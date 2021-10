SESTŘIHY: Plekanec řídil výhru Kladna na Spartě. Motor zdolal Hradec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:28. Karabáček, 05:40. Valský, 12:03. L. Pech, 51:19. Percy Hosté: 00:52. Smoleňák, 09:35. Jergl, 57:45. Lev Sestavy Domácí: Hrachovina (Maleček) – Bindulis, Percy, Piskáček, Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, L. Pech, Gulaš – Abdul, J. Novotný, Chlubna – Holec, D. Voženílek, Valský – Slováček, M. Hanzl, Karabáček. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Gaspar, F. Pavlík, Nedomlel, Blain, Kalina, McCormack, Šalda – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Smoleňák, Koukal, Oksanen – Lev, Lalancette, Orsava – R. Pilař, Štohanzl, Kelly Klíma. Rozhodčí Pešina, Horák – Kajínek, Axman Stadion Budvar aréna Návštěva 6421 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:38. Kollár, 15:47. Zaťovič, 30:57. Kučeřík, 58:44. L. Horký Hosté: 37:18. J. Káňa Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), Bartejs, D. Mikyska – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, T. Šoustal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour. Hosté: J. Sedláček (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Olesz, J. Knotek (A), Navrátil – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Hynek, Ganger Stadion Winning Group Arena Návštěva 6756 diváků

Plekanec řídil výhru nad Spartou

Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 15. extraligového kola na ledě Sparty 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili tak sérii pěti porážek, během níž zaznamenali jen dva body. Hosté před nejvyšší návštěvou sezony 14.126 diváků ještě v úvodu 58. minuty prohrávali 1:3, ale dvěma góly při hře bez gólmana vyrovnali, nájezdy pak rozhodl dvacetiletý útočník Matyáš Filip. U všech gólů vítězů v základní hrací době byli obránce Jake Dotchin a útočník Tomáš Plekanec (oba 1+2).

Pražané nevyužili v úvodu duelu přesilovku, když pykal Dotchin. V 11. minutě se strážce domácího brankoviště Salák vyznamenal proti Melkovi. Brzy poté, však museli hosté znovu do čtyř po Kubíkově prohřešku a tentokrát už pykali. Už po půl minutě v početní výhodě se prosadil povedenou ranou z kruhu již osmým gólem v sezoně Chlapík. Kašeho vychytal před přestávkou Bow a oba celky tak dělil jediný gól.

SESTŘIH: Sparta Praha - Kladno 3:4sn. Rytíři otočili skóre v závěru a berou dva body

V úvodu druhé části nevyužil dobrou možnost Pitule, jen krátce poté se ale Kladenští dočkali své první přesilovky v utkání a na její využití jim stačilo 20 sekund: Plekanec ideálně nabil Kubíkovi, který prostřelil ranou bez přípravy Saláka. O půl minuty později však bylo zase všechno jinak, když se rovněž z kruhu zapsal mezi střelce Kaše. Šlo o jeho první branku v sezoně a zároveň i premiérovou v dresu Sparty. Příležitost ke zvýšení náskoku nevyužil Sobotka a hosté tak zůstávali nadále ve hře o body.

Když na začátku třetího dějství nevyužili Rytíři přesilovku a Moravčíkův pokus usměrnil ve 44. minutě do branky domácí kapitán Řepík, jenž tak zvýšil na 3:1, zdálo se, že favorit si podle očekávání dojde pro plný bodový zisk. Opak byl ale pravdou, přestože stav zůstal stejný až do 58. minuty. V čase 57:56 snížil při power play prvním gólem v extralize Dotchin. V závěru navíc fauloval Sobotka a Plekanec 21 sekund před koncem využil situaci šest na čtyři. Asistenci si připsal i Jágr.

Zaskočené sparťany mohl dorazit v končící 63. minutě Kubík, zazvonil však jen na brankovou konstrukci. Přes několik šancí na obou stranách se muselo rozhodnout až v nájezdech. Z devíti exekutorů byl úspěšný jen jediný. Filip uspěl na konci čtvrté sérii, Chlapík vzápětí musel proměnit, jenže brankář Bow byl proti.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:47. F. Chlapík, 24:22. D. Kaše, 43:34. M. Řepík Hosté: 23:47. A. Kubík, 57:56. Dotchin, 59:39. Plekanec, . Filip Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), Mikliš, Jurčina, M. Jandus – E. Thorell, Sobotka, M. Řepík (C) – Z. Doležal, F. Chlapík, D. Kaše – Buchtele, Zikmund, M. Forman (A) – Prymula, Hašek, J. Konečný. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Nilsen, Donaghey, Ticháček, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, M. Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, Kristo. Rozhodčí Hodek, Pilný – Brejcha, Votrubec. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 14 126 diváků

