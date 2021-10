Říčka (32) se valí jako povodeň. Objev ze skladu dál zraje: Nejsem veterán

Žádná Říčka, Pardubicemi teď teče pořádně široká Řeka. Extraligou se valí vyloženě povodeň! Nejlepším střelcem je po 17 zápasech útočník, který do nejvyšší soutěže skočil až v 25 letech. Do té doby hrál nižší soutěže, aby si přivydělal, vykládal kamiony s pneumatikami. Teď je Robertu Říčkovi 32 let a má životní formu. Umí si najít místo, pálí rychle, přesně a často. „Snažím se pořád na sobě pracovat, zlepšovat se. Myslím, že žádný veterán nejsem,“ hlásí.

Střelec je kolikrát sobec, alfa samec, speciální jednotka, která myslí na sebe. Někdy je to potřeba. Tím pádem vás možná zaskočí, že Robert Říčka, aktuální extraligový bombarďák číslo jedna, to má úplně opačně. V neděli měl na kontě dva góly proti Mladé Boleslavi, s Ondřejem Rohlíkem jeli na jednoho beka. Dvacetiletý spoluhráč mu nenahrál, vypálil sám.

Gól nedal, ránu chytil Marek Schwarz. Můžete se vsadit, že třinecký Martin Růžička by ve svém zápasovém zaujetí spustil hodně hlasitý monolog. Robert Říčka nic. Klid. „Jenom jsem se pak zeptal, jestli o mně věděl. Říkal, že jo, ale že si věřil na střelu. Nechtěl dávat žabičku přes hokejku,“ pousmál se pardubický útočník. Pak ještě pokračoval: „Tak by to mělo být, kdo má puk, dělá rozhodnutí. Je jedno, jestli jsem tam já, nebo někdo jiný. Ondra dal v zápase gól, věřil si, že dá další, což je v pořádku.“

Přitom v tuhle chvíli nenajdete v soutěži hráče, kterému by to v koncovce víc lepilo. Říčka má životní formu, už nastřílel 14 gólů, daleko za ním jsou tradiční esa Peter Mueller, Milan Gulaš nebo nový sparťanský válečník Filip Chlapík. „Má fazónu, což je pro nás samozřejmě super. Robert je klasický střelec, což je vidět, jak se v konkrétních situacích chová. Trefí pomalu každý puk a i při tréninku mu to tam padá. Pro mě je střelec, který si najde puk a nemýlí se. Zatím mu to vychází, přeju mu, aby to běželo takhle dál,“ poznamenal kapitán Dynama Jakub Nakládal.

Před šesti lety ve Zlíně nasypal Říčka 18 gólů, což je pořád jeho maximum. Teď mu po 17 zápasech chybí jen čtyři kousky, aby své absolutní číslo dorovnal.

Sám ale říká, že se k žádným cifrám neupíná. Se svým průměrem 0,75 gólu na zápas teď míří na 42 puků v bráně. Moc velká divočina? 30 gólů ale reálných je. „Vůbec, tohle se snažím pustit z hlavy. Cítím se fyzicky dobře, jsem rád, že vyhráváme a držíme se v tabulce nahoře. Do budoucna se nedívám,“ ubezpečuje ale, že před sebe neklade žádné vysoké mety. Nesvazuje se, není proč.

Ve 32 letech nakopl nejlepší sezonu kariéry. „Snažím se pořád na sobě pracovat, zlepšovat se. Myslím, že žádný veterán nejsem. Pořád se mám kam posouvat,“ usměje se narážce, že pořád zraje. Vlastně pořád nechápete, že byl tak dlouho pod radarem. Do 25 let hrál za Havířov, pak se z něj stal klasický zlínský objev. Nejdřív „no name“, pak zajímavý borec, který vyrazí za lepším. Říčka se takhle odrazil do Sparty, David Šťastný, Jan Dufek a Tomáš Fořt do Boleslavi.

Zajímavé i je, co bylo u Říčky před Zlínem. V Havířově měli hráči smlouvu na 10 měsíců. Přes léto chodili pracovat, on konkrétně do skladu s pneumatikami, vykládal a nakládal kamiony. „Jednu dobu jsem taky skládal motorky a skútry,“ prozradil ve starším rozhovoru pro Deník. „Do pětadvaceti let jsem hrál nižší soutěže, první a druhou ligu. Možná je to důvod, proč jsem pořád hladový, třeba i víc než kluci, kteří jsou v extralize od osmnácti. Může to být moje výhoda, že mám pořád hlad po týmovém úspěchu,“ říká Říčka dnes.

