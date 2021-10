Pískot na Jágra ve Vítkovicích. Vzteklý bek Dotchin se chtěl rvát

„Naše klasické utkání se šťastným koncem, důležité tři body,“ oddechl si vítkovický útočník Jan Hruška. Právě on už ve 2. minutě otvíral z přesilovky skóre a ve 45. minutě byl i u potyčky s Dotchinem. Urostlý Kanaďan se chtěl rvát, Hruška ne. Kladenský bek dostal o dvě trestné minuty víc a pořádně se rozohnil. Rozhazoval rukama, nadával. Až ho sudí poslali do sprch.

„Ještě jsem s ním nemluvil, nevím, co ho rozladilo, ale prý na něho byl faul,“ pokrčil rameny kladenský trenér David Čermák. „Samozřejmě nám na konci chyběl. Zranili se nám dva obránci, dohrávali jsme jen na čtyři.“

Jasno do sporu nevnesl ani Jan Hruška. „Emoce...“ pousmál se. „Před bránou jsme měli incident, on na mě spustil anglicky a než mi to seplo, bylo po incidentu. Ani nevím, co říkal, ale hodně dobře gestikuloval.“

Dotchin, který je společně s Markem Baránkem nejproduktivnějším bekem týmu (1+4), Rytířům v závěru chyběl. Především jeho palba od modré. Vítkovice se ubránily. I v sérii oslabení, které pro změnu rozladily ostravské publikum. Když několik situací se sudími probíral i Jaromír Jágr , spouštěl se z ochozů pískot. Největší ve 26. minutě, kdy šel za podražení Jágra na trestnou lavici Radovan Bondra.

Devětačtyřicetiletý matador Jágr se v Ostravě tentokrát neprosadil. Ani z přesilovek, ani při závěrečné power play. „Chyběla nám v nich střelba, drželi jsme puk a hráli to pořád dokola, necpali jsme se do brány,“ mrzelo trenéra Čermáka.

Vítkovický trenér Miloš Holaň své borce za odbojovaná oslabení naopak chválil. „Že jsme ubránili jednu z nejlepších přesilovkových formací ligy, je obrovské plus,“ těšilo kouče. „I vstup do zápasu jsme měli parádní, tak bychom si to doma představovali. Byli jsme hodně aktivní, byli na puku, měli jsme šance. Ale bylo to těžké až do konce, velice dobrý byl brankář Aleš Stezka.“

JÁGR VE VÍTKOVICÍCH 2021 prohra 1:2 (0 bodů)

2019 prohra 0:3 (0)

výhra 4:3 v prodloužení (0)

2012 prohra 3:4 (1+1)

2004 výhra 4:1 (1+2)

1995 výhra 7:2 (2+2)

SESTŘIH: Vítkovice - Kladno 2:1. Rytíři už manko z první třetiny nedohnali

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:10. J. Hruška, 18:19. M. Kalus Hosté: 28:55. Pitule Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – Roberts Bukarts, J. Hruška (A), Fridrich – M. Kalus, Dej, R. Bondra – J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, J. Suchánek (A), K. Wood, Baránek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, Kristo – Račuk, Filip, Melka – Ondřej Bláha, Pitule, M. Beran. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lederer, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 695 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE