VIDEO: Kladno padlo s Kometou (5:6p), Jágr nahrával. Vary ovládly derby

Hokejisté Kladna prohráli v předehrávce 14. kola extraligy ve svém azylu v Chomutově s Kometou Brno 5:6 v prodloužení, přestože vedli už 5:3. Připsali si tak pátou porážku za sebou. Do sestavy se po jednozápasové absenci způsobené zraněním vrátil devětačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr a pomohl k zisku bodu jednou asistencí. Brňané po čtyřech porážkách z předešlých pěti duelů uspěli podruhé za sebou, rozhodl o tom v čase 63:47 Luboš Horký.

Kladno se muselo obejít bez potrestaných beků Marka Baránka a Jakuba Suchánka. Před utkáním převzal centr elitní řady Kladna Tomáš Plekanec Cenu Tomáše Zelenky pro nejlepšího hráče minulé sezony první ligy.

Po 94 sekundách hry prokázal Plekanec své kvality a při Kučeříkově vyloučení nabil mezi kruhy Kubíkovi, který otevřel skóre. Za Kometu mohli odpovědět Zaťovič, který trefil horní tyč, Kollár i Horký, povedlo se to až v 7. minutě Vincourovi. Bowa překonal z úniku a vyrovnal na 1:1.

Za 89 sekund Rytíři znovu vedli. Jágr obral o puk Muellera, našel Hlavu a ten překonal Tomka bekhendovým zakončením. Zvýšit náskok Kladna mohl Filip, přesně po 11 minutách hry však bylo vyrovnáno na 2:2. Po Muellerově šanci doklepl puk za Bowa Kollár.

Za 49 vteřin Kometa otočila stav, když se při Jágrově vyloučení trefil po Krištofově ideální přihrávce z pravého kruhu Mueller. V 16. minutě ale Mueller ve velké šanci po přečíslení tří na jednoho trefil jen horní tyč a v čase 16:52 vyrovnal po Melkově přihrávce Filip.

V úvodu druhé části se Rytíři ubránili při Hlavově vyloučení, při kterém hosté Bowa nepřekonali a za Kladno zahrozil v oslabení Filip. V polovině utkání mohl otočit průběh ve prospěch Středočechů tečí Plekanec, Tomek si poradil i se střelami Krista a Berana.

Největší šance měl v 32. a 35. minutě shodně po Jágrových přihrávkách Hlava. V čase 35:23 už se Kladno dočkalo. Dvořáček si dojel puk po vlastní střele z levé strany a zasunul jej po objetí branky u pravé tyče. V závěru druhé třetiny mohl smazat ztrátu ve zkrácené přesilovce Mueller, ale minul branku.

Na začátku třetí části nepřekonal Tomka v šanci Kristo, který si to ale vynahradil v čase 45:32, kdy proměnil trestné střílení za Kučeříkův faul na Kubíka. Kometa se následně ubránila při Malletově vyloučení a v 51. minutě po vhazování v levém kruhu prostřelil Bowa Krištof a snížil na 4:5. Za 21 sekund našel Horký mezi kruhy Zaťoviče a náskok Rytířů se rozplynul.

Na konci třetí třetiny zasáhl Kubík vysokou holí Vincoura, ale Kladno se ve čtyřminutovém oslabení ubránilo. Kometa se pak v prodloužení radovala po průniku Horkého, který se trefil z pravého kruhu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:34. A. Kubík, 08:27. Hlava, 16:52. Filip, 35:23. Dvořáček, 45:32. Kristo Hosté: 06:58. Vincour, 11:00. Kollár, 11:49. P. Mueller, 50:02. Krištof, 50:23. Zaťovič, 63:47. L. Horký Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Kehar, Nilsen, K. Wood, Ticháček, Donaghey – Jágr, Plekanec (C), Hlava – M. Beran, A. Kubík, Dvořáček – Melka, Filip, Račuk – Kristo, Pitule, Hajný. Hosté: Tomek (Klimeš) – R. Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, Bartejs, Gulaši (A), D. Mikyska – P. Mueller (A), Krištof, Kollár – L. Horký, P. Holík, Zaťovič (C) – Vincour, Rákos, R. Pavlík – Magee, Dočekal, Mallet. Rozhodčí Jeřábek, Micka – Frodl, Komárek Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 1 238 diváků

Vary zabraly po pěti prohrách

Hokejisté Karlových Varů zdolali v předehrávce 14. kola extraligy v západočeském derby Plzeň 3:0 a zabrali po sérii pěti porážek. Indiáni naopak poprvé po šňůře pěti vítězství neuspěli. O branky se postarali Jiří Kulich, Jiří Průžek a Martin Kohout. Brankář Filip Novotný udržel podruhé v sezoně čisté konto a navíc si připsal i asistenci.

