Vítkovice venku a bez rytmu. Hledá se chemie v útoku, v brance září Stezka

Všechny zápasy na hřištích soupeřů a totálně rozhozený rytmus. Vítkovičtí se s komplikovaným rozjezdem Tipsport extraligy perou solidně. Z šesti venkovních duelů vykutali tři vítězství, v pátek se poprvé představí svým fanouškům proti Litvínovu (17.30). Půjde jen o krátké nadechnutí, protože následují další tři zápasy venku. „Je to náročné, ale tři výhry jsou dobrý počin,“ hodnotí opatrně trenér Miloš Holaň. Výborně do ligy naskočil brankář Aleš Stezka.

Vyhráli v Chomutově s Kladnem, ve Zlíně a v Brně. Na Karlovy Vary, Spartu a Mladou Boleslav nestačili. Ostravané mají po úvodních bitvách vyrovnanou bilanci, skóre lehce pasivní 13:16. Žádná sláva, žádná tragédie. Složitý start v extrémně vyhroceném ročníku, kdy mohou padat až dva extraligové týmy, vcelku zvládají.

„Nebudu říkat, jestli je devět bodů z osmnácti možných hodně, nebo málo,“ přemítá trenér Miloš Holaň. „Já bych řekl, že můžeme být spokojení, protože získat bod venku je strašně těžké. Zvlášť teď, když už jsou diváci zpátky na stadionech.“

Komplikovaný rozjezd mají Ostravané kvůli vytížení Ostravar Arény. Nejdříve se tam hrálo mistrovství Evropy ve volejbale, potom tenisový turnaj J&T Banka Ostrava Open 2021. Aby toho nebylo málo, následoval koncert Marka Ztraceného. Víc než s cizím prostředím se ovšem Holaňův tým pere s totálně rozbitým zápasovým rytmem.

Kvůli překládání zápasů v něm není žádná pravidelnost. Jednou Ostravané čekali na zápas týden, dvakrát pět dní. „To je větší nevýhoda než zápasy venku,“ přitakal Holaň. „Když není zápasový rytmus, hráči to cítí. Připravovat se celý týden na jeden zápas není jednoduché. Nějaký čas pak trvá, než se do toho člověk dostane. Zvlášť proti mužstvům, která v tempu jsou. Naskakujete pak do rozjetého rychlíku.“

Na špici klubového bodování je po šesti zápasech centr Rostislav Marosz, drží si průměr bod na zápas (1+5). Hned za ním je Roberts Bukarts (2+3). Lukáš Krenželok (2+1), Vladimír Svačina (1+2) a Petr Gewiese (0+3) mají po třech bodech. Žádná extra ofenzivní palba. I proto na zkoušku přišel ruský útočník Kristian Afanasijev. Naskočil do tří duelů, hraje necelých 11 minut za zápas a kromě šesti střel si do statistik nepřipsal ani čárku.

„Kristian v sobě určitě něco má, naskočil do toho a hýbeme s ním v sestavě, musí se prosadit,“ říká Holaň. „Některé věci má dobré, jiné slabší. Dáváme mu prostor, abychom zjistili víc. Ale nebudu ho dávat do čtvrté pětky, tam bych chtěl naše kluky.“

Faktem je, že Ostravané mají proti minulé sezoně hodně pozměněný kádr. Odešlo jedenáct hráčů včetně Dominika Lakatoše, Filipa Pyrochty a Miroslava Svobody. Skončil zkušený Zbyněk Irgl. „Sedá si to, nezůstala nám jediná útočná trojka pohromadě,“ připomněl Holaň. „V útoku pak není snadné najít chemii a je možné, že ji budeme dál hledat. Mužstvo pracuje, to je dobrý základ. Když se nám podaří ustálit sehranost, tým svou sílu má.“

Sílu rozhodně ukazuje čtyřiadvacetiletý brankář Aleš Stezka. Posila z prvoligového Havířova a bývalý mládežnický reprezentant, kterého v roce 2015 draftovala Minnesota. Ze čtyř zápasů má průměr inkasovaných branek 1,75 (druhý nejlepší v lize), v úspěšnosti zákroků (94,53 %) je na špici soutěže. Daniel Dolejš naskočil do dvou duelů (1 vítězství, průměr 3,5, úspěšnost 87,04 %).

„Ohledně gólmanů jdeme zatím zápas od zápasu,“ říká Holaň s tím, že stabilní jednička pevně daná není. „Plán se upravuje podle zápasů i výkonů každého gólmana. Všechno si vyhodnotíme a druhý den si na to s čistou hlavou sedneme. Pak rozhodneme, kdo bude chytat další zápas.“

VÍTKOVICKÝ ROZJEZD Kladno 2:1

Karlovy Vary 1:4

Zlín 6:3

Mladá Boleslav 1:4

Sparta 1:3

Kometa 2:1

(všechno na hřištích soupeřů)

