SESTŘIHY: Krize Sparty, v Plzni padla pošesté v řadě! Třinec vyloupil Brno

Karlovarská spása jménem Plutnar

Ve ztichlé KV aréně, ve které se nepodařilo do začátku utkání zprovoznit ozvučení haly, se hrál v úvodní třetině průměrný hokej bez větších brankových příležitostí, Diváci se dočkali většího vzruchu pouze ve 3. minutě, kdy domácí Rohan trefil horní tyč. Vzápětí měl na druhé straně šanci Káňa, ale minul odkrytou domácí branku, ve které dostal přednost Habal před Novotným.

Zajímavější a dramatičtější hokej nastartoval až ve 33. minutě Rachůnek, který z nulového úhlu překvapil brankáře Lukáše a otevřel skóre zápasu. Hráči z lázeňského města se však z vedení dlouho neradovali, při vyloučení Osmíka o minutu později vyrovnal Knotek.

Povzbuzená Olomouc za dalších 50 vteřin otočila vývoj zápasu, Habala překonal obránce Řezníčka přesně střílející od modré čáry. Západočeši ale na jeho gól dokázali ještě ve druhé třetině zareagovat. Po vyhrané buly se ve 36. minutě prosadil kapitán Vondráček.

Ve třetí třetině mohl hosty po chybě domácí obrany opět posunout do vedení Knotek, ale jeho střelu z mezikruží pokryl výborně chytající Habal. V 53. minutě byl velmi blízko k vedoucí brance Flek, ale zcela osamocený před Lukášem bekhendovou střelou jen nastřelil tyč.

Druhý bod pro Energii nakonec zajistil vteřinu před koncem prodloužení Plutnar, který trefil prudkou střelou horní roh olomoucké branky a ukončil sérii porážek Západočechů.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Jsme rádi, že jsme zápas dnes dokázali zvládnout. Jsem rád, jak jsme ho odpracovali. Všichni hráči se snažili na sto procent plnit taktiku, kterou jsme si dali před zápasem a řekli jsme si, že budeme bojovat o každý bod do posledního střídání. A to se nám povedlo. Šance byly na obou dvou stranách. Zvládli jsme těžkou pasáž, kdy s námi zamávala trošku obdržená branka, nebyli jsme v psychické pohodě. Ale dostali jsme se zpět do zápasu. Jsem rád, že jsme na konci byli odměněni bonusovým bodem, který je pro nás hodně důležitý.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Byl to vyrovnaný zápas, 2:2 po šedesáti minutách. Na konci byli šťastnější domácí. Škoda, ale pro nás je každý bod dobrý a i ten dnešní bod bereme.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Olomouc 3:2p. Vteřinu před koncem prodloužení rozhodl Plutnar

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:08. T. Rachůnek, 35:08. Vondráček, 64:59. Plutnar Hosté: 33:16. J. Knotek, 34:06. Řezníček Sestavy Domácí: Habal (F. Novotný) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), T. Hanousek – T. Rachůnek (A), Kracík, Flek – Hladonik, Miškář, Průžek – Kohout, Jiří Kulich, O. Beránek – Šik, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Lukáš (J. Sedláček) – Ondrušek (C), Groch, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Burian, J. Knotek (A), Kucsera – Klimek, Nahodil, Navrátil – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Kunc. Rozhodčí Hradil, Obadal – Rampír, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2352 diváků

Kousal opět hrdinou Bruslařů

Liberec do utkání vlétl a již ve 2. minutě šel do vedení. Jelínek vyhrál buly přímo na Vlacha, jehož střela prošla Růžičkovi mezi betony. Bílí Tygři se ale z vedoucí branky neradovali ani minutu a hosté dokázali bleskově vyrovnat. Birnerovu chybu v rozehrávce potrestal střelou pod horní tyč Kotala.

Vedení poté mohl domácím vrátit Ordoš, Růžička ale jeho střelu i následnou dorážku zlikvidoval. Další dobrou příležitost měl po rychlém přečíslení Gríger, jeho střela ale těsně minula Růžičkovu branku. Na opačné straně to nadvakrát zkoušel Ondřej Najman, Kváča si ale poradil. V závěru první třetiny se ještě domácí obranou pěkně prokličkoval Šidlík, stopku mu ale vystavil svým zákrokem Kváča.

Úvod druhé části přinesl řadu nepřesností na obou stranách a hra se tak odehrávala především ve středním pásmu. Ve 26. minutě se ale Mladé Boleslavi podařilo otočit skóre utkání. Domácí nedokázali opakovaně vyhodit kotouč z obranného pásma, ten se po sérii odrazů dostal až k Raškovi, který střelou k levé tyči překonal Kváču.

Severočeši mohli odpovědět v přesilové hře, Filippiho střelu bez přípravy ale pokryl Růžička. O chvíli později měl znovu Filippi na hokejce vyrovnání, Růžička ale jeho střelu do poloodkryté branky skvěle ukryl v lapačce. Poté dostal Liberec další dvě početní výhody v krátkém sledu za sebou, nesehrál je ale příliš dobře a Růžička byl prakticky bez práce.

Na začátku třetí části si zahráli přesilovku také Středočeši, nevedlo se jim však o mnoho lépe a Kváču vůbec neohrozili. Liberečtí poté přidali na aktivitě a tlačili se za vyrovnáním, naráželi však na dobře zformovanou obranu hostů. V 53. minutě byli ale domácí za svou aktivitu odměněni a dočkali se kýženého vyrovnání. Klepišovu střelu Růžička vyrazil jen před sebe a Birner už neměl problém doklepnout puk do prázdné branky.

Domácí vyrovnávací gól ještě více nabudil a chtěli utkání strhnout na svou stranu, Růžička ale proti šancím Klapky a Vlacha s vypětím všech sil odolal. Utkání tak dospělo až do prodloužení. V nastaveném čase byl k vidění spíše opatrný hokej z obou stran, oba týmy se soustředily na kontrolu kotouče a brankáři byli téměř bez práce. Když už to vypadalo, že vítěze utkání určí samostatné nájezdy, v poslední vteřině prodloužení rozhodnul o bodu navíc pro Mladou Boleslav proměněným únikem Kousal.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Byl to vyrovnaný zápas. Dali jsme šťastný první gól, soupeř ale také. Pak to bylo z naší strany lehce nervózní a nepovedla se nám druhá třetina. Měli jsme tam přesilovky a ačkoliv nebyly úplně špatně sehrané, tak se nám nepodařilo vstřelit gól. Odehráli jsme výbornou třetí třetinu a vrátili jsme se zpět do utkání. V závěru prodloužení bohužel přišel gól soupeře. Jsme zklamaní, že jsme zápas nevyhráli.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Bylo důležité, že jsme se dostali ve druhé třetině do vedení. Ve třetí třetině nás ale soupeř zatlačil, naopak my jsme byli moc pasivní. Po zásluze jsme tak byli potrestáni vyrovnávacím gólem. V závěru prodloužení se na nás usmálo štěstí, jsme velmi rádi za dva body.“

SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 2:3p. Kousal rozhodl v poslední vteřině nastaveného času

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:37. J. Vlach, 52:58. Birner Hosté: 02:31. Kotala, 25:19. Adam Raška I, 64:59. P. Kousal Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), Klepiš, Ordoš – A. Najman, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Faško-Rudáš. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Šidlík, Lintuniemi, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Bičevskis – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Grim, Závora. Rozhodčí Hodek, Pilný – Lhotský, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5457 diváků

Cestu za poklidnou výhrou rozjel Lev už v čase 0:38

Rozpoložení obou týmů bylo na ledě znát od prvních sekund, Hradec solidně potvrzoval význam transparentu „Masochisti on tour“ ve zlínském kotli. V první třetině nepustil soupeře vůbec do hry. Střelecký poměr 19:4 mluvil za vše, dvoubrankový rozdíl byl pro hosty ještě milosrdný.

Skóre otevřel již po 38 sekundách hry Lev a se postaral se tak už o pátý gól, který hradečtí hokejisté stihli během první minuty. Berany držel uzdravený brankář Kašík, vytáhl se třeba proti Smoleňákově otočce kolem branky nebo Jerglovi. Další chybu svých obránců už ale nezachránil, když Lalancette střílel přesně nad lapačku.

Výkon, který by na záchranu extraligy stačit nemohl, vylepšil Zlín po přestávce. Lev totiž při prvním střídání místo gólu fauloval a po minutě přesilovky využil zakrytý výhled gólmana Kiviaha obránce Gazda, který se vrátil do sestavy místo absentujícího Žižky.

Na hradecké hokejky se pak vkradla nervozita. Kevin Klíma v sólu střílel vedle a kapitán Smoleňák v přečíslení se Lvem zase pozdě, takže v půlce zápasu měl junior Frömel na hokejce vyrovnání. Jenže minul a domácí uklidnil gólem ve třetím utkání v řadě Oksanen. Dosud výtečného Kašíka nachytal na vzdálenějším růžku.

Víc než slušnou pasáž ve druhé třetině Berani neukázali. Tedy s výjimkou Kašíka, který byl jasně nejlepším hráčem hostů. Vytrčenou hokejkou stopnul nájezd Orsavovi, stejné řešení už ale neplatilo na šikovného Jergla.Útočníka domácích nezastavil ani faul a nejhezčí akci zápasu zakončil bekhendovou kličkou.

Mountfield dohrával zápas v pohodovém duchu a měl nakročeno k nejvyšší výhře sezony, nakonec však zůstal na tříbrankovém rozdílu. Pilař totiž trefil tyč a střelu Kellyho Klímy si našla skvělá Kašíkova lapačka.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Zlín nepatří mezi naše oblíbené soupeře a věděli jsme, že se bude rvát o každý bod. Byl to těžký zápas a jsme moc rádi, že jsme ho zvládli. První a třetí třetinu jsme hráli poměrně slušně, měli dobrý pohyb, vytvářeli si šance a hráli zodpovědně do obrany. Tří bodů si moc vážíme.“

Luboš Rob (Zlín): „Soupeř je druhý v tabulce, takže si věří. Chtěli jsme se vyvarovat horšího začátku, ale bohužel jsme hned v prvním střídání dostali gól a to nás zaskočilo. Hradec byl celou třetinu lepší a zaslouženě vedl 2:0. Pak jsme se vrátili do zápasu a druhou třetinu odehráli dobře, jenže soupeř nám odskočil gólem na 3:1. Ještě jsme se snažili sahat po bodech, ale Hradec byl zkrátka velmi dobrý.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Zlín 4:1. Poklidná výhra Východočechů, rozhodl Lalancette

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:38. Lev, 15:04. Lalancette, 32:02. Oksanen, 47:04. Jergl Hosté: 21:48. Gazda Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Šalda, Koukal, Orsava. Hosté: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Mamčics, Gazda, Trška, Ferenc, M. Novotný – T. Mikúš, Hejcman, Vopelka – Köhler (A), A. Zbořil, O. Flynn – Kubiš (C), P. Sedláček, Karafiát – Frömel, R. Veselý, Sebera. Rozhodčí Šír, Sýkora – Gebauer, Hlavatý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 147 diváků

Severský souboj opět pro Blomstranda

Již ve druhé minutě otevřel skóre Bulíř, který se natlačil před branku a překonal gólmana Žukova. Jeho protějšek Svoboda následně zlikvidoval nebezpečnou střelu Chlapíka a hostům pomohlo zpět do hry v 6. minutě zaváhání Graňáka, jehož využil Erik Thorell k přihrávce Konečnému zakončujícímu do odkryté branky. O tři minuty později navíc chyboval také Kindl a po další ideální nabídce Erika Thorella překonal bezmocného Svobodu Horák a dokonal obrat na 2:1.

Poté převzali iniciativu domácí. Mertl ještě svojí tečí těsně minul, ale v 17. minutě přiťukl do jízdy kotouč Blomstrandovi, který po objetí branky vyrovnal na 2:2. Krátce před první sirénou ještě hosty od pohromy zachránil skvělým zákrokem proti šanci Přikryla Žukov.

Indiáni si vytvořili optický tlak také na začátku prostřední části, ale ve 27. minutě Kaše krásným pasem uvolnil Doležala, jehož zakončení dokázal Svoboda zastavit jen se štěstím. Vzápětí na druhé straně vypálil od levého mantinelu Kindl a Žukov překvapivě kapituloval.

Vstup do sparťanské branky neměl povedený ani jeho náhradník Neužil, který ve 32. minutě propustil za svá záda ránu Blomstranda z mezikruží. O tři minuty později po vyhraném vhazování Kodýtka zvýšil bez přípravy zakončující Kantner už na 5:2. Rozjetí domácí aktivním pojetím nepustili už do konce druhé třetiny hosty pořádně do útočného pásma.

