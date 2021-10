Zabrala Kometa i Holík: Nesmíme vymýšlet hovadiny, letos střílím furt

Tohle už byl zase on. Petr Holík (29) ve formě, v níž ho Kometa potřebuje. Byť aktuálně „až“ ve druhé formaci, neboť vedle Petera Muellera se chytl slovenský centr Michal Krištof. Proti Mladé Boleslavi (6:1) zlínský odchovanec zabral, posbíral čtyři body (2+2) a užil si nejpovedenější zápas v sezoně. Svůj i celého Brna. „My víme, co máme hrát. Když budeme všechno plnit, ty góly dáme. Akorát nesmíme vymýšlet hovadiny,“ popsal útočník, který se dostal na 16 bodů (3+13).

V nedělním utkání ve Zlíně vás kouč Jiří Kalous v průběhu třetí třetiny vyndal ze sestavy. Jak jste se s tím srovnal?

„Neřešil jsem to. Je to trenérovo rozhodnutí. Nebral jsem to nijak osobně. Myslím, že ani z jeho strany to tak nebylo. Prostě špatný výkon, nehrál jsem…Samozřejmě že každý hráč chce hrát a když ho trenér nedává ke konci na led, zdravá naštvanost tam je. Na další zápas jsem se připravoval stejně. Zabojovali jsme a vyhráli. Sílu jsme našli. Samozřejmě jsme věděli, že máme za sebou dvě špatné prohry. Schválně to neděláme. Museli jsme si k tomu něco říct a proti Boleslavi nám to vyšlo.“

I vám osobně.

„Myslím, že smůly už jsme si vyžrali dost. Byl to dobrý zápas, od gólmana, přes obránce až po útočníky. Je dobře, že nám to tam hned napadalo. Za stavu 3:0 už jsme to kontrolovali. Celý zápas jsme hráli zodpovědně dozadu a hráli to, co jsme chtěli. Z toho pramenily i góly. Všechno, co jsme dělali poctivě, se nám vracelo. Od začátku jsme věřili, že to přijde. Podržel nás brankář (Lukáš Klimeš), chytl hodně gólovek. Za to mu chci poděkovat.“

Poprvé v sezoně jste dal dva góly a měl šest střel, nejvíc ze všech hráčů. Řekl jste si, že budete víc pálit?

„Podívejte se na statistiky…Já střílím furt. Tuto sezonu prostě furt. Nepadalo mi to tam, v každém zápase jsem měl šanci na gól. Byla to otázka času. Ale třeba se zase utlumím.“ (úsměv)

Ale tolik střel jste dřív často nemíval.

„Náhoda. Nebo začali ostatní víc nahrávat.“

Třeba vám Martin Zaťovič dvakrát.

„Famózně. Děkuji. Ale já se raduju, i když dá gól někdo jiný. A nemusím mít ani asistenci.“

Neměl jste občas pocit, že skočíte na led a je z toho branka ve vaší síti, ani nevíte jak?

„Jo, inkasovaných gólů je hodně a taky jsme jich málo dávali. Doufám, že ta série je pryč. I když proti Boleslavi naše pětka zase dostala gól. Jdou dva do tří a odrazí se jim to do prázdné. (hořký úsměv) Nechci se v tom nějak babrat.“

Jaká je zatím tahle sezona?

„Nahoru dolů. Odehrajeme super zápas, další máme dobře rozehraný a našimi chybami si ho prohrajeme. Teď jsme mohli prohrát jen našimi chybami. Kdybychom jim darovali jeden, dva, tři góly za sebou, zase se klepeme. Konečně to byl zápas, který jsme mohli dohrát v klidu. Užili jsme si to my i fanoušci. Musíme hrát svoji hru a jít tomu naproti. Je potřeba jít tabulkou nahoru.“

Jak jste se srovnal se druhou lajnou? Po dlouhé době nezačínáte přesilovku ani zápas. Místo vás je vedle Petera Muellera slovenská posila Michal Krištof.

„Jiné to samozřejmě je. Ale není to žádná katastrofa. Jsme jeden tým. Když to trenér prohodil, začalo jim to fungovat. Takže proč ne…“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 6:1. Hosté pořádali den otevřených dveří

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE