Klimek zůstává na nule i vedle Krejčího: Už jsem změnil všechno...

Už v minulé sezoně vyschl Lukáši Klimkovi střelecký prach. Ve čtyřiadvaceti startech se trefil jedinkrát, přidal dvě asistence. O sezonu dřív přitom nasázel jedenáct branek, jeden rok při angažmá ve Spartě dokonce dvaadvacet (v sezoně 2014/15). Co se teď s odchovancem Vítkovic děje? Jeho ice-time se v první lajně zvedl ke dvaceti minutám, přesto efekt nepřichází. „Vím, kolik mám gólů,“ pousmál se hořce.

Jak na vás působí nula v kanadském bodování?

„Takovou situaci a vstup do sezony jsem osobně ještě nezažil. V mém věku je to něco nového. Někdy jsou myšlenky horší, ale je třeba se zase nakopnout a jít do práce. Snažím se na to nemyslet a věřím, že se to jednou prorve. Víme, že i jako tým musíme dávat víc gólů. Snažíme se na tom pracovat a zůstat pozitivní.“

Tušil jste, že vás trenéři povýší k Davidu Krejčímu, i když jste neproduktivní?

„Určitě mě to překvapilo. Jsem za tu důvěru rád. Samozřejmě jsem ji chtěl splatit gólem. Nějaké šance jsem měl, bohužel to nedopadlo. Ty zápasy nám týmově moc nevyšly a ani my jsme se neprosadili. Je to zklamání… Hra s Krejčou a Kánisem je trošku jiná. Hledal jsem si prostor, aby mi mohli nahrát. Je potřeba si zvyknout na to, do jakých míst mám jezdit a jak se jim nabídnout.“

Dostáváte se hodně do koncovky, nebo je i málo příležitostí na to vstřelit branku?

„Každý zápas je jiný. Zpočátku moc šancí ani nebylo, teď jsem se do nějakých dostal. Proti Budějovicím jsme hráli hodně u nich v pásmu, drželi jsme se na puku. Bohužel do branky nic nespadlo.“

Změnil jste nějaké rituály?

„Já už jsem změnil úplně všechno. (usmívá se) Zkouším všechny možné pověry. Musím najít něco, co bude fungovat.“

Proč to v pátek proti Motoru nešlapalo celému mužstvu?

„Začali jsme trošku vlažně, nehráli jsme dobře do defenzivy. Z toho vyplynulo jejich vedení, které už si pohlídali. Po první třetině jsme si řekli v kabině, že takhle to dál nejde. Ujasnili jsme si, co chceme hrát. Přineslo to ovoce, snížili jsme na 2:3. Druhá třetina byla očividně lepší, vytvořili jsme si šance. Bohužel, čtvrtý gól byl asi zlomový. Nejspíš se musíme vrátit k jednoduché hře v našem pásmu. Dotahování stojí strašně moc sil. Na vstupech do zápasu musíme zapracovat.“

Lukáš Klimek a jeho posledních 5 sezon v extralize 2021/22 16 zápasů 0 2020/21 24 zápasů 1+2 2019/20 54 zápasů 11+18 2018/19 41 zápasů 6+7 2017/18 46 zápasů 10+7

