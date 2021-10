Kometa odemkla Sedláčka. Kalous se omluvil za Bohnice: Nevhodný výrok

Pro pořádek, na ledě tentokrát nebyl tým z Bohnic, jak nazval trenér Komety své svěřence po předchozí divočině v Chomutově s Kladnem (6:5). „Byl to nevhodný výrok v emocích. Nebyl namířený proti žádné nemocnici nebo obyvatelům. Neměl jsem to říkat,“ omluvil se zpětně Jiří Kalous, jenž si poté s hráči v šatně důsledně pohovořil. Dnes žádné expresivní výrazy na jazyku neměl.

To spíš jeho kolega Zdeněk Moták, jenž na konci vášnivě komunikoval s rozhodčími. Oficiálně však debatu dohrát nechtěl. Obával se pokuty za kritiku. „Jsem chudý trenér,“ uvedl po zklidnění nervové soustavy. Doplnil jen, že ne vše bylo z jeho pohledu košer. „Některé věci byly zajímavé.“

Co se mu nezdálo? Dost možná atak lokte Rhetta Hollanda na horní část těla Jana Bambuly ve třetí třetině. Mladý útočník nedohrál. „Je otřesený,“ nastínil Moták. „Nemělo by to snad být nic vážného, v pondělí ho ještě prohlédneme. Tedy já ne,“ dodal s úsměvem. „Bambus je gumový chlapec. Doufám, že se z toho oklepe a bude dobrý,“ přál si útočník Jan Káňa.

Sudí tvrdý zákrok, po němž zůstal Bambula ležet na ledě, netrestali. „Těžko říct, jestli to byl úder na hlavu. Viděl jsem jen neprůkazný záběr horní kamery. Pokud ano, mohlo být leccos jinak,“ odtušil kouč Mory. „Já jsem viděl pouze srážku z úhlu, takže se k tomu nechci vyjadřovat,“ připojil Kalous.

Také vítězové přišli o jednoho borce. Se žaludečními problémy odstoupil po druhé dvacetiminutovce první centr Michal Krištof. Do té doby stihl přihrát na dva góly, Andreji Kollárovi a obránci Radku Kučeříkovi. Pak za něj zaskočil Petr Holík, jenž dostal jedinečnou šanci vymazat nulu z gólového konta. Z trestného střílení se rozjel na kamaráda Jakuba Sedláčka, ovšem blafák nedotáhl a brankář si užíval drobné vítězství. „Vyrůstali jsme spolu a jezdili autem na tréninky. Trošku jsme se pak špičkovali,“ přiznal Sedláček.

Kometa - Olomouc: Rychlou brněnskou kombinaci zakončil Zaťovič, 2:0

Od kreativce Holíka čekal zhruba to, co provedl. Čili technické řešení nájezdu, žádnou bombu k tyči. „Chtěl jsem to jenom do poslední chvíle ustát,“ popsal svůj plán. To, že se jeho bývalý parťák v koncovce souží, v hlavě neměl. Respektoval jeho kvality. „Pro první dvě lajny Komety platí: Co hráč, to jméno. Určitě jsem si neříkal, že ještě nedal gól.“

Víru v Holíkovo střelecké probuzení neztrácí ani kouč. „Je tak zkušený, že ho to nemůže svazovat. Šance má, je otázka času, kdo to protrhne,“ nepochyboval Kalous. Už to tam mohlo být, jenže Holík při hře na prázdnou bránu nezištně posunul puk Luboši Horkému a zapsal si druhou asistenci večera. Předtím byl na začátku perfektní přesilovkové kombinace, zakončené Martinem Zaťovičem.

Sedláček mezi hvězdami soupeře rozdíly nedělal. Dokonce ani nepostřehl, že Krištof nebyl ve třetí třetině na ledě. „S Holasem jsou dost podobní. Myslel jsem si, že na první gól nahrával Holas a on to byl Krištof,“ usmál se. „My se trápíme v koncovce. Nehráli jsme úplně špatně, ale kolem brány byli domácí silnější. Když jsme prohrávali, dělali jsme věci, které normálně neděláme,“ hodnotil Káňa, jediný střelec Olomouce. Co eso David Krejčí? Výjimečně vyšel naprázdno.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

HC Olomouc Vše o klubu ZDE