Do utkání vstoupila aktivněji Plzeň a ve 2. minutě musel Bulířovu šanci za cenu faulu hasit Pulpán. V následující přesilovce si největší možnost paradoxně vytvořil karlovarský Flek, který po samostatném úniku bekhendovou střelou nevyzrál na brankáře Svobodu.

Na druhé straně rovněž v oslabení ujel Viktor Lang, ale i jeho šanci pádem pod nohy zlikvidoval Novotný. V rychlé úvodní třetině si příležitosti vytvářely oba týmy, ty největší na straně Energie neproměnili Redlich a Vondráček a za hosty opět agilní Bulíř. Gólový účet zápasu nakonec otevřel ve 14. minutě Kulich, který střelou z mezikruží zužitkoval přesnou Koblasovu přihrávku.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 3:0. Výhru Energie vychytal fantastickým výkonem Novotný

Ve druhé dvacetiminutovce byli blíže vstřelené brance hosté, ale bezchybný Novotný zlikvidoval Schleissův únik i Malátovu nebezpečnou střelu. Ve 40. minutě po potyčce Plutnara se Schleissem a následné hře čtyř proti čtyřem fauloval Hanousek a po protestech obdržel i druhý trest, čímž se hostům naskytla možnost 85 vteřin přesilové hry čtyř proti třem.

Díky obětavosti a vynikajícímu výkonu Novotného domácí početní nevýhodu ubránili a to i včetně další Bulířovy gólové příležitosti. V 48. minutě po vyhraném buly explzeňského Kracíka se dostal k puku Průžek a nekompromisní střelou zápěstím zvýšil vedení Energie.

Hosté se mohli dostat zpět do zápasu v 52. minutě, když po faulu Dlapy na ujíždějícího Schleisse nařídili rozhodčí trestné střílení. Penalty se ujal Blomstrand, ale i jeho střelu vykryl Novotný. I přes Koblasovo vyloučení v 57. minutě a následnou 150 vteřin trvající power play se hráčům Plzně skórovat nepodařilo, naopak Kohout v 59. minutě střelou do prázdné branky zpečetil vítězství Karlových Varů.

Hlasy trenérů:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Před zápasem byly jasné dvě věci - že Plzeň hraje ve velké pohodě i formě a že my potřebujeme vybojovat nějaké body a trošičku soupeře přetlačit. Jsem rád, že jsme dali první branku, což nás malinko uklidnilo a udrželo v zápase. Dnes byl výrazným faktorem výkon Filipa Novotného, který nás držel celý zápas ve hře a dal nám šanci, abychom zvítězili. Jemu patří velká pochvala, ale patří i všem hráčům, kteří to dnes odpracovali a odbojovali celých šedesát minut a byli za to odměněni konečně pro nás velice důležitými třemi body. Doufám, že od tohoto výkonu se dokážeme odrazit k lepším bodovým ziskům. Velká pochvala do kabiny za dnešní bojovnou práci.“

Václav Baďouček (Plzeň): „My jsme dnes bohužel ukončili tu naši bodovou sérii a důvod vidím v naší špatné první třetině, kdy jsme špatně bruslili, prohrávali jsme osobní souboje, prostě z naší strany tam nebylo nic, co by nám mohlo přinést úspěch. V průběhu utkání se naše hra zlepšila, bohužel za stavu 0:1 jsme měli dlouhou přesilovku čtyři proti třem, s kterou jsme naložili špatně. Měli jsme samostatný nájezd, spoustu šancí, ale dnes nám asi nebylo přáno Filipa Novotného překonat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:40. Jiří Kulich, 47:41. Průžek, 58:46. Kohout Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Kantner, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, F. Přikryl, Adamec. Rozhodčí Hodek, Kika – Lučan, Kis Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3816 diváků