Helmu má typicky posunutou trochu nahoru, vypadá, jako kdyby mu měla každou chvíli spadnout dozadu. V útočném pásmu je pořád v pohybu, vyhlíží nahrávku, čeká na střelu. Často ho vidíte v pozici se zvednutou holí, kdy jen vyhlíží puk. Umí do něj dobře praštit z voleje, ale výjimečný je hlavně rychlou a tvrdou ránou zápěstím. Nevymýšlí, nehledá krásu, ale góly. Ukazuje, co umí, když dostává prostor na přesilovce a chodí na klíčové okamžiky zápasu. Je to podobné jako kdysi ve Zlíně, jen má silnou pozici v kvalitnějším týmu.

Ve Spartě měl čtyři roky silný tým taky, ale zase pozici ne. „Asi bych to se Zlínem trochu porovnal, tam jsem měl důvěru taky obrovskou. Vedení, realizační tým, trenéři, všichni mi tady věří. Hodně mi pomáhají taky kluci kolem mně, všem jsem vděčný. Mě zase těší, že dovedu týmu pomoci.“

Přispívá mu poměrně slušně. Každá čtvrtá střela, kterou vyšle na bránu, končí v síti. Pomohlo mu, že už v přípravě se podařilo trefit formaci. Na jednom křídle on, na druhém David Cienciala, uprostřed Ondřej Roman. Všichni tři pocházejí ze Slezska. Když dostal otázku, jestli by se lajna měla jmenovat „Havíři“, nasadil svůj klasický úsměv. „No, jsme trochu moravskoslezská klika. Bylo mi jen líto Ondry, který se zranil hned v prvním zápase, vrátil se po zranění, což je vždycky těžší. S Davidem jsme chytli začátek, on má roli, že mi to chystá, já se dostávám do šancí. Snažím se mu tedy taky někdy přihrát, ale on mi to dává častěji,“ vysvětluje pracovní rozložení.

S Ciencialou jsou jistotou v pardubické sestavě, parťáci jim rotují. Góly mu tam ale padají, ať s nimi jde do akce Roman, Adam Musil, Ondřej Rohlík nebo Marek Hecl. Ale nevnímá, že by si tím u soupeřů řekl o zvýšenou pozornost: „Máme super tým, tak by byla asi blbost, kdyby se někdo zaměřil jen na jednoho hráče, máme skvělé čtyři lajny. Daří se sice mně teď, ale příště může vyletět někdo další.“

Nikdy prý nezapomene, že se na cestu do extraligy docela nadřel: „Vážím si toho moc, jsem vděčný, že jsem se dostal nahoru do extraligy. Když se mi někdy nepovede zápas, vzpomenu si občas, že musí být vděčný za to, co je. Vždycky to může být horší. Snažím se ale, aby to bylo hlavně lepší a lepší.“ To na startu sezony 2021/22 plní do puntíku.

Nejlepší střelci po 17 zápasech

2021/22

Robert ŘÍČKA

góly: 14

střely: 54

průměr gólů na zápas: 0,75

Kdyby se mu povedlo udržet současné tempo, tak by se při 56 zápasech dostal na 42 gólů. Reálné ale je, že i na něj sedne určitý útlum, takže průměr udrží někde na 0,4-0,5 góly na zápas. Tím pádem se dá čekat, že by ještě nastřílel 15-20 gólů. Kdyby se tedy dostal na 34 branek, byl by to druhý nejlepší výsledek za posledních osm let. Nejlepší výkon má na svědomí Milana Gulaš, 35 gólů ze sezony 2019/20.

2020/21

Matěj STRÁNSKÝ

góly: 16

střely: 44

průměr gólů na zápas: 0,94

góly ve zbytku sezony: 17

průměr gólů ve zbytku sezony: 0,52

2019/20

Milan GULAŠ

góly: 18

střely: 89

průměr gólů na zápas: 1,06

góly ve zbytku sezony: 17

průměr gólů ve zbytku sezony: 0,49

2018/19

Marek KVAPIL

góly: 12

střely: 60

průměr gólů na zápas: 0,7

góly ve zbytku sezony: 9

průměr gólů ve zbytku sezony: 0,3

