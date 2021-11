Plzeň táhne „Bombstrand“. Rána jak bodnutí nože, snaží se učit česky

Pěti góly dvakrát během dvanácti dnů vyplenil Spartu. Ale to nebylo všechno. Švédský bomber Ludwig Blomstrand se rozparádil, za posledních osm zápasů nasázel devět branek, po 19 duelech má tucet zásahů „Takový je prostě hokej. Jednou vám to tam padá, jindy nedáte nic a můžete dělat, co chcete,“ komentoval s klidem rodák z Uppsaly, který góly táhne Plzeň. Zapomeňte na Milana Gulaše. Je tady „Bombstrand“.

Rozjel se jako mašina. Je na něm vidět, jak si věří a hokej si užívá. „Cítím se teď zkrátka dobře, kdykoli jdu na led. Máme skvělý tým, daří se a hokej mě baví, což s tím souvisí,“ prohlásil Ludwig Blomstrand. „Každý má nějaké předpoklady. U něj to je teď nad čarou toho, co jsme očekávali. Ovšem o jeho schopnostech jsme věděli,“ připustil sportovní manažer plzeňského klubu a asistent trenéra Tomáš Vlasák.

Blomstrand před deseti lety získal stříbro na mistrovství světa osmnáctiletých, ve čtvrtém kole ho pak draftoval Vancouver. Něco přes tři sezony strávil v zámoří, nebylo mu však dopřáno víc než se probