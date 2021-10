SESTŘIHY: Liberec v krizi, 10. prohra z 11 utkání! Plzeň – Dynamo 3:2

Ocelářům stačila Hrňova trefa

Domácí nastoupili podruhé za sebou se zkušeným centrem Jiřím Novotným, neboť jim stále chyběla čtveřice zraněných útočníků. V úvodu si oba týmy pečlivě hlídaly obrannou modrou čáru a dění na ledě chyběla potřebná jiskra.

Postupně se hráči na obou stranách osmělovali ke střeleckým pokusům, z nichž nejnebezpečnější byl nápřah třineckého Martina Růžičky z prostoru mezi kruhy a bekhendová střela budějovického obránce Percyho. Potom se nechal vyloučit Valský za nesmyslný faul v útočném pásmu a hosté otevřeli skóre v početní výhodě: bombou z dálky do levého horního růžku budějovické branky se trefil Hrňa.

Začátek druhého dějství patřil Ocelářům, kteří byli aktivnější, zatímco hráči Motoru většinou jenom vyhazovali puky. V polovině základní hrací doby zahrozil střelou z výhodného postavení mezi kruhy Nestrašil, ale jeho pokus byl nepřesný. Jihočeši se zvolna probouzeli a po akci Pechovy řady si vynutili první přesilovku, v jejímž závěru se ocitl blízko vyrovnání Novotný, když tečoval Gulašovo nahození.

Potom ještě vypálil Abdul z přihrávky Novotného. Ve 35. minutě se před třineckým brankářem Mazancem objevil osamocený Valský, ale nezvládl finální kličku. Na protější straně Hrachovina zlikvidoval šanci Marcinka. Gesto fair play ukázal domácí kapitán Gulaš, jenž odvolal vyloučení Davida Musila.

V úvodu třetí části Motor přežil oslabení, jehož větší část se přesouvala z druhé třetiny, a zahájil ofenzivní manévry. Dobývání zkušené obrany Třince však zůstávalo bez efektu i po střele Valského z levé strany a průniku Ondráčka až před Mazance. Přesto domácí zvyšovali tlak. Minutu a půl před sirénou zkusili power play, ale bomba Gulaše jenom orazítkovala Mazancovu hůl, další kapitánova střela se zastavila o betony.

Jihočeši předvedli snaživý a obětavý výkon, ale střelecký recept na zkušený a kompaktní celek Třince nenašli. Hostům tak nakonec k plnému bodovému zisku postačilo využití jediné přesilovky.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Soupeři pomohl gól, ale po celý zápas předváděl zodpovědnou hru připomínající play off. Třinec má výborně organizovaný kvalitní tým, jehož hráči přesně vědí, co mají dělat, každý zná perfektně svoji roli. Dnes předvedl výborný výkon, mohu jen blahopřát k výsledku.“

Václav Varaďa (Třinec): „Oba týmy hrály velmi dobře v obranném pásmu, zápas měl nádech play off. Bylo to o jednom gólu. Dali jsme ho my a snažili jsme se ohlídat si to, nepustili jsme domácí do vážnější šance. Pokud tam nějaká byla, podržel nás brankář Mazanec. Kluky musím pochválit za výkon, plnili všechno, co jsme si řekli a odehráli výborný zápas.“

SESTŘIH: České Budějovice - Třinec 0:1. Mistrovi stačil k výhře na jihu Čech jediný gól Hrni

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 16:11. Hrňa Sestavy Domácí: Hrachovina (Maleček) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Štencel, Vráblík, Štich, Slováček – M. Hanzl, Karabáček, J. Ondráček – L. Pech (A), Gulaš (C), Abdul – J. Novotný, Chlubna, Holec – D. Voženílek, Valský. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, Miloš Roman, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, R. Szturc, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Hradil, Šindel – Lučan, Kis Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5 840 diváků

Skvělá plzeňská přesilovka skolila Dynamo

Již ve druhé minutě se po zaváhání pardubické defenzivy musel činit Frodl. Explzeňský gólman si poradil se střelou autora hattricku z minulého utkání Blomstranda, jenž zakončoval nekrytý z ideální pozice. Domácí překvapili soupeře aktivním nástupem, v další šancí ale nepřekonal Frodla z levé strany Thorell.

Pardubičtí se postupně zvedli a v 15. minutě po přečíslení ve vlastním oslabení pálil z mezikruží nebezpečně Koffer. Půl minuty před první přestávkou od pohromy domácí uchránil jen skvělý zákrok gólmana Svobody proti střele Ciencialy bez přípravy, jemuž přihrával v akci dvou na jednoho Roman.

