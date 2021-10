Kladno: 21 sekund hrůzy! Kometa vyhrála, ale kouč mluvil o Bohnicích

Z amplionů zněla známá melodie: Pátá už odbila… A na světelné tabuli u domácích naskočila pětka. Americký útočník Danny Kristo právě proměnil trestné střílení a dostal Rytíře do trháku 5:3. Běžela 46. minuta.

Kladenští fanoušci už se těšili na tři body, které brali v sezoně Jágr a spol. zatím jenom jednou, a to 19. září. Ovšem pak nastalo kladenské zatmění, které trvalo 21 vteřin. Nejdříve se krátce po buly trefil Krištof, puk prošel gólmanovi Bowovi mezi betony, ten je sklepl pozdě, pak smutně zvedl hlavu. No a vzápětí při dalším střídání se ujala střela brněnského mazáka Zaťoviče a bylo srovnáno.

„Byl to náš vyhraný zápas, měli jsme brát tři body. Tohle nemůžeme pustit!“ zlobil se útočník Adam Kubík. „Ty dva ztracené body nás mohou hodně mrzet. Z toho se musíme poučit, to se nesmí stávat.“ Kometa nakonec udeřila chvíli před koncem nastavení.

„Vlastními chybami jsme o to přišli. Ztracené dva body,“ přidal se i útočník Nicolas Hlava. Stál opřený o zeď, nemluvilo se mu lehce.

Kladno - Kometa Brno: Z pravé strany ukončil zápas Horký, 5:6

Nahlodaná kladenská psychika, zkoušená sérií porážek, dostala další trhlinu. A to mohlo být ještě hůř. V poslední minutě se snažil právě Kubík proskočit mezi dvěma hráči a trefil Vincoura hokejkou v obličeji, na ledě se objevila krev, takže vyfasoval čtyřminutový trest.

Pak trpěl a modlil se, aby Rytíři přečkali oslabení. To se jim ještě i díky obětavosti kapitána Plekance podařilo. „Děkuju klukům, že to ubránili, byl jsem jim vděčný,“ vykládal Kubík, který se podivil nad výkladem pravidla o nebezpečné hře vysokou holí. „Náš hráč taky dostal poté, co soupeř vystřelil, holí do obličeje a tekla mu krev. Ale trest z toho nebyl. Já si nahodím puk, omylem ho trefím do pusy, a mám čtyři minuty. Zvláštní, ale to je asi vyšší moc a záleží, jak to rozhodčí určují,“ reagoval střelec prvního kladenského gólu.

Šest kousků padlo v divoké první třetině. Fanoušci plesali, trenéři už tolik ne. Hráče se snažili trochu zkrotit a zdůrazňovali, že vzadu nemůže být takový maglajz. Hodně práce měli domácí s tradičním vůdcem Komety – americký úderník Mueller, jemuž tradičně zpod helmy vlály vlasy, se neustále dostával do šancí, neúnavně tvořil.

Stejně jako v předešlém utkání měl zámořský mušketýr jiná křídla, jeho elitní formace s Holíkem a Zaťovičem se rozpadla ve snaze oživit mátožné výkony.

Kometa bere sice dva body, ale výkon to nebyl nejpovedenější. Což bylo patrné i z reakcí kouče Jiřího Kalouse. „Nám to s kolegy připadalo, že si chvílemi přijelo dvacet lidi z Bohnic zahrát hokej, protože to byly momenty, kdy jsme se úplně zbláznili a dělali jsme nesmyslné věci. Byl jsem v šoku,“ vykládal upřímně zkušený kouč Komety.

„Nicméně se nám to podařilo obrátit a vyhrát, za což jsme rádi. To je asi jediné pozitivum, které jsme na tom zápase měli. Další den budeme mít asi velmi důrazné pohovory,“ naznačil trenér, že se mohou hráči chystat na sérii výtek.

Jágr se vrátil do sestavy po jednozápasové pauze. A hned byl znát. Znovu potvrdil, v čem je jeho největší síla i podle pokročilých statistik. Když je na ledě, tým si vytváří střelecké šance, dokáže se usadit v útočném pásmu. Veterán si připsal i asistenci. Díky dlouhé hokejce vyloudil na soupeři puk, který přesně v pravý čas naservíroval Hlavovi. Ten si vychutnal brankáře Tomka a domácí v tu chvíli měli navrch 2:1.

Ale to Rytířům nestačilo. Stejně jako vedení 5:3. Z dramatu mají jenom bod a dál marně hledají cestu, jak se v tabulce dostat do klidnějších vod. V nich se ale nekoupe ani Kometa.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:34. A. Kubík, 08:27. Hlava, 16:52. Filip, 35:23. Dvořáček, 45:32. Kristo Hosté: 06:58. Vincour, 11:00. Kollár, 11:49. P. Mueller, 50:02. Krištof, 50:23. Zaťovič, 63:47. L. Horký Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Kehar, Nilsen, K. Wood, Ticháček, Donaghey – Jágr, Plekanec (C), Hlava – M. Beran, A. Kubík, Dvořáček – Melka, Filip, Račuk – Kristo, Pitule, Hajný. Hosté: Tomek (Klimeš) – R. Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, Bartejs, Gulaši (A), D. Mikyska – P. Mueller (A), Krištof, Kollár – L. Horký, P. Holík, Zaťovič (C) – Vincour, Rákos, R. Pavlík – Magee, Dočekal, Mallet. Rozhodčí Jeřábek, Micka – Frodl, Komárek Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 1 238 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 13 8 1 1 3 40:21 27 2. Pardubice 13 8 1 1 3 45:31 27 3. Mountfield 12 7 2 0 3 33:21 25 4. Třinec 11 6 2 2 1 39:25 24 5. Sparta 11 5 3 1 2 43:34 22 6. Plzeň 13 6 1 2 4 42:37 22 7. Č. Budějovice 13 6 0 2 5 39:41 20 8. Olomouc 10 4 3 0 3 26:20 18 9. Brno 13 3 4 1 5 36:41 18 10. K. Vary 13 5 0 2 6 38:38 17 11. Liberec 13 4 0 3 6 26:38 15 12. Litvínov 12 3 1 2 6 37:41 13 13. Vítkovice 9 3 1 0 5 16:27 11 14. Kladno 13 1 2 2 8 33:53 9 15. Zlín 13 0 1 3 9 23:48 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Kladno - Kometa Brno: Zaťovič nachytal Bowa střelou mezi betony, 5:5

Kladno - Kometa Brno: Krištof poslal puk na branku ihned po vhazování, 5:4

Kladno - Kometa Brno: Kristo forhendem k tyčce proměnil trestné střílení, 5:3

Kladno - Kometa Brno: Dvořáček vstřelil premiérovou branku v drese Rytířů, 4:3