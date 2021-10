Trenér Král o Pardubicích, rozjetém střelci i Musilovi, který čeká

Daří se jim držet nahoře. Pardubice jsou po 10 zápasech třetí, i když s Kladnem se nadřely mnohem víc, než by se asi čekalo, vyhrály 4:3 po nájezdech. „Začali jsme velkým množstvím šancí, jen jsme z toho nevytěžili góly. Pak jsme ale ve druhé třetině vypadli, bylo to takové laxní,“ poznamenal trenér Richard Král. Po utkání mluvil o rozjeté posile Robertu Říčkovi i stále střelecky zamrzlém Adamu Musilovi.

Prakticky vždycky je to ve vašem podání těsná přetahovaná. Nepřál by si trenér mít i nějaký klidnější zápas?

„Když vyhráváme, tak o gól, nebo zápasy otáčíme. Co vám budu povídat, už bychom taky chtěli nějaký zápas jednodušší. S Kladnem se to asi vybízelo, jen hned na začátku Paula (Paulovič) netrefil prázdnou bránu, na začátku druhé třetiny jsme měli další šance, ale nevyužili je. Bohužel nám to tam pak spadlo a zase jsme se trápili do konce. Ale těší nás, že máme dva body, to se počítá. Vždyť i Třinec prohrál v Chomutově s Kladnem, každý někdy zakopne. Na začátku sezony se hraje hodně zápasů v řadě, potřebujete se chytit, mít bodové série. Když je budeme sbírat takhle dál, budeme spokojeni.“

Velkou formu má od startu sezony Robert Říčka, který dal už 8 gólu, je na stejné metě jako Milan Gulaš . Je důležité, že máte hráče, na kterého je teď spoleh?

„Jasně, jen kdyby dával každý zápas dva až tři góly, je to klidnější. (usměje se) Ne, jeho lajna s Adamem Musilem a Davidem Ciencialou si vyhoví, hrají velmi dobře. Přidávají si další formace, jen nám to vždycky nějak ulítne. Potřebovali bychom se zlepšit trochu dozadu.“

Dlouho trvalo, než dal první gól Anthony Camara, pořád na něj čeká Adam Musil. Je pro vás téma, jak svá esa probrat, nebo je spíš necháváte být, když se daří?

„Bavíme se s hráči pořád, pro ně je to těžké, když spadnou do takové šňůry. Cam se snad teď malinko uklidní, dal gól podruhé za sebou. Adam se v tom zase trochu topí. Snažíme se poukazovat i na to, co mu body přinášelo dřív v Liberci. V některých zápasech na to dokáže navázat, jindy chce tak moc, že je to kontraproduktivní. Pracujeme, je začátek sezony, tak všechno musíme vyladit.“

Zaujalo mě, jak pod vámi roste Matej Paulovič. Dřív byl hráčem do čtvrté lajny, vy mu věříte víc. Využíváte ho na přesilovky, dáváte mu dost minut. Co v něm vidíte navíc?

„Matej je šikovný hokejista, jen nad sebou musí mít trochu bič. Když ho nemá, sem tam něco nedobruslí. Pokud pracuje, jak by měl, je velice platný. Nesmí upadnout do režimu, že se mu nechce jezdit. Má ještě nevýhodu, že byl v létě zraněný, dlouho netrénoval, občas trochu čudí. Ale jeho lajna (s Poulíčkem a Blümelem) takhle fungovala i v minulé sezoně. Není důvod, proč by neměla i teď.“

Pardubice - Kladno: Snajpr Camara se rozpálil, Dynamo vrátil v přesilovce do vedení, 3:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:03. Blümel, 12:27. Říčka, 24:43. Camara, 65:00. Camara Hosté: 04:28. J. Suchánek, 20:20. Hlava, 50:48. Filip Sestavy Domácí: Klouček (J. Soukup) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, J. Suchánek (A), Wood, Baránek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, J. Strnad – Račuk, Filip, Melka – Kristo, Pitule, M. Beran. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Lučan, Kis Stadion enteria arena