Rušnou prostřední část zahájili hosté přesilovkou, během níž Poulíček zblízka minul odkrytou branku a na druhé straně ve 24. minutě Viktor Lang zblízka neskóroval po závaru. Před polovinou utkání se ve vysokém tempu přelévaly akce na obě strany. Po chybné rozehrávce Kindla zachránil Indiány proti střele Blümela Svoboda a za chvíli se zaskvěl i jeho protějšek Frodl, jenž znemožnil pořádně zakončit Adamcovi brejk dva na jednoho.

Hosté přečkali díky Frodlovi i další pokusy střelecky agilnějších Indiánů a naopak ve 34. minutě po samostatném úniku pálil jen těsně nad Blümel. Hráči Dynama poté ubránili i třetí oslabení a individuální průnik Bulíře zneškodnil pozorný Frodl. Závěr druhé třetiny patřil hostům, Poulíčkovu střelu z otočky ovšem stačil Svoboda se štěstím vytěsnit mimo.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Východočeši zvládli další oslabení a ve 47. minutě nenápadnou střelou z pravého kruhu otevřel skóre aktuálně nejlepší extraligový střelec Říčka. Jenže následně zbytečným faulem nabídl domácím početní výhodu Adam Musil a Thorell dorážkou vyrovnal.

Navíc po neúspěšné pardubické trenérské výzvě další přesilovku o pouhých 13 vteřin později zužitkoval po odražené střele pohodlně zakončující Dzierkals a další nepovedenou výzvu střídačky Dynama potrestal šťastnou trefou na 3:1 Blomstrand. Hosté se probudili při hře bez brankáře a v 59. minutě po křížné přihrávce Košťálka snížil Paulovič. Při trestu Svobody krátce před sirénou orazítkoval tvrdou střelou Cienciala už jen brankovou konstrukci.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha ml. (Plzeň): „Byl to celkově kvalitní zápas. První třetina byla opatrná a vyrovnaná z obou stran. Od druhé třetiny jsme měli lepší pohyb, byli jsme více na kotouči, měli jsme více střel i šancí a byli jsme agresivnější. Bohužel se soupeř dostal do vedení, ale naštěstí jsme využili přesilovky. Škoda toho závěru, kdy jsme dostali laciný kontaktní gól. To pro nás bylo nepříjemné a museli jsme to ubránit. Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát nad tak kvalitním týmem a musím klukům pogratulovat. Všichni zahraniční hráči hrají momentálně výborně a mají formu. První přesilovkovou formaci jsme tam posílali víceméně pořád, protože jsme věřili, že to rozhodnou.“

David Havíř (Pardubice): „Z naší strany to byl opravdu špatný zápas. Plzeň byla rychlejší a silná na puku. Z prvních dvou třetin jsme měli jen pár dobrých střídání. Trošku se to zvedlo, vstřelili jsme gól, ale zabrzdila nás nedisciplinovanost ve středním pásmu. Z nabídnuté přesilovky Plzeň vyrovnala. Pak jsme dali dvakrát trenérskou výzvu a bohužel dvakrát nevyšla. Ještě jsme snížili na 2:3 při hře bez brankáře a potom tam byla tyčka, ale myslím, že Plzeň dnes zaslouženě vyhrála. Výzva je padesát na padesát a máte na rozhodnutí deset vteřin. Je to risk, který jsme zkusili a nevyšlo to. Je to pro nás možná ponaučení do dalších zápasů a příště budeme moudřejší.“

SESTŘIH: Plzeň - Pardubice 3:2. Góly padaly až ve třetí třetině. Rozhodly domácí přesilovky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:52. G. Thorell, 50:35. Dzierkals, 54:07. Blomstrand Hosté: 46:19. Říčka, 58:26. Paulovič Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, F. Suchý – Kantner, Kodýtek (A), M. Lang – P. Musil, F. Přikryl, Adamec. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Ondráček, Rampír Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4210 diváků

Vítězný debut ruské posily

Vítkovice stihly zaregistrovat novou posilu z Ruska Alexeje Solovjova, který nastoupil v elitním obranném páru s Polákem, a skvěle do zápasu i vstoupily. Už v čase 0:51 dostal menší trest za podrážení kladenský brankář Bow a domácím přesilovku zužitkovali po 19 sekundách: Hruška nejprve vybídl k neúspěšnému zakončení Marosze, ale vzápětí vyražený puk doklepl u tyčku do branky sám.

Pro Ostravany to byl v sezoně první vedoucí gól v domácím utkání v řádné hrací době. Ještě v úvodním dějství vylepšili i své domácí střelecké maximum. Vítkovičtí byli aktivnější a v 19. minutě z toho pramenil gól Kaluse, který po povedeném rychlém protiútoku zblízka za hostujícího brankáře dorazil Bondrovu přihrávku z křídla. A Vítkovice se poprvé v sezoně na vlastním ledě dostaly přes jeden vstřelený gól.

