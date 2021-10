Švédové osvobodili Plzeň, Baďoučkova vnučka dostala dárek do vínku

Hezký den prožil v neděli plzeňský trenér Václav Baďouček. Těsně před utkáním se mu narodila vnučka. „Hráči to nevěděli, nechtěl jsem to tam vnášet. Ale jsem rád, že kluci přidali tři body jako dárek do vínku,“ svěřil se na tiskové konferenci po duelu se Zlínem, který Indiáni vyhráli 4:1. „Jo? Tak to on nic neříkal! Že to ani nenapsal na tabuli. Tak to si ho ještě podáme,“ smál se kapitán Jakub Kindl.

Zápas s tonoucími Berany zůstával dlouho otevřený. V 51. minutě však Michal Bulíř rovnou z vhazování poslal kotouč na hůl Ludwiga Blomstranda a ten jedovkou bez přípravy vystřelil domácím dvoubrankový náskok. Ano, bylo to tak. Plzeň osvobodili Švédové. Gustaf Thorell přispěl gólem a asistencí, jeho krajan Blomstrand orámoval uklidňující třetí zásek dvěma nahrávkami.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, tam jsme mohli rozhodnout, ve druhé vypadli z rytmu, nebyli důrazní, netlačili se do brány. Soupeř vyrovnal, ale dokázali jsme otočit vedení na svoji stranu. Jsme rádi, že jsme víkend zvládli za šest bodů. Tahle v uvozovkách povinná vítězství bývají hrozně těžká,“ ocenil kouč Baďouček obě vítězství nad Kladnem a Zlínem.

Rozjetí Západočeši prodloužili bodovou sérii na osm, zároveň vyhráli pátý zápas po sobě. Začali dobře, poprvé udeřili už po 87 sekundách hry. Jenže se šancemi pak hlavně v první části nakládali jak nezodpovědný hospodář se svěřenou kasou v časech blahobytu. A zlínský gólman Libor Kašík se taky párkrát blýskl.

O osudu utkání rozhodla švédská vozba. Thorell přihrál Kindlovi už na úvodní branku. „Gus tam byl chviličku sám, takže jsem se snažil skočit do díry. Dal mi to fantasticky, mířil jsem pak klasicky do břicha a šlo to k tyči. Já nedal gól, jak je pátek dlouhej, po něm jsem se uklidnil a najednou se cítil líp. Věřím, že mě to zase nakopne do dalšího zápasu dál jako ostatní kluky.,“ líčil plzeňský bek.

Zlín ještě stačil vyrovnat a byl to jeho první gól po 152 minutách. Na víc se však nezmohl. Thorell zhruba v polovině duelu překlopil skóre na stranu Indiánů. V tu dobu končila přesilovka za sekání Zdeňka Okála. „Stupidní vyloučení za oplácení, které bude ještě potrestáno v kabině. Anarchie, tým potřebuje spíš pozitivní věc než to, co se stalo. Taky se nám nesejdou přesilovky s oslabeními. Na to, kolik jsme jich měli, jsme je bránili docela dobře. Ale psychika je strašně nebouraná, jakýkoli gól dostaneme, určitě to nepomůže,“ vracel se trenér hostů Martin Hamrlík.

Nakonec vítězný zásah nesl Blomstranův rukopis. Vypálil a Thorell dorážel. Jak dobrou má střelu, převedl Blomstrand při třetím plzeňském gólu. Po něm už byl se Zlínem amen. „Začínají plnit roli, kterou jsme od nich čekali. Dělají body, zvedli se. Ze začátku to pro ně bylo složitější. Nová soutěž, nové prostředí. Jak už jsme mnohokrát zmiňovali, přípravu jsme měli komplikovanou nemocemi a zraněními. Mužstvo nebylo pohromadě, i v důsledku toho to asi skřípalo. Teď už je vidět, že se zadaptovali,“ hodnotil výkon Seveřanů plzeňský trenér Baďouček.

„Je jedině dobře, že se pokaždé prosadí někdo jiný a nestojí to jen na pár hráčích. S každým vítězstvím roste sebevědomí. Kluci si dají gól, nahrávku, i mně to pomohlo. Tak to funguje. Když se zadaří v práci, máte dobrý den, poveze vás to nějakou dobu, budete se tam znovu těšit a znovu to chtít nabalovat. Takže jedině dobře,“ přidal se kapitán Kindl.

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 13 8 1 1 3 40:21 27 2. Mountfield 12 7 2 0 3 33:21 25 3. Třinec 11 6 2 2 1 39:25 24 4. Pardubice 12 7 1 1 3 39:31 24 5. Sparta 11 5 3 1 2 43:34 22 6. Plzeň 12 6 1 2 3 42:34 22 7. Č. Budějovice 13 6 0 2 5 39:41 20 8. Olomouc 10 4 3 0 3 26:20 18 9. Liberec 12 4 0 3 5 25:35 15 10. K. Vary 12 4 0 2 6 35:38 14 11. Litvínov 12 3 1 2 6 37:41 13 12. Brno 11 2 3 1 5 27:35 13 13. Vítkovice 8 3 1 0 4 16:21 11 14. Kladno 12 1 2 1 8 28:47 8 15. Zlín 13 0 1 3 9 23:48 5 Generali Play-off

