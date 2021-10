Naštvaný Kalous stáhl i Holíka: Někdo si musí sáhnout hluboko do svědomí

Nikdo nechtěl být první, kdo prohraje v sezoně se Zlínem. Padlo to na Kometu a její kouč Jiří Kalous byl po porážce 3:5 naštvaný. Jak moc? „Hodně,“ ucedil. Exemplárně to dal najevo po čtvrtém inkasovaném gólu, kdy stáhl sestavu na tři pětky. Nevešel se do nich elitní centr Petr Holík... To se mu ještě nestalo.

Po třech výhrách přišly dvě porážky s relativně slabšími týmy. Nepřijde vám, že jste se zase vrátili ve vývoji mužstva zpátky?

„Přesně tak... Někdy je to pro mě až frustrující, že nejsme schopní vyvarovat se chyb. Musíme si s tím prostě poradit. Mančaft je dobrý, ale někteří hráči už si musí sáhnout do svědomí. Hodně hluboko. Pokud máme uspět, musíme mít všichni čisté svědomí, že jsme pro to udělali maximum. Tento pocit teď u některých hráčů nemám.“

Na konci utkání jste stáhl centra Petra Holíka, druhého nejproduktivnějšího hráče. Do hry se vrátil až na power play. Byla to reakce na to, že byl jeho útok u tří inkasovaných branek?

„Je to tak. Petrovi se zápas nepovedl. Netvrdím, že to byly jeho branky, vždycky je to týmová věc. Ale necítil jsem, že je to úplně jeho den. Proto jsem dal v závěru přednost hráčům, kteří líp bruslili a měli lepší pohyb a drajv.“

Čím konkrétně jste si derby prohráli?

„Otočili jsme z 0:1 na 2:1, ale bohužel jsme vedení ztratili. Domácí si šli za vítězstvím. Měli jsme dost šancí, ale opět našimi hrubými chybami jsme dostali soupeře do vedení, které pak uhájil. Od začátku sezony nás trápí, že někdo chybí. V minimálním počtu zápasů jsme byli kompletní. Vždycky do toho něco vleze. Potřebujeme stabilizovat sestavu. Až se to povede, věřím, že půjdeme nahoru.“

Nepotřebujete ještě víc od brankáře Mateje Tomka?

„Byl tam odražený puk od rozhodčího, vlastní gól. To jsou smolné branky, které psychice nepomůžou. Ale pět branek je hodně.“

Nasadil jste poprvé obránce Lukáše Formana z Třebíče. Počítáte s ním na delší dobu?

„Uvidíme. Myslím, že odehrál výborný zápas. Přitom s námi ani netrénoval. Líbil se nám moc. Budeme jednat, co dál.“