Sparťanský nápor přišel až v úvodu závěrečné dvacetiminutovky, kdy Svoboda včasným přesunem nedovolil zblízka skórovat volnému Chlapíkovi. Domácí poté zvládli oslabení, ve 47. minutě však Erik Thorell vysunul Horáka, jenž povedeným bekhendovým blafákem snížil na 3:5.

Vzepětí hostů utnul v 51. minutě po individuální akci Schleiss, jenž přesnou střelou pod horní tyč upravil na konečných 6:3. Definitivně snahu Sparty ukončil faul kolenem Jurčiny, při jehož pětiminutovém vyloučení si už domácí svůj náskok v poklidu hlídali.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha (Plzeň): „Chtěli jsme trochu napravit dojem z utkání v Boleslavi, kde jsme zbytečně ztratili body. Měli jsme dobrý pohyb a vstup do utkání. Pak přišly zbytečné chyby, po kterých jsme znervózněli a dostali soupeře do hry. Pomohl nám gól na 2:2, potom jsme od úvodu druhé třetiny dominovali a zaslouženě jsme odskočili soupeři o tři góly. To bylo rozhodující, měli jsme tlak. Ve třetí třetině jsme nezareagovali úplně dobře na nástup Sparty, ale celkově bylo to vítězství zasloužené.“

Josef Jandač (Sparta): „Naše zápasy v poslední době jsou podobné. První třetina měla od nás celkem parametry. Nejsme v úplně jednoduché situaci, ale mužstvo bojovalo. To nemůžeme nikomu vyčítat. Nás teď sráží dolů hloupé góly. Co jde na bránu, je buď vlastní gól, nebo tečované do brány. Navíc ta naše marodka. Nemáme se momentálně čeho chytit. Musíme si pomoci sami a od něčeho se odrazit. Buď se zmátoříme, nebo se budeme dál trápit. Přijde mi, že tolik laciných gólů jsme si vybrali už na celou sezonu. Nechci ukazovat na jednotlivce. Ani obránci nepomůžou gólmanům, je to jedno s druhým.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta Praha 6:3. Šestá prohra hostů v řadě, Žukov nedochytal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:36. Bulíř, 16:47. Blomstrand, 28:16. J. Kindl, 30:04. Blomstrand, 34:19. Kantner, 50:02. Schleiss Hosté: 05:54. J. Konečný, 08:31. R. Horák, 46:35. R. Horák Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kremláček, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, L. Kaňák, J. Kindl (C), Kvasnička – Kantner, Kodýtek (A), F. Suchý – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Schleiss. Hosté: Žukov (29. Neužil) – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Mikliš, M. Jandus, Tomov – Prymula, F. Chlapík, M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, J. Konečný – Zikmund, D. Kaše, Z. Doležal – Šmerha, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Pešina, Vrba – Lederer, Rožánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň Návštěva 4508 diváků

Šedivý sebral Kometě všechny body

Oceláři vstoupili do utkání aktivněji. Ve 2. minutě ještě Hrehorčák své sólo neproměnil, ale o dvě minuty později se prosadil Vrána střelou z mezikruží, když využil zaváhání při brněnské rozehrávce.

Kometa se dostávala do hry velmi pozvolna i proto, že důsledně bránící hosté jí nedali ani kousek prostoru na ledě zdarma. V 11. minutě se dostal do střelecké příležitosti Mueller, při přesilovce Haščák, ale brankář Kacetl jej vychytal. Stejně jako Ďalogu v posledních vteřinách první části.

Brňané se vyrovnání dočkali v úvodu druhé třetiny. Jednu z malá chyb při rozehrávce v obranném pásmu Třince potrestal po nájezdu dvou na jednoho Haščák. Kometu gól povzbudil k vyšší útočné aktivitě, šanci otočit vývoj měli Kollár i Rákos.

Povedlo se to až v přesilové hře, kdy Kollár jemně tečoval Ďalogovu střelu. Kometa ale vedení do přestávky neudržela. Střelou od modré se jedenáctou trefou v sezoně prosadil Martin Růžička.

