Sparta utrhla vagón! Energii nasypala osm gólů. Jandač ale radost neměl

Nejvíc omílané téma po posledních zápasech Pražanů? Střelecké trápení, slabá produktivita. Během nedělního odpoledne se ale zase po čase rudá mašina vytočila do pořádných otáček. Do kotle přiložila celkem osmkrát! Odnesly to Karlovy Vary, které si z metropole domů odvezly debakl 4:8. „Jsem rád za góly, hra dozadu se mi ale vůbec nelíbila,“ hodnotil duel trenéry Sparty Josef Jandač.

Góly dávala pořád. Ještě nikdo Spartu v sezoně nedokázal vynulovat. Nešlo o žádnou krizi. Na trefy se jen hráči nadřeli více než jindy, spoustu šancí pálili. V neděli si ale dupli. A soupeře tvrdě zadupali do země.

Prosadili se i hráči, kteří na první úspěch v sezoně zatím čekali. Nulu ze střeleckého konta přepsal rovnou na dvojku útočník Ladislav Zikmund. „Jsem rád, že mi to tak konečně spadlo. Obecně jsme se poslední zápasy v koncovce trochu trápili, dávali jsme maximálně dva góly. Furt jsme hledali nějaké nahrávky do prázdné brány, teď jsme to více zjednodušili, stříleli jsme a napadalo to tam,“ popsal forvard.

V utkání se z gólu radoval celkem třikrát, jedem mu ale rozhodčí správně smazali, protože byl dosažen evidentním kopnutím. „Mohlo mě zachránit akorát to, že mě soupeř u toho kopnutí trochu popíchnul zezadu, že by se nade mnou rozhodčí smiloval. Nestalo se,“ usmál se Zikmund.

To trenérovi Josefovi Jandačovi moc do smíchu nebylo. Domácí získali na prahu druhé třetiny třígólové vedení, pak ale nechali soupeře přiblížit se na rozdíl jediného gólu (3:2). Až potom nadechujícímu se soupeři nasypali tři kusy během dvou a půl minut. Tři branky dělilo přesně 150 sekund. Diváci po šestém gólu začali skandovat přání deseti branek v síti Energie. Nakonec jeho splnění nebylo daleko. Střelecký účet Sparty se zastavil na cifře 8. Inkasované branky byly čtyři.

„Jsme spokojení s tím, že jsme konečně dali víc gólů. Hra dozadu se mi ale vůbec nelíbila, výkon tímhle směrem byl takový lehkovážnější. Ani v oslabení nám to pořád nejde. Jsme rádi za výhru, ale výkon nebyl dobrý,“ kabonil se Jandač. „Odskočíme, vypracujeme si náskok a pak ho úplně zbytečně herní lehkovážností ztratíme. Místo abychom ten zápas kontrolovali, soupeři jsme pořád dávali nějakou naději,“ přidal.

Zatímco diváky i hráče divoký duel bavil, Jandač radostí nejuchal. „Mně se tohle prostě nelíbí. Musí tam být prostě dané automatismy, které ale stále nevidím. Apelovali jsme na to, že nedáváme góly, i když jsme ty zápasy hráli dobře. Teď jsme naopak góly dali, ale výkon dobrý nebyl. Hráče to třeba baví, sbírají kanadské body. Dopředu můžou tvořit, na to máme šikovné kluky, dozadu ale musí být hra jasně daná. Tam platí zákony, které se musí dodržovat,“ zavrtěl hlavou.

Už v pondělí se Pražané vydají na dlouhou sedmihodinovou cestu na sever Německa do Bremerhavenu, kde o den později sehrají důležitý zápas o postup do play off Ligy mistrů.

To Karlovy Vary řeší zhola jiné starosti. Prohrály už popáté v řadě, tabulkou dál padají. Aktuálně jsou jedenácté. „Zbytečně jsme ztratili další utkání, sráží nás naše herní nedisciplinovanost. Nejsme bohužel schopní držet systém šedesát minut, vypadáme ze hry. Sparta ukázala velkou ofenzivní sílu, my jsme jí to ale zbytečně usnadnili. Jestli se z toho nepoučíme, body za námi samy přicházet nebudou,“ hlesl hostující kouč Tomáš Mariška.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:26. Buchtele, 09:27. F. Chlapík, 22:00. Z. Doležal, 31:11. Zikmund, 32:04. J. Konečný, 33:41. A. Polášek, 50:38. M. Řepík, 59:05. Zikmund Hosté: 24:12. Vondráček, 27:18. Hladonik, 40:57. Flek, 49:18. T. Rachůnek Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – Mikliš, Moravčík, A. Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Tomov – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík – E. Thorell, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele, Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, J. Konečný. Hosté: F. Novotný (22. Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán, T. Havlín, T. Hanousek, Martin Rohan – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Průžek, Jiří Kulich, O. Beránek – Koblasa, Kracík, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček. Rozhodčí Horák, Hejduk – Gerát, Hynek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 6 134 diváků

