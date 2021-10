SESTŘIH: Pardubice – Vítkovice 6:0. Dynamo díky kanonádě dohnalo lídra

Již po 30 sekundách hry mohl otevřít skóre domácí Musil, neuspěl však stejně jako následně Blümel a Anděl. Brankář Stezka v úvodu Vítkovice několikrát podržel.

Hosté se v útočném pásmu usadili až při Robertsonově vyloučení, Bukarts ale střílel nepřesně nebo našel jen připraveného Kloučka v brance Dynama. Domácí oslabení přežili a kanadský bek se po návratu na led zapojil do akce, na jejímž konci Říčka prostřelil Stezku a připsal si devátý gól v sezoně.

Vyrovnat mohl Hruška, Klouček byl ale připraven. V 15. minutě netrefil odkrytou branku Kalus a Východočeši z protiútoku udeřili zásluhou Kousala podruhé.

Následně zápas na dlouhou dobu opanovali brankáři. Více práce měl Stezka, velké šance však stejně jako Klouček řešit nemusel. Domácí mohli své vedení zvýšit v přesilových hrách, paradoxně se ale prosadili až v oslabení.

Na konci druhé třetiny zastavil Koffera v nájezdu jen za cenu faulu Polák a útočník Pardubic dostal výhodu trestného střílení, které následně jistě proměnil. Bývalý juniorský reprezentant si tak připsal premiérový gól v extralize.

Po dvou třetinách tak bylo jasné, že Východočeši čtvrté domácí utkání v řadě zvládnou. V 50. minutě navíc jejich vedení zvýšil pohotovou dorážkou Roman a o 48 sekund později našel mezeru mezi Stezkovými betony Blümel. Jedinou neznámou tak bylo, zda Klouček udrží téměř po čtyřech letech čisté konto v extralize, což se mu nakonec podařilo.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, prvních deset minut bylo kvalitních. Vypracovali jsme si dvougólový náskok, ale od té doby jsme hráli hodně lehkovážně. Zejména druhá třetina byla z našeho pohledu velice špatná. Soupeře jsme pustili do hodně šancí, bylo tam hodně přečíslení a podržel nás Milan Klouček, který chytal celý zápas výborně. Ve třetí třetině nám to tam napadlo, za což jsme rádi, ale myslím si, že výsledek 6:0 úplně neodpovídá.“

Radek Philipp (Vítkovice): „Zápas se hodnotí velmi těžce. Z naší strany to byl špatný zápas. Vstup do utkání nebyl vůbec dobrý, propadávali jsme, nevyhrávali osobní souboje, komplikovali jsme si hru. Výsledek 6:0 pro nás není příjemný, Pardubicemi nám daly lekci z produktivity. Byly ve všem rychlejší, v útočném pásmu měly důraz do brány. Hrály parádní hokej a musím jim pogratulovat.“

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 6:0. Kanonádu řídil Koffer prvními dvěma góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:28. Říčka, 14:39. R. Kousal, 38:10. Koffer, 49:24. O. Roman, 51:17. Blümel, 56:14. Koffer Hosté: Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – Nakládal (C), J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, Hrádek, J. Kolář, J. Zdráhal – A. Musil, R. Kousal, Camara – Cienciala, O. Roman, Říčka – Blümel, Poulíček, Paulovič – O. Rohlík, Anděl, Koffer. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), Plášil, Gewiese, Galvinš, Machů, P. Koch, L. Kovář – Roberts Bukarts, Marosz, L. Krenželok – Svačina, J. Hruška, Dej – M. Kalus, Flick, Fridrich – K. Afanasjev, Chlán, R. Bondra. Rozhodčí Hodek, Veselý – Axman, Kajínek Stadion enteria arena Návštěva 7123 diváků

