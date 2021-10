Kometu srazily absence i nečekaní střelci Varů. Kalous: Rozhodly námazy

Úleva, překvapení i ryzí radost. V těchto emocích se pohybovali tři muži, kteří vstřelili své první branky v ročníku. Zatímco brněnský Petr Holík jen korigoval prohru a ze své trefy valnou radost neměl, Jaroslav Kracík s Martinem Osmíkem si naopak vychutnali góly naplno. „Poslední gól jsem dal před šesti lety, to mi bylo devatenáct let. No, byl sem tehdy hodně mladý,“ smál se po utkání uvolněný Osmík. Vary i díky němu Kometu porazili 5:3.

Dvě absence. A dynamičnost Komety se rázem vytratila. Michal Krištof s Peterem Muellerem na ledě na západu Čech nenaskočili a brněnské partě se rozsypala první formace. „Nevím, jak dlouho budou mimo. Netuším,“ pokrčil rameny Jiří Kalous, šéf brněnské střídačky. Soupeř děr v sestavě využil. Vedený kapitánem Tomášem Vondráčkem dokázal soupeře většinu utkání přehrávat a nasázet pět kusů. Také za to byli hráči odměněni dlouhou děkovačkou po utkání.

Hrdinové večera? Martin Osmík a osmatřicetiletá posila last-minute Jaroslav Kracík. Dlouholetý plzeňský tahoun po ročníku seškrtaném pandemií už v elitní soutěži nechtěl pokračovat, zvolil angažmá v Litoměřicích. „Ale nám se zranil na centru Jiří Černoch. A tak jsme využili téhle možnosti, Jarda má obrovské zkušenosti. Hraje tady i přesilovou hru, protože hráč přesně na tenhle post nám chyběl,“ okomentoval přínos matadora asistent trenéra Varů Tomáš Mariška.

Druhý jmenovaný se prosadil prvně od listopadu 2015, tedy jen pár měsíců po skončení pražského světového šampionátu. „Vzpomněl jsem si na to, určitě. Já jsem tehdy hrál svou první sezonu v extralize. Vlastně i první branku v kariéře jsem dával proti Kometě,“ popsal svůj úspěch Osmík. Jeho trefa pomohla otočit duel, protože Vary do utkání nevstoupili ideálně. Rychle prohrávali dvakrát za sebou. Ale na počátku druhé části skóre rychle překlopili.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kometa 5:3. Energie si obratem ve druhé třetině vysloužila tři body.

„Rozhodli naše nepochopitelné námazy, které ten zápas obrátily v náš neprospěch. To jsou věci, které musíme odstranit. Hráči v těchto momentech věděli, co mají hrát. Máme to nacvičené. To se obrátí proti vám. Dnes se to stalo. Kdybychom to sehráli tak, jak máme, tak k těm situacím ani nedojde,“ kroutil hlavou viditelně rozčílený trenér hostí.

Nutno dodat, že především druhou a třetí branku soupeři vyloženě darovali. „Ani bych netvrdil jako kolega, že rozhodla ofenzivní síla soupeře. My jsme jim ty branky věnovaly,“ doplnil Jiří Kalous. „Prohráli jsme si to sami,“ přikývl Petr Holík.

Jeho družina z brněnské metropole se očividně stala oblíbenou kořistí Energetiků. Celý ročník totiž na začátku září rozjel souboj těchto dvou celků a svojí čtyřgólovou one-man show ji rozhodl karlovarský Jiří Černoch a zařídil tehdy výhru 4:3. Nyní byl průběh podobný, stejně jako výsledek. „Asi oblíbený soupeř,“ uculoval se Osmík poté, co si hráči mohli několik minut užívat ovací fanoušků. Jak by ne, Brnu se pět branek nedává každý večer.