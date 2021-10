Show v Liberci! Potlesk pro Pešána s Nedvědem, mág Kváča a malé plus

Wow, to byla show! Přesně taková, jakou od šlágru 12. kola očekáváte. Zatímco po celé zemi mířily tisíce lidí k volební urnám, v liberecké aréně se mezitím rozjelo divadlo, které znamenitě odvedlo myšlenky od politických bojů. Za úvodních dvacet minut oba týmy natěšeným fandům předvedli hned 37 střel. Přehlídka šancí pokračovala i nadále. Až do nájezdů. Sparta v nich byla šikovnější, a nakonec bere proti Liberci dva body za výhru 3:2.

Velká bitva 12. kola měla důstojnou kulisu. Už před začátkem utkání se část arény přidala ke zpěvu státní hymny, na úvodní vhazování se tak šlo v parádní, natěšené atmosféře. V hledišti navíc seděli důležité tváře reprezentace. Trenér Filip Pešán a manažer Petr Nedvěd. Oba se dočkali velkých ovací.

Bylo opravdu znát, že příznivci v bílém se na pražského soupeře nachystali. Jako by úterní vydřená výhra nad Motorem (3:2), která utnula sérii porážek Bílých Tygrů, vrátila optimismus. Všude bylo cítit přesvědčení, že teď už to půjde.

Jenže nepůjde. Snadno rozhodně ne. Jedna výhra, navíc po výkonu, jenž měl hodně daleko k ideálu, k přehození výhybky nestačí. „Ano, těžko se to hodnotí, když jsme nezískaly ty dva body. Říkám to pořád, na konci se i ten bod může počítat, ale škoda, že nebereme dva. Přijel kvalitní soupeř, nic nám nedal zadarmo, my jim taky ne. Můžu jim jen pogratulovat,“ pokrčil rameny střelec první liberecké branky Tomáš Filippi.

Měl pravdu, přijel kvalitní soupeř. Ano, trenér Josef Jandač párkrát v úvodních kolech zopakoval, že se sestava i nadále zkouší a nové tváře se stále zapracovávají. Poslední dvě utkání navíc tým ztratil. Ale vstup do ročníku měl pražský celek dobrý. A Liberec, jehož sebevědomí naopak kompletně vyčerpal bídný vstup do ročníku, nakonec byl za bod rád.

„Je pro nás v tuhle chvíli zlatý,“ potvrdil brankář Petr Kváča. Mimochodem, on byl znovu nejlepším hráčem domácích. Pochytal mraky šancí, nebýt jeho, po první třetině mohlo být vymalováno. „Chytá výborně. Chytal výborně už loni, je to vynikající gólman. Ale v mých očích jsme měli opravdu hodně příležitostí. Je to trochu naše chyba. Trápíme se v koncovce, není tam lehkost,“ smekl před brankářem asistent trenéra Sparty Jaroslav Hlinka. A zároveň svým svěřencům vytkl spálené tutovky.

Bylo jich hned několik. Řepík, Thorell, Kaše, nebo Jan Buchtele. Ti všichni měli na čepelích loženky. Jednou se jim do cesty postavilo břevno, většinu však Kváča pochytal. Svou auru ztratil až v nájezdech, kdy ho rychlými střelami překonali Řepík s Thorellem. Díky liberecké jedničce však zápas mohl vygradovat do strhující koncovky.

Prodloužení nabídlo dech beroucí minuty, následné nájezdy jakbysmet. „Popravdě, moc jsem si prodloužení neužil, protože jsme moc puk neměli. Ale po 60 minutách, tam už se jede na krev, tak to i bylo,“ popsal závěrečné minuty Filippi. „Výběr na penalty proběhl direktivně od nás s Pepou. Hráčů jsme se neptali,“ usmíval se po utkání Hlinka.

To jeho protějšek znovu moc důvodů pro velké úsměvy neměl. Liberec sice předvedl srdnatý výkon, konečně přidal i branku v přesilovce, ale zisk bodu stačil jen na posun na devátou příčku. „Mrzí nás prohra, ale projev byl lepší. Malými krůčky se potřebujeme dostat na level hry, jaké jsme schopni. Můžeme být malinko pozitivní. Ne moc, ale malinko jo,“ řekl k současné situaci trenér Liberce Patrik Augusta.

„Hráči makat chtějí, proto i přes prohru můžeme být trochu pozitivní. Možná je to malinko o hlavách hráčů. Jako bychom nebyli nachystaní, že se letos bude hrát opravdu o život, protože se přímo sestupuje. Když jsme dřív měli série proher, byli jsme stejně schopní generovat góly. To se nám teď nedaří,“ doplnil.

Přestože obě strany zmiňovaly bídnou efektivitu v koncovce, z hlediska zábavy utkání to pranic nevadilo. Ukázalo se, že se setkali dva nesmírně kvalitní celky. Ano, tohle byl šlágr jaksepatří.

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 2:3sn. Atraktivní duel rozhodl Řepík, činil se Salák

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:02. Filippi, 46:29. J. Vlach Hosté: 10:02. F. Chlapík, 29:19. Z. Doležal, . M. Řepík Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – J. Šír. Hosté: Salák (Neužil) – Mikliš, Moravčík, A. Polášek (A), T. Pavelka, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Tomov – D. Kaše, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele (A), Zikmund, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, J. Konečný. Rozhodčí Kika, Sýkora – Gebauer, Hlavatý Stadion