Ve třetí třetině se obě mužstva snažila strhnout výhru na svoji stranu, Vincour ve vlastním oslabení otřel puk o tyč třinecké branky, sám před Klimešem se ocitl Vrána, ale puk za jeho záda nedostal.

S přibývajícím časem sílil nápor Komety a její touha po třech bodech ale nebyla vyslyšena. Naopak v poslední minutě zajistil Třinci poněkud šťastné vítězství Šedivý, když prostřelil Klimeše.

Jiří Kalous (Kometa): „Začali jsme rozpačitě a možná nervózně, hráli jsme proti týmu, který má skvělou formu a sérii vítězství. Hru jsme vyrovnali, ale závěr jsme ztratili, což nás mrzí. Tým ale celý zápas odmakal a odfáral, za což mu musím poděkovat.“

Václav Varaďa (Třinec): „Jsem samozřejmě rád za ten finální výsledek. Musím říct, že jsme do utkání vstoupili výborně, dobře jsme bruslili a vytvářeli si příležitosti. Pak se hra srovnala, dostali jsme se zbytečně do problémů, udělali jsme dvě chyby a dostali z toho gól. Brno dostalo vítr do plachet a dost nás mačkalo, ale my jsme vyrovnali. Ve třetí třetině to byl boj a musím poděkovat hráčům za výkon, že nic nevypustili.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 2:3. Oceláři mají sedmou výhru v řadě, v poslední minutě rozhodl Šedivý

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:19. M. Haščák, 33:48. Kollár Hosté: 03:05. P. Vrána, 38:39. Martin Růžička, 59:22. O. Šedivý Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, R. Pavlík, Vincour – Rákos, Mallet. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Miloš Roman, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Hrehorčák, A. Nestrašil, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Kofroň – Martynek, R. Szturc, Dravecký (A). Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Bohuněk, Frodl Stadion DRFG arena Návštěva 5736 diváků

Kladenské naděje na body zničil Gerhát

Úvodní část nabídla řadu zajímavých situací. První příležitosti nevyužili Beran a na druhé straně Jarůšek. Pak přišly dva rychle po sobě jdoucí údery hráčů domácí Vervy. Nejprve se při přesilovce v sedmé minutě krásně trefil Estephan, o 54 sekund později zvýšil kapitán Hübl po pěkné přihrávce Balinskise. Ve 12. minutě mohl přidat třetí zásah Svoboda, jenže hostující gólman Bow měl tentokrát navrch.

Středočeši pak přečkali bez úhony další oslabení a když už byli znovu v pěti, dostali se na dostřel. Po nahrávkách Plekance a Jágra se prosadil osmnáctiletý bek Ticháček a oslavil tak svou první extraligovou branku. V čase 19:23 však vrátil domácím dvoubrankový náskok Jarůšek.

Hned od začátku druhé části bylo zřejmé, že Kladenští se moc touží do zápasu rychle vrátit. Po 68 sekundách měli také velkou příležitost, když bylo po faulu Balinskise nařízeno trestné střílení. Godla však situaci ustál a Krista vychytal. O necelou minutu později se Balinskis provinil znovu, ale jeho pobyt na trestné lavici hosté gólem neutnuli.

Už při hře pět na pět zakončoval nebezpečně - ale bez úspěchu - Jágr. Jen o chvilku později už však hosté slavili, když se trefil z prostoru mezi kruhy Kubík. Šance se pak střídaly na obou stranách, změna skóre ale přišla až ve 39. minutě. Nejprve zazvonil na jedné straně na tyčku Balinskis, přes jásot diváků se však hrálo dál a obléhání branky Vervy zakončil vyrovnáním Beran.

Ve 43. minutě si vzal Litvínov vedení zpět, když během signalizované početní výhody uspěl dorážející Gerhát. Zvýšit mohl Estephan, jenže stejně jako hostující Plekanec ztroskotal na brankáři. Pět minut před vypršením základní hrací doby dostali Litvínovští kotouč za záda kladenského gólmana znovu, jenže gól jim uznán být nemohl: Hübl se totiž při zakončení zaskvěl fotbalově parádně trefeným nártem.

