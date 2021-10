Nervy Vítkovic. Body jsou důležitější než hezký hokej, říká Hruška

Pětatřicetiletý Jan Hruška se trefil teprve podruhé sezoně. Z 12 zápasů má bilanci 2+0. Sám dobře ví, že jako klíčový centr musí ofenzivně přidat. A není sám. Bodově se chytit potřebují také Vladimír Svačina (1+2), Lukáš Krenželok (2+2) nebo Rastislav Dej (0+3). Stejně tak Roberts Bukarts (2+4) nebo Rostislav Marosz (2+6), kteří polovinu bodů nastřádali při jediném ofenzivním představení ve Zlíně (Bukarts 2+2, Marosz 0+3).

Pokud Ostravané vyhrají, tak po boji o branku. „Není to nic příjemného, určitě bychom si přáli, abychom vyhrávali 5:1,“ přitakává Hruška. „Na druhou stranu, musíme ctít kvalitu soupeře a snažit se urvat, co to jde. Určitě by to mohlo být lepší, ale musíme se snažit sbírat body, jak to půjde. Když je budeme sbírat za výhry 2:1, tak je to sice udřené, ale nikdo se zlobit nebude.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kladno 2:1. Rytíři už manko z první třetiny nedohnali

Proti Kladnu, které bylo v tabulce hned za třináctými Vítkovicemi a v případě výhry je mohlo přeskočit, urvali Ostravané své první tříbodové domácí vítězství. „To je pro všechny dobře, jen pro Kladno méně,“ pousmál se Hruška. „Domácích zápasů zatím nebylo tolik, máme dvě výhry a dvě prohry (Litvínov 1:4, Liberec 1:0p, Třinec 1:4, Kladno 2:1), určitě budeme chtít šňůru jednoho tříbodového zápasu natáhnout na víc.“

Na duel Vítkovic s Kladnem, v čele s legendárním Jaromírem Jágrem a vynikajícím Tomášem Plekancem, se do Ostravar Arény přišlo podívat 5695 fanoušků. Solidní návštěva, zatím nejvyšší domácí v sezoně. Ale na Jágra dřív bývalo vždycky vyprodáno. Zklamání? „Zklamání je silné slovo,“ reagoval Hruška. „Možná Jarda zklamaný bude, protože je zvyklý na větší návštěvnost. Třeba když budeme častěji bodovat za tři body, tak lidi začnou chodit ve větším počtu. My v to budeme doufat.“

Ze čtyř domácích duelů mají Ostravané průměr návštěvnosti 4907 fanoušků. Přes pět tisíc bylo kromě Kladna ještě na derby s Třincem (5325). V těžké covidové době to není tak špatné, s výrazným úbytkem diváků se potýkají všechny kluby. Navíc s narůstající křivkou pozitivního testování na COVID-19 ve městě, kraji i v celé zemi, to bude čím dál náročnější.

Další dva domácí zápasy Ostravané hrají příští týden proti Zlínu (pátek 29. října) a Pardubicím (neděle 31. října). Zítra se představí v Karlových Varech. Další náročné šichty o body do tabulky. „Musíme se snažit sbírat body, jak to půjde,“ dodal Jan Hruška.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:10. J. Hruška, 18:19. M. Kalus Hosté: 28:55. Pitule Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – Roberts Bukarts, J. Hruška (A), Fridrich – M. Kalus, Dej, R. Bondra – J. Krejsa, Chlán, Bernovský. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, J. Suchánek (A), K. Wood, Baránek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, Kristo – Račuk, Filip, Melka – Ondřej Bláha, Pitule, M. Beran. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lederer, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 695 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 15 9 2 3 1 51:29 34 2. Mountfield 15 9 2 0 4 44:28 31 3. Pardubice 16 8 3 1 4 52:37 31 4. Plzeň 15 8 1 2 4 50:43 28 5. M. Boleslav 15 8 1 1 5 40:28 27 6. Sparta 15 6 3 3 3 55:46 27 7. Olomouc 13 6 3 0 4 30:24 24 8. Č. Budějovice 15 7 0 2 6 43:45 23 9. Brno 15 4 4 1 6 43:47 21 10. K. Vary 15 6 0 2 7 46:45 20 11. Litvínov 15 5 1 2 7 43:46 19 12. Vítkovice 13 4 2 0 7 22:36 16 13. Liberec 15 4 0 4 7 27:43 16 14. Kladno 15 1 3 2 9 38:58 11 15. Zlín 15 0 1 3 11 25:54 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup