 2019/2020 se Kladno přetahovalo s Pardubicemi, kdo v soutěži zůstane, teď je z Dynama silný hráč. Už to není klub, který se bojí, co se asi stane zítra, až vyjde Slunce. Se vstupem majitele Petra Dědka do klubu přišla i stabilita a následně vysoké ambice. V minulé sezoně taky plánoval, jak Jágra i s Plekancem přivede na jeden zápas do Pardubic, aby oblékli dres Dynama. Nevyšlo to kvůli covidu. Teď už to taky nedopadne, stali se z nich extraligoví soupeři.

Když slyšel Nicolas Hlava, že vysoká návštěva dorazila okouknout třeba nejproduktivnějšího borce Kladna, tak se rozesmál, že těžko: „Samozřejmě se přišli podívat na Jardu s Plekym. Už na rozbruslení jsem říkal, že přesně tady je rozdíl mezi extraligou a první ligou, tohle přesně byla extraligová atmosféra. Hrálo se tady parádně.“

Takže jakého Jágra vysoká návštěva viděla? Spatřila poměrně vitálního veterána. Měl prsty ve druhém kladenském gólu, kdy spustil bengál v brankovišti a puk dorazil Hlava. Vidět byl hlavně při přesilovkách. Na konci druhé třetiny, když Kladno prohrávalo 2:3, vyhnal Adama Kubíka od pravého mantinelu, aby si na svoje místo vyrazil sám. Rukou ostatním rychle naznačil, co je potřeba. Ne, nedopadlo to podle jeho představ. Takže na střídačku odjížděl nespokojený, kroutil hlavou. Tady Kladno mohlo srovnat, sám cítil, že když na Pardubice trochu zatlačíte, dělají chyby, dostanete se k jejich bráně. Nakonec za Rytíře srovnal v 51. minutě Matyáš Filip. Dynamo si pak vzalo bod navíc v nájezdech.

Hrdinou zápasu byl i jeden malý klučina. Před koncem zápasu dostal pukem a rychle zamířil na ošetřovnu. Po utkání ale už stál s maminkou u střídaček se sešitou ránou. Dostal hokejku od Jaromíra Jágra, rychle mu jednu přinesl i zraněný domácí brankář Dominik Frodl. Rána ho sice bolela, ale lék na bolest si malý hrdina odnesl slušný. Kdyby mu kamarádi nevěřili, kde přišel k ozdobě, tak může ukázat hokejky...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:03. Blümel, 12:27. Říčka, 24:43. Camara, 65:00. Camara Hosté: 04:28. J. Suchánek, 20:20. Hlava, 50:48. Filip Sestavy Domácí: Klouček (J. Soukup) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, J. Suchánek (A), Wood, Baránek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, J. Strnad – Račuk, Filip, Melka – Kristo, Pitule, M. Beran. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Lučan, Kis Stadion enteria arena