Rytířům to ale nakonec nebylo vůbec nic platné. Přes velkou snahu na vyrovnání nedosáhli ani v závěrečné hře bez gólmana.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „V první řadě jsme spokojení se třemi body, které jsou pro nás do tabulky velmi důležité, abychom se odrazili dál. Ale musím říct, že soupeř hrál velmi dobře. I když jsme měli po první třetině, kdy nám to tam napadalo, náskok 3:1, měli jsme tam díry. Druhou třetinu jsme měli katastrofální od prvního střídání. Lze říci, že většinu zápasu jsme prohrávali všechny osobní souboje, z čehož pramenily chyby a soupeř nás dostal pod tlak. Jsem rád, že ve třetí třetině kluci ukázali nějaký charakter a dokázali to ještě zvrátit na naši stranu. Tam už jsme tolik problémů neměli, ale přesto je strašně moc věcí, v nichž se musíme zlepšit. Dnešní hokej je o bruslení, osobních soubojích a tom být v dobrých pozicích, což jsme dnes většinu utkání neměli. Podržel nás brankář Godla.“

Jiří Burger (Kladno): „Utkání se mi nehodnotí dobře. Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas, vytvořili jsme si spoustu šancí, hlavně ve druhé třetině. S jejich proměňováním máme ale bohužel problémy a vzadu děláme zbytečné chyby. To nás dnes víceméně stálo zápas: zbytečné chyby směrem do obrany a neproměňování šancí směrem do útoku.“

SESTŘIH: Litvínov - Kladno 4:3. Důležité body pro Vervu, rozhodl přesný Gerhát

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:41. Estephan, 07:35. V. Hübl, 19:23. Jarůšek, 42:15. Gerhát Hosté: 18:15. Ticháček, 26:19. A. Kubík, 38:44. M. Beran Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Demel, Balinskis, Stříteský, Hrbas, D. Zeman, O. Baláž, Irving – Zygmunt, Kudrna, Gerhát – P. Straka (A), P. Zdráhal, V. Hübl (C) – Latta, M. Chalupa, Pospíšil – Estephan, Jarůšek, P. Svoboda. Hosté: Bow (Stahl) – K. Wood, J. Suchánek (A), Ticháček, Funk, Dotchin (A), J. Pohl, Baránek – Plekanec (C), Ciampini, Hajný – Dvořáček, Filip, Melka – A. Kubík, Jágr, Hlava – Kristo, M. Beran, J. Strnad. Rozhodčí Pražák, Šindel – Ganger, Klouček Stadion Návštěva 3570 diváků

Kalus zařil proti Dynamu, Koch „trefil“ Říčku

Domácí posilněni sérií výher se dostali do vedení v 7. minutě, kdy brankáře Kloučka překonal Kalus. Hosté se pokusili změnit verdikt rozhodčích takzvanou trenérskou výzvou, se kterou ale neuspěli a museli tak následně hrát navíc v oslabení.

Východočeši se ve čtyřech ubránili, ve 12. minutě jim pomohla i branková konstrukce, kterou trefil další bek Solovjov. Druhé branky se domácí dočkali až ve druhé třetině, kdy se prosadil pohotově dorážející Bernovský. V polovině utkání mohl přidat třetí gól Svačina, trestné střílení nařízené za zalehnutí puku v brankovišti obráncem Hrádkem ale neproměnil.

V závěru druhé třetiny měli hosté výhodu přesilové hry a vteřinu před odchodem do kabin ji využili, když Košťálkovu střelu tečoval Blümel.

Na začátku třetí části „trefil“ Koch nejlepšího střelce Dynama Říčku a hosté dostali pětiminutovou početní výhodu. Vyrovnat se jim ale nepodařilo, i proto, že přesilovku zkrátilo vyloučení Poulíčka. Klid na vítkovické hokejky poté přidal pohotově dorážející Dej.

Pardubice se ještě pokusily zápas zdramatizovat v power play, místo snížení ale počtvrté inkasovaly.

SESTŘIH: Vítkovice - Pardubice 4:1. Překvapivá výhra domácích, Kalus nasbíral tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:38. Jakub Stehlík, 28:26. Bernovský, 51:50. Dej, 58:01. M. Kalus Hosté: 39:59. Blümel Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, R. Bondra – Svačina, J. Hruška (A), Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok (A), J. Krejsa. Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – R. Kousal, O. Roman, Camara – Hecl, O. Rohlík, Koffer. Rozhodčí Mrkva, Kika – Komárek, Hynek Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 890 diváků