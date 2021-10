SESTŘIH: Kometa - Liberec 3:1. Další prohra Tygrů, obrat řídil Mueller (1+2)

Opatrný úvod utkání příliš vzruchu v brněnské aréně nepřinesl. Kometa byla sice aktivnější, ale brankové příležitosti si nevypracovala. Územní převahu mohli Brňané zhodnotit ve své první přesilovce, jenže se jim hrubě nepovedla. V 6. minutě šli Bílí Tygři do přečíslení, Najman našel krásnou křížnou přihrávkou před bránou volného Klepiše a pro exbrněnského útočníka už nebyl problém dopravit kotouč do sítě.

Kometa byla jako opařená, dlouho se nemohla dostat z počátečního šoku, až ji ve 14. minutě vysvobodila pohledná kombinace dua Krištof - Mueller. Americký útočník dostal přesný pas zadovkou a ze své pozice se nemýlil. Ačkoliv hráli domácí v první třetině tři přesilovky, nic z nich nedokázali vytěžit.

Druhá třetina byla o poznání zajímavější. Již v úvodu zahrozil výborně forčekující Horký, jenž odzbrojil protihráče a střela domácího hokejisty putovala těsně vedle. Ve 24. minutě se brněnští fanoušci dočkali obratu ve skóre. Po pěkné spolupráci první formace na jeden dotek zavěsil puk pod padajícího Kváču slovenský útočník Krištof.

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 3:1. Trápení Tygrů prohloubil tříbodový Mueller

Svěřenci kouče Kalouse byli i nadále hodně aktivní a nebezpeční. Zvýšit mohl nejprve Dočekal a poté z druhé vlny najíždějící Mikyska, ale mladý bek se prvního gólu v extraligové kariéře nedočkal.

Liberec byl nejvíc nebezpečný ve své doposud jediné početní výhodě, ale rány Šmída a Klepiše vyrovnáním neskončily. Neujala se ani teč Birnera. Takřka 6000 diváků sledovalo i nadále vyrovnaný hokej, Kometa měla stále mírnou převahu, kterou ale nedokázala přetavit v gól. Blízko byl po Rothově střele Kollár, ten ale sám před Kváčou neuspěl.

Podobně dopadl o pár chvil později i Horký, jenž ujel sám na libereckou bránu. Kváča byl ale u puku o chvilku dřív. Liberecká střídačka si dvě minuty před koncem vzala čas na poradu a odvolala gólmana. Bílí Tygři si sice vynutili tlak, ale gólem do prázdné rozhodl dramatické utkání Mallet.

Hlasy trenérů:

Jiří Kalous (Brno): „Z naší strany byl úvod nervózní, hráči byli svázaní v hlavách. Liberec je kvalitní tým, vůbec nám nepomohla první inkasovaná branka z hlediska psychiky. Před zápasem jsem viděl obrovské odhodlání, že to utkání zvládneme, ale udělali jsme obrovskou chybu v naší přesilovce. Byla pro mě otázka, zda tým neklekne, ale hráči ukázali obrovskou bojovnost. Jsem rád, že jsme to utkání zvládli vítězně. Dali jsme o dvě branky víc a bojovali jsme až do konce, to bylo rozhodující. Měli jsme dobrý pohyb. Výborně zahrála nově utvořená první lajna a rozhodla zápas.“

Patrik Augusta (Liberec): „Pokud dáme jeden gól, tak ani s nejlepším gólmanem ligy moc zápasů nevyhrajeme. Na kvalitu útočníků, jakou máme, jsme hrozně neproduktivní. Je potřeba s tím něco udělat. Šli jsme do vedení po gólu v oslabení, pak jsme měli nějaké šance, nepodařilo se nám odskočit. Dva góly jsme pak soupeři darovali. Hlavy hráčů pak šly dolů. Měli jsme 35 minut na vyrovnání, bohužel se nám to nepovedlo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:07. P. Mueller, 23:10. Krištof, 59:57. Mallet Hosté: 05:02. Klepiš Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), Bartejs, D. Mikyska – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Mallet, Dočekal, Magee. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Klapka. Rozhodčí Lacina, Úlehla – Šimánek, Zika Stadion Winning Group Arena Návštěva 5844 diváků