Dvoubrankový náskok ale domácí ukolébal a ve druhé části jejich aktivita upadla. Středočeši se v 29. minutě dočkali ze své vzrůstající aktivity snížení, o které se po Beranově přihrávce zpoza brány postaral na brankovišti neodbytný Pitule. Byla to jeho první trefa v ročníku.

Hosté se dostali na kontaktní rozdíl a ze zápasu se stal hlavně boj, v němž vyložené šance scházely. Jednu z nich si v přesilové hře Vítkovic vypracoval Kalus, Bowa však nepřekonal. Ještě blíže uklidňující branky na 3:1 byli domácí deset minut před koncem, po skrumáži před kladenskou brankou zvonila tyčka, ale Bow i po kontrole videa zůstal nepřekonán.

I Kladenští pak zahrozili až v přesilovce, Kubíka ale vychytal Stezka. Hosté se půldruhé minuty před koncem odhodlali k power play, v níž sice soupeře sevřeli, ale Vítkovice v čele s jistým Stezkou závěrečný nápor přestály.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „My jsme měli vstup do zápasu parádní, takhle bychom si představovali, abychom hráli zápasy doma. Těch šancí jsme měli i více, ale byli jsme rádi i za vedení 2:0. Velice dobrý výkon podal brankář Stezka, pomohli jsme si dneska i gólem z přesilovky, a obrovské plus je, že jsme ubránili možná jednu z nejlepších přesilovkových formací v extralize a nedostali jsme z toho gól.“

David Čermák (Kladno): „Já myslím, že o výsledku utkání rozhodla první třetina, kde my jsme podali velmi špatný výkon. Vůbec jsme nebruslili, nestíhali jsme. Vítkovice nám hrály do těla a my jsme se s tím nedokázali srovnat a domácí nám odskočili o dva góly. Hokej se hraje šedesát minut, my jsme dneska hráli jen čtyřicet, to rozhodlo o výsledku.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kladno 2:1. Rytíři už manko z první třetiny nedohnali

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:10. J. Hruška, 18:19. M. Kalus Hosté: 28:55. Pitule Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – Roberts Bukarts, J. Hruška (A), Fridrich – M. Kalus, Dej, R. Bondra – J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, J. Suchánek (A), K. Wood, Baránek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, Kristo – Račuk, Filip, Melka – Ondřej Bláha, Pitule, M. Beran. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lederer, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 695 diváků

Bída Beranů nekončí, prodloužil ji Demel

Do první šance se dostal ve 2. minutě Svoboda, ale Huf zasáhl pravým betonem. Godlu prověřil po vhazování z levého kruhu Zbořil. Zlínský gólman pak zasáhl proti Havelkovi a Lattův bekhendový pokus se otřel o levou tyč. Tlak Vervy se zvyšoval, ale Berani se ubránili i při Köhlerově trestu, při kterém v největší šanci ztroskotal na Hufovi s dorážkou Straka.

Už po přesilovce se dostal sám před zlínskou branku Svoboda, ale přestřelil. Při Demelově vyloučení se Litvínov ubránil. Huf odolával i po střelách Balinskise a Estephana. Na přelomu první a druhé části se Zlín ubránil při Okálově pobytu na trestné lavici.

Potom nejdříve v přečíslení zasáhl Huf proti šanci v přečíslení, kterou měl po Zdráhalově přihrávce Estephan. V čase 24:15 si litvínovští útočníci v dalším rychlém protiútoku role vyměnili a Zdráhal otevřel skóre. Vzápětí mohl zvýšit Straka, ale na Hufa nevyzrál.

Zlín hrozil sporadicky a ve 34. minutě po Mikúšově přihrávce minul Vopelka. Potom obral Latta o puk Flynna, Huf však jeho únik zlikvidoval. Na druhé straně zasáhl Godla proti Okálovi a ve 38. minutě pomohla hostům levá tyč, kterou trefil po individuálním řešení přečíslení Straka.

Po 99 sekundách závěrečné části už zvýšil náskok domácích Demel, najel si na pravý kruh na Strakovu přihrávku a překonal přesouvajícího se Hufa. Zlínu nepomohla ke zkorigování stavu ani přesilovka při Havelkově trestu. Potom neměl přesnou mušku opět aktivní Straka a na druhé straně také Veselý.