Třinec rozebral Boleslav 5:0

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:55. Miloš Roman, 21:10. Miloš Roman, 21:21. Hrňa, 47:24. Marcinko, 60:00. R. Szturc Hosté: Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, Miloš Roman, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Kofroň, R. Szturc, Dravecký (A) – Hrehorčák. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík – Kelemen, Fořt, J. Dufek – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Adam Raška I, Claireaux – Bernad, Bičevskis, J. Stránský (A) – Snášel. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Lederer, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 3 464 diváků

Tygři prohlubují krizi, znovu nedali gól

Hokejisté Vítkovic porazili v 15. kole extraligy Liberec jediným gólem Tomáše Fridricha 1:0 v prodloužení. O výhře rozhodl svým pátým gólem sezony vítkovický útočník už po 21 sekundách nastavení. Domácí gólman Aleš Stezka vychytal svou první nulu a i on tak prodloužil trápení Bílých Tygrů, kteří z posledních devíti utkání vyhráli jediné.

Vítkovice v utkání vedl asistent Radek Philipp, který zastoupil za nemocného hlavního kouče Miloše Holaně, a musel se obejít bez zraněných útočníků Bukartse s Flickem. Forvard Lukáš Krenželok nastoupil k jubilejnímu 1000. utkání v extralize.

Teprve ve svém druhém domácím vystoupení v sezoně měli Ostravané v úvodu asi blíže k vedoucímu gólu, ale Bondrovi po úniku v přečíslení nesedlo zakončení podle představ. Pak měly Vítkovice i trochu smůly, když Kalusova rána v 16. minutě zazvonila na horní tyčku liberecké brány.

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 1:0p. Vyrovnaný zápas rozhodl Fridrich

Silový způsob hokeje odpovídal aktuálnímu rozpoložení obou týmů, které v posledním období sčítají hlavně porážky. Možnosti na otevření skóre však byly i ve druhé části. Na domácí straně se do koncovky tlačil hlavně Fridrich, ale Kváča jeho pokusy zlikvidoval. Stejně tak domácí Stezka ve 27. minutě přečetl úmysl Rychlovského. Hosté byli střelecky výrazně aktivnější, ale brankáři byli na obou stranách jistí i bezchybní.

Také tomu domácímu ale v třetím dějství musel pomoct tyčka, a to po střele Vitáska ve 44. minutě. Žádný z týmů pak už nechtěl udělat fatální chybu, proto se po opatrnějším závěru muselo prodlužovat. Přidanou pětiminutovku ale ukončil už po 21 sekundách po souhře s Dejem přesnou ranou Fridrich.

Vítkovice si tak s Libercem připsaly teprve třetí vítězství z posledních deseti vzájemných soubojů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 60:21. Fridrich Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – K. Afanasjev, J. Hruška (A), Fridrich – R. Bondra, Dej, M. Kalus – J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan, Štibingr – Birner (A), Gríger, Ordoš – J. Vlach, Filippi, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek (C), J. Šír. Rozhodčí Obadal, Stano – Rampír, Bohuněk Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 684 diváků

Jarůšek řídil výhru Litvínova

Hokejisté Litvínova porazili v 15. kole extraligy Karlovy Vary 4:3 a zabrali po dvou prohrách za sebou. Pod teprve třetí vítězství Vervy z posledních 12 zápasů se podepsal dvěma trefami útočník Richard Jarůšek. Energie si připsala šestou porážku z uplynulých sedmi duelů.

Zápas začal s dvacetiminutovým zpožděním kvůli úpravě díry v ledu. Domácí Verva se musela obejít bez nemocného útočníka Andreje Kudrny, naopak do sestavy se vrátili Petr Straka a Pawel Zygmunt.

Energie se hned v úvodu ubránila ve dvou oslabeních v rychlém sledu při trestech Martina Rohana a Hanouska. V polovině úvodní části nepřekonal gólmana Novotného z pozice mezi kruhy Straka a vzápětí minul Irving.

Litvínov odolal při Jarůškově trestu, navíc měl v oslabení možnost Zygmunt. V 15. minutě při Gerhátově pobytu na trestné lavici Flek zakončil průnik bekhendem, ale Godla vytěsnil puk tak, že se odrazil od horní do levé tyče a ven.

