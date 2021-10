Tragédie, popsal Jágr duel. Na padesát let dobrý, oponoval Plekanec

Jako by se kalendář vrátil o dvě dekády zpět, kdy svět baštil kousky Jaromíra Jágra v NHL. Do éry, kdy český maestro zásoboval gólové hitparády pětihvězdičkovými blafáky. V úterý večer luxusní kousek předvedl v Hradci Králové, brankáře Lukeše pokořil v závěru základní hrací doby parádní kličkou do forhendu, Kladno však v třeskuté bitvě vedení 3:2 neudrželo a ve šlágru 18. kola Tipsport extraligy padlo 3:4 v nastavení. „Tragédie,“ hněval se Jágr. Utkání ho silně vtáhlo, často kroutil hlavou. Nad vším možným. I nad sudími.

Jeho spoluhráči byli dávno na cestě domů, on ještě v kabině vstřebával odehranou horskou dráhu na ledě. Duel plný emocí, zvratů zvedal fanoušky ze sedadel. Kladenského šéfa spíš nazlobil.

Bavit se nechtěl, poslední dobou má ústa na zámek. S iSport.cz prohodil jen pár slov. „Tragédie. Udělali jsme obrovské množství chyb. Domácí naštěstí taky, proto máme ten bod,“ lehce se pousmál a v doprovodu přítelkyně Dominiky opustil stadion. „Na padesát let slušný výkon,“ popíchl parťáka Tomáš Plekanec .

Ten předvedl další interesantní podívanou, kterou podepsal dvěma gólovými asistencemi. „Po tom průběhu, kdy jsme měli šest oslabení v první půlce zápasu a kdy jsme vedli 1:0, nakonec spravedlivá remíza. Pak už to bylo kdo s koho. Domácí byli asi opticky lepší, při hře pět na pět to však bylo vyrovnané a sehráli jsme tady důstojnou roli,“ vylíčil elitní centr svoje dojmy.

Byl to další zápas, kdy Rytíři drželi krok s nejlepšími týmy. Nedávno pokořili venku Spartu, bodovali s Kometou, sebrali Hradci. Na Kladno pozor, umí vytasit charakter. „Ale taky jsme některé zápasy zbytečně nezvládli,“ obrací list Plekanec. „Musíme se to naučit hrát, vždycky se stane nějaká chyba a my nedokážeme dotáhnout zápas do konce. Dnes jsme vedli a před koncem zase uděláme botu,“ povzdechlo si kladenské eso. „Takhle ke konci už se to musí umlátit a ne že si necháme dát gól odrazem od mantinelu.“

Mountfield HK - Kladno: Plekanec kritizoval vyloučení Jágra při seknutí do Oksanena

Pro Jágrovu trefu měl jen slova chvály. „Sehráli jsme tam dobře střední pásmo, šli jsme dva na jednoho, Nik (Nicolas Hlava) Jardu skvěle našel, on má dlouhé ruce, natáhl je a skóroval. Super. Na padesát let to nebylo špatný,“ vtipkoval Plekanec.

Když přišla řeč na Jágrovo vyloučení v prvním dějství, kdy šel pykat za vyseknutí hole Oksanenovi, úsměv se mu zmrazil. „Když hráči hokejku nepustí, rozhodčí to nezapískají. Proto asi nedrží hůl, jak by měli, nebo ji pouští na zem, nevím. Lehce mu do ní bouchnete, hokejka mu upadne a vy jdete sedět. Nevím, jsem dost často překvapený…“

Paradoxní je, že Plekanec odehrál 24:10 minuty, kumpán z formace Jágr jen 13:50. Protože vůdce týmu nehraje oslabení. Různé vytížení obou hráčů pak dělá binec v jejich trojce. Každý je jinak zahřátý. „Jarda to měl těžké, ostatní taky. Strašná spousta kluků se do hry tolik nedostala, jiná zase byla dost unavená. Klobouk dolů před těmi, kteří nechodili na oslabení a přesto si svoje odehráli,“ uzavřel Plekanec.

Mountfield HK - Kladno: Puk zasáhl fanynku v hledišti

SESTŘIH: Mountfield HK - Kladno 4:3p. Rytíři byli blízko ke třem bodům, berou jen jeden

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:23. F. Pavlík, 34:02. Oksanen, 58:37. F. Pavlík, 62:20. Blain Hosté: 05:30. Račuk, 53:06. Hlava, 56:50. Jágr Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lang, Koukal, Orsava. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Kristo, A. Kubík, M. Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, V. Bílek. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Zíka, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 322 diváků

