Sucho Dynama skončilo. Demolice bez potíží, blýskl se mladík Koffer

Další nula vepředu v žádném případě. Neexistuje! V neděli se Pardubice doma střelecky trápily s Olomoucí, neprosadily se, dostaly jeden gól a prohrály. Za Hanáky to v dohrávce 5. kola Tipsport extraligy slízly Vítkovice. Dynamo je rozstřílelo 6:0. „Měli jsme i střelecký trénink, asi nám to pomohlo,“ usmál se 20letý útočník Filip Koffer. Vstřelil první extraligový gól, za chvíli i druhý.

Uhněte z cesty, sousedi, hned za první Boleslav se lepíme my! Pardubice porazily Vítkovice stylem, kterým v extralize moc zápasů zatím nezvládly. Všechno v pohodě, bez komplikací, bez velkého napětí, s velkým gólovým nástřelem a navíc to nebyla ani ultra velká dřina. Výhra chutná o chlup víc, protože znamená, že Dynamo zase odšouplo velkého rivala z Hradce na třetí pozici.

Nedělní trápení s Olomoucí, kdy Pardubice padly 0:1, už se neopakovalo. „Vítkovice hrají podobně, je to urputný hokej, mají velké beky, chodí se přes ně těžko. Znovu jsme si něco ukázali na videu. Kluci to dokázali dorvat do branky, ze zápasu s Olomoucí jsme si vzali poučení, víc jsme tam chodili, byli trpěliví, hladoví,“ těšilo brankáře Milana Kloučka. Neudělal jedinou chybu, odměnou mu byla vychytaná nula. „Pár šancí bylo, ale naštěstí tam nic nespadlo,“ jen pokrčil rameny.

Dynamo bez potíží drželo stranou někdejšího vyhlášeného extraligového snajpra Robertse Bukartse. V letech 2015-18 zvládl za Zlín nastřílet 59 gólů, stal se luxusním extraligovým zbožím s gáží pro výjimečné kolem 400 tisíc měsíčně. Jenže pak neuspěl v Třinci ani ve Spartě. Ožil na chvíli právě ve Vítkovicích a po roce v KHL se do klubu vrátil. Zatím se jen dvakrát prosadil proti Zlínu, jinak nic. V Pardubicích ho ani ruce Rostislava Marosze nedokázaly dostat do dobrých pozic, defenziva Dynama šlapala za jedna. Střely z prostoru před brankou? Dorážky? Minimum. Vítkovice neuměly být nebezpečné, nevěděly jak a kudy.

Objevil se jen jeden moment, kdy parta z Ostravy mohla začít zlobit. Petr Kalus mohl v první třetině srovnat na 1:1, jenže nedostal puk před poloprázdnou bránu ideálně. Zato hned rozjela ťukes trojice Camara, Musil, Kousal. Všichni tři se dotkli puku, přejeli z obranné třetiny do ofenzivní zóny, poradili si se čtyřmi soupeři a Kousalův gól znamenal zvýšení na 2:0.

I když běžela teprve 18. minuta, mohlo se na tribunách klidně začít tančit. Komplikace domácím nehrozily. „Měli jsme tam ale pár výpadků, dělali jsme tam zbytečné chyby a Vítkovice měly nějaká přečíslení. Ale Milan Klouček odvedl výbornou práci,“ přesto vyzdvihoval práci brankáře Filip Koffer. Pravda, gólman jistý byl, na spoluhráče jeho klid fungoval, soupeře zase užíral.

Koffer pak prožil velkou radost, když zaznamenal první extraligovou trefu. V oslabení nakopnul k úniku, Roman Polák mu ukázal svoji sílu v pažích, která by zastavila i rozjetý autobus. Jeho svaly ale viděli i rozhodčí, taky je ocenili, jen tedy trestným střílením za držení a skolení Koffera. Za stavu 2:0 pardubický kouč nechal 20leté křídlo na ledě, ať si s nájezdem poradí. „Kouknul jsem se na pana Krále, on se kouknul na mě a řekl: ´Tak jo´. Sklopil jsem hlavu a šel na to. Přiznávám, že jsem hodně chtěl jet,“ usmíval se pak Koffer. Pak se trefil ještě jednou, když uzavíral na 6:0.

Celkově mělo Dynamo dost důvodů pro širokánské úsměvy. Přímo na ledě ho pod drátěným košíkem ukázal Ondřej Roman. Byl to jeho druhý zápas po návratu z marodky. Vypadl v prvním kole, když se srazil s Davidem Ciencialou, nehodu odnesl zlomeninami v obličeji. Kosti ještě budou pár měsíců srůstat, takže tvář musí chránit krytem. Když doklepl střelu Roberta Říčky a zvyšoval na 4:0, byl v transu. Je zpátky, nejlepší pardubický útok z přípravy se se svým centrem zase rozjíždí.

