Rytíři v plné O2 areně šokovali Spartu! Svátek hokeje, zářil hrdina Plekanec

Puk se ještě ani nedotkl ledu, ale už bylo jasné, že to bude výjimečný zápas. Kolem O2 areny se to hemžilo jako v mraveništi. Dlouhatánské fronty nebraly konce. Každý chtěl vidět Jaromíra Jágra. A show stála za to. Sparta mašírovala za výhrou, ještě 125 sekund před koncem vedla o dva góly. Nakonec si dva body po výhře 4:3 v nájezdech odvezlo Kladno. Jágr zařídil srovnání, třemi body exceloval Tomáš Plekanec.

Když Alexander Salák přiváděl svůj tým skrz ohnivou bránu na led, na tribunách byly stále velké díry. Ostrůvky zaklapnutých sedaček. Stovky lidí neviděly ani příchod Jaromíra Jágra. Tradičně se do arény sunul jako poslední. Pár rychlých kroků na modrou čáru, pokřižování se, pohled ke stropu haly.

Řady před pražským stadionem byly ohromné, ještě v polovině první třetiny se do ochozů hrnuly davy. Nic podstatné jim ale neuteklo. Poprvé je ze sedadel nadzvedl Jágr v 11. minutě, kdy umně kličkoval v útočném pásmu. Stahovačkou se zbavil obránce, v šanci ale neuspěl.

Jágr proti Spartě body 1 (0+1) střely 3 čas na ledě 19:08

Podobnou akci předvedla osmašedesátka ještě několikrát. Že Jágrovi chybí rychlost? Jasně, on ji ale dovede nahradit svou genialitou. Několikrát soupeře hbitýma rukama uštrikoval na pětníku. „Pořád je dobrej, no,“ usmál se po utkání trenér Pražanů Josef Jandač a pokrčil rameny.

Úsměv to byl totiž poněkud kyselý.

Dlouho to vypadalo jasně. Běžela 58. minuta a Sparta vedla nad Kladnem 3:1. Pak hosté odvolali gólmana. V čase 57:56 snížil po přihrávce Tomáše Plekance na rozdíl jediné branky svou první extraligovou trefou kanadský obránce Jake Dotchin. A tlak Rytířů pokračoval.

Vyloučit se nechal domácí forvard Vladimír Sobotka, Kladno hrálo v šesti proti čtyřem. Po závaru v brankovišti se puku chopil Jágr. Nikým nehlídaný obkroužil branku. Salák mezitím nezvládl přesun ke druhé tyči, škobrtnul a upadl. Jágr pak poslal puk přesně na střelu z první pro Plekance. Rána. A gól! Jedenadvacet vteřin před třetím gongem poslal duel do prodloužení. Na jedné straně výbuch emocí, na té druhé ticho.

Sparta - Kladno: Bude se prodlužovat! Dvacet vteřin před koncem se prosadil Plekanec, 3:3

Ve strhujícím prodloužení byly k vidění šance na obou stranách, gól ale nepadl. V něm, ani v následujících nájezdech už Jágr seděl jen na střídačce. V dovednostní disciplíně pak čaroval obrovitý gólman Rytířů Landon Bow. Jediným úspěšným nájezdníkem byl Matyáš Filip. Dva důležité body urvali modří.

Výhru slavili po pěti prohrách. „Sebevědomí je věc, která nám v sezoně zatím nejvíc chybí. Víra v to, že můžeme vyhrávat. Je to o hlavách. Do sebe to ale nedostanete jinak, než výhrami. Musíme si začít věřit, snad těch bodů budeme dělat víc,“ hlásil po utkání tříbodový Plekanec.

Spolu s Jágrem byl Plekanec ústřední postavou duelu. „Když bodujeme, z devadesáti procent je to zásluha naší první lajny. Potřebujeme, aby se přidaly i další pětky. Samozřejmě Jarda s Plekym jsou skvělí hokejisti, potvrzují to pořád,“ přidal kouč David Čermák.

Všichni zúčastnění pak děkovali za parádní atmosféru. Utkání sledovalo 14 126 skvělých fanoušků. Víc lidí naposledy vidělo extraligový zápas v únoru 2020, kdy do O2 areny dorazilo na utkání s Karlovými Vary v rámci akce Sparta vzdává hold 15 077 fans.

„Atmosféra byla úžasná, tohle byl svátek hokeje. Po minulé covidové sezoně, kdy jsme hráli před prázdnými zimáky, bylo tohle úžasné. Pro nás to navíc ještě vyšlo se šťastným koncem, takže paráda,“ culil se Plekanec. Kladno zažilo v Praze opravdu domácí kulisu. „Jezdíme do Chomutova, pro fanoušky to není jednoduché. Do Prahy to měli blíž. Spousta lidí se přijelo podívat na Jardu. Snad budeme i dál vyhrávat a dokážeme je přitáhnout občas i do Chomutova,“ doplnil.

Když hrál Jágr v metropoli naposledy, uhranul čtyřmi body (2+2). Kladnu zařídil vítězství 8:4. V neděli na osobní konto zapsal jediný punkt za asistenci. Výkonem ale 49letý veterán opět zaujal.

I proto rudý favorit kousal porážku jen těžce. „Závěr byl pro nás špatný. Celkově to zkazilo celé utkání. Přišlo konečně hodně lidí. My jsme nebyli lepším týmem, ale utkání jsme měli rozehrané dobře, měli jsme to dohrát do vítězného konce. Kladno si nakonec bod zasloužilo, v prodloužení bylo spoustu šancí, mohlo to spadnout na obou stranách. Nájezdy nám buď jdou parádně, nebo vůbec. Ztratili jsme vyhraný zápas. Taky mám pocit, že nás dobíhá nabitý program, v závěru jsme už tahali nohy,“ přidal Jandač.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:47. F. Chlapík, 24:22. D. Kaše, 43:34. M. Řepík Hosté: 23:47. A. Kubík, 57:56. Dotchin, 59:39. Plekanec, . Filip Sestavy Domácí: Salák (Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), Mikliš, Jurčina, M. Jandus – E. Thorell, Sobotka, M. Řepík (C) – Z. Doležal, F. Chlapík, D. Kaše – Buchtele, Zikmund, M. Forman (A) – Prymula, Hašek, J. Konečný. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Nilsen, Donaghey, Ticháček, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, M. Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, Kristo. Rozhodčí Hodek, Pilný – Brejcha, Votrubec. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 14 126 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 14 8 2 1 3 48:33 29 2. Třinec 13 7 2 3 1 46:28 28 3. Mountfield 14 8 2 0 4 40:27 28 4. M. Boleslav 14 8 1 1 4 40:26 27 5. Sparta 13 6 3 2 2 50:39 26 6. Č. Budějovice 14 7 0 2 5 43:44 23 7. Plzeň 13 6 1 2 4 42:37 22 8. Olomouc 12 5 3 0 4 28:24 21 9. Brno 14 4 4 1 5 40:42 21 10. K. Vary 14 5 0 2 7 41:42 17 11. Litvínov 14 4 1 2 7 41:45 16 12. Liberec 14 4 0 4 6 26:39 16 13. Vítkovice 11 3 2 0 6 19:31 13 14. Kladno 14 1 3 2 8 37:56 11 15. Zlín 14 0 1 3 10 24:52 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