Berani se při power play dočkali i přesilovky a Flynn překonal bekhendem přesouvajícího se Godlu. Domácí si ještě vzali trenérskou výzvu pro předchozí atak litvínovského gólmana, ale branka platila. V závěru ale už v dalším oslabení domácí těsný náskok uhájili.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „První třetina byla víceméně vyrovnaná. Měli jsme v ní nějaké šance, ale nic převratného. Soupeř byl také nebezpečný. Ve druhé třetině jsme naopak dominovali a měli jsme hodně šancí. Měli jsme odskočit a v první polovině třetí třetiny jsme také měli dostatek šancí na to, abychom odskočili na větší rozdíl a nenechali soupeře ve hře. Na konci hosté snížili a bylo to dramatické. My jsme především rádi za body, protože je potřebujeme. Byl to pro nás důležitý zápas proti urputnému soupeři. Jsme rádi, že jsme na domácí vítězství navázali dalším a jdeme dál.“

Luboš Rob (Zlín): „My s každým zápasem, který hrajeme, chceme získat první body. Na to jsme se chystali i dneska v Litvínově, i když jsme hráli venku a Litvínov byl v téhle pozici určitě očekávaný favorit. My se ale na to nemůžeme moc dívat. První třetinu jsme odehráli slušně. Litvínov potom využil našeho propadu ve třetině, kdy obránce ztratil puk a z brejku proměnil šanci. Dneska nás držel i Hufíno (brankář Huf), ale druhou třetinu jsme odehráli velmi špatně, ztráceli jsme puky a byli jsme pod tlakem. Vystřelili jsme v ní asi jen dvakrát nebo třikrát na bránu, což je málo. Máme velké problém s tím, abychom dali gól. I když to bylo 0:2, tak jsme ale furt věřil, že bychom ho mohli dát a pak je to nebezpečné a otázka minuty, kdy se může vyrovnat. Ale my už jsme to bohužel nestihli.“

SESTŘIH: Litvínov - Zlín 2:1. Mizérie Beranů pokračuje, Verva slaví těsné vítězství

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:15. P. Zdráhal, 41:39. Demel Hosté: 59:12. O. Flynn Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Zeman, Demel, Strejček – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – P. Straka (A), Gerhát, P. Svoboda – Zygmunt, Latta, M. Havelka. Hosté: Huf (Kořének) – Dluhoš, O. Němec (A), Trška, M. Novotný, Žižka (A), Gazda, Ferenc – Okál, A. Zbořil, Honejsek – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Köhler (C), R. Veselý, O. Flynn – Karafiát, P. Sedláček, Fryšara. Rozhodčí Horák, Hodek – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 2544 diváků

Trápení rivala prohloubil Jergl dvěma góly

Do královéhradeckého brankoviště si po měsíci stoupl Kiviaho a hned od začátku musel ukazovat, že tým má za skvělou jedničkou Lukešem zdatného náhradníka. Ten se předvedl hlavně v hradecké přesilovce - v ní se totiž Tygři dostali do dvou šancí, ale finský gólman zvládl Zacharův samostatný únik i Ordošovu střelu z kruhu.

Domácím se tedy první početní výhoda příliš nevydařila, což se však dalo říct také o hostech. Ti dokonce v osmé minutě inkasovali: Lev se protáhl po levé straně a po zpětné přihrávce se prosadil Perret. Hradecké gól zvedl, což se potvrdilo o sedm minut později, kdy se z úhlu trefil po zadovce Kevina Klímy Jergl.

Hrál se vyrovnaný duel, což se potvrdilo i ve druhé části. Ta začala výrazně lépe pro hosty. Hned po necelé minutě totiž proměnili přesilovku. Tvrdou ranou bez přípravy snížil Filippi. Východočeši byli nebezpeční, ale Pavelka, který v Mountfieldu začal chytat extraligu, chytal velice dobře.

Minutu před koncem druhé třetiny však už nespasil hosty ani on. Hradečtí sehráli brilantně přesilovku. Pavelka dvakrát zasáhl, ale třetí kombinaci dovedli domácí až ke střelci Jerglovi, který trefil horní roh.

Třetí třetina se odvíjela v podobném módu jako druhá. Velmi dobří byli oba brankáři, Královéhradečtí už spíše hlídali cenný výsledek a po prohře v Českých Budějovicích se chtěli vrátit na vítěznou cestu. Povedlo se, k čemuž přispěl chvíli před koncem po obří chybě hostů i kapitán Smoleňák.

Liberec je v krizi, prohrál podesáté z posledních jedenácti vystoupení a v tabulce už má pod sebou jen Kladno a Zlín.

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 4:1. Tygři se dál trápí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:43. Perret, 14:08. Jergl, 38:42. Jergl, 55:18. Smoleňák Hosté: 20:51. Filippi Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Kalina, Jank – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, R. Pilař – Orsava, Koukal, Jan Veselý. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Melancon, Vitásek, M. Ivan, M. Rosandić, Štibingr, Derner – Klepiš, Filippi, M. Zachar – Gríger, A. Najman, Birner (A) – Ordoš, P. Jelínek (C), J. Vlach – Klapka, J. Šír, A. Dlouhý – Faško-Rudáš. Rozhodčí Šír, Ondráček – Pešek, Malý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 141 diváků