Bek Pavlík musel po dvou gólech na doping: Za tři by mě rovnou zavřeli

Gól na 3:3 jste vstřelil zpoza brány. Šlo o chtěnou věc?

„Viděl jsem, že Bow byl z branky trochu venku. Snažil jsem se to k němu hodit, že puk se štěstím spadne od něj za čáru. Vyšlo to, takže dobrý.“

Většinu zápasu jste Kladno mačkali. Byl pak šok, že se závěrem zápasu šlo do vedení?

„Víme, že oni teď ve třech zápasech během posledních minut dokázali skóre otočit. Bohužel se jim to povedlo i u nás, jen jsme skóre teda ještě dokázali otočit zpátky, takže dobrý.“

Nejste Sparta, takže s tím není problém?

„Přesně, my jsme Hradec.“ (usměje se)

Třetí kladenský gól dával Jaromír Jágr . Prakticky celý zápas o něm nevíte, nedostává se do šancí. Čím to, že v závěru je takhle strašně silný?

„Neřekl bych, že ho nevidíte. Ve hře je dost, na puku je hodně silný. Možná není největší rychlík, ale kotouč podrží, klukům vytvoří šanci. Je hodně platný po celou dobu zápasu.“

Pořád platí, že puk se mu krade hodně špatně?

„Ano, je velký a silný, těžko se na něj dostáváte.“

Co podle vás chybělo, abyste Kladno dorazili a nepřišel tak divoký závěr?

„Nepomohli jsme si přesilovkami. Na puku jsme opticky byli, jenže nepřicházely šance, ze kterých bychom dali góly. Měli jsme tam dobré pasáže, ale byl to takový zápas nahoru dolů. Hlavně, že jsme to dotáhli.“

Momentálně vás čeká dopingová kontrola. Byly jí podezřelé ty dva góly?

(směje se) „Vypadá to tak.“

Co by se pak dělo, kdybyste dal hattrick?

„No tak to by mě rovnou zavřeli.“

Po zápase s vámi na lavičce slavilo snad 40 dětí. To byla nová vlna z hradecké kabiny?

„Hradecké děti to jsou určitě, ale jestli myslíte, že to jsou jen děti od hráčů, tak to ne. Všechno to naše není. I když teda nevím. Myslím, že ne. Ale snažíme se, aby jich bylo co nejvíc.“ (usměje se)

Mounftield v posledních zápasech vytvořil útok SmOksanen, tedy Smoleňák s Oksanenem, dva střelci u sebe. Proti Kladnu byli zase hodně vidět. Z pohledu beka, šlape jim to?

„Jo, funguje jim to a jedině dobře. Vždycky se hledá nějaká chemie hráčů, kteří se k sobě hodí. Funguje to celé jejich lajně, pro nás super.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:23. F. Pavlík, 34:02. Oksanen, 58:37. F. Pavlík, 62:20. Blain Hosté: 05:30. Račuk, 53:06. Hlava, 56:50. Jágr Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lang, Koukal, Orsava. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Kristo, A. Kubík, M. Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, V. Bílek. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Zíka, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 322 diváků