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 4:3. Energie nakonec zvládla dramatický závěr zápasu

Po skončení oslabení měl sérii šancí Litvínov. Estephan jen těsně nestihl po objetí branky zasunout puk u pravé tyče, potom trefil Balinskis levou spojnici tyčí a tyč pomohla Novotnému i po Irvingově ráně.

V úvodu druhé části měl možnost Jarůšek a ve 23. minutě při Kracíkově trestu zamířil před odkrytou brankou Zdráhal jen do boční sítě. Novotný pak kryl Hüblovu šanci, ale v čase 24:42 už otevřel skóre Jarůšek, který se dostal k puku po Zemanově střele, položil si karlovarského gólmana a trefil odkrytou část branky.

V 28. minutě se hosté radovali z vyrovnání. Kohoutovo nahození z rohu se odrazilo před branku k volnému Koblasovi, který překonal Godlu. Odpovědět mohl vzápětí Svoboda, ale při zakončení nezkrotil puk a srazil se s Novotným. Ve 32. minutě měl možnost naopak otočit stav Redlich, ale trefil pravou tyč. Potom prověřil Godlu Beránek.

Ve 43. minutě se dostal po Irvingově přihrávce sám před Novotného Zygmunt a prostřelil jej mezi betony. Hned za 71 sekund zvýšil po kombinaci Estephana a Zdráhala střelou z pozice mezi kruhy Jarůšek.

Dvoubrankový náskok udrželi domácí i při Hrbasově trestu. V 53. minutě zvýšil v přesilové hře střelou z pravého kruhu Zdráhal už na 4:1. Hosté ale závěr také v početních výhodách zdramatizovali.

Při Balinskisově vyloučení se v 56. minutě trefil z levého kruhu podruhé v utkání Koblasa a 41 vteřin před koncem dal při Jarůškově trestu svou pátou branku v sezoně sedmnáctiletý Kulich. Těsný náskok ale domácí uhájili.

Hlasy trenérů:

Vladimír Országh (Litvínov): „Jsme hlavně rádi, že jsme konečně vyhráli doma před vlastními fanoušky. Na začátku zápasu jsme dostali dvě přesilovky, ale vůbec jsme s nimi nenaložili dobře. Spíše nás to trošku vyhodilo z konceptu, než by nám to pomohlo. Bylo podstatné, že ve druhé třetině jsme se zlepšili, měli jsme tam nějaké šance, které jsme mohli proměnit. Asi dvakrát nebo třikrát jsme netrefili prázdnou bránu. Soupeř byl pořád nepříjemný, hrozil z brejkových situací. Zaměřovali jsme se na to, aby nám nechodil do přečíslení, protože v tom je velice silný. Důležitá byla třetí třetina, kdy jsme odskočili na tři góly. Znovu úplně zbytečnými fauly jsme si to zkomplikovali a bylo z toho drama až do konce. Pochvala do kabiny, kluci to odmakali, ale musíme si to lépe pohlídat. Po zpožděném začátku už bylo jen nabuzení a šlo se na to. Všechno už bylo řečené předtím. Jen jsme hráče upozorňovali, kdy asi půjdeme na led, aby byli čerství. Jde hlavně o to, aby byli mentálně nachystaní. “

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „My jsme dnes bohužel nevydrželi pracovat celých šedesát minut. Měli jsme špatné vstupy a to nás potom stálo celkový výsledek. V první třetině jsme udělali dvě zbytečná vyloučení, tím jsme dostali soupeře do hry. Ve druhé třetině jsme si nechali dát první branku, která uklidnila domácí, a ve třetí třetině jsme zápas ztratili, když jsme dali domácím rozhodující náskok. I když jsme se na konci ještě zvedli a chtěli jsme se zápasem něco udělat, tak už bylo pozdě. Odložení začátku utkání bylo nepříjemné. Byl trošku dřívější a celkově se na to hráči připravovali, potom se s tím musel poprat každý sám. Nabádali jsme je, ať se trochu rozhýbou a hrajou na začátku jednoduché věci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:42. Jarůšek, 42:20. Zygmunt, 43:31. Jarůšek, 52:18. P. Zdráhal Hosté: 27:51. Koblasa, 55:35. Koblasa, 59:19. Jiří Kulich Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Zeman, Demel, Strejček – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – P. Straka (A), Gerhát, P. Svoboda – Zygmunt, Latta, M. Havelka. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Lacina, Micka – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva 2574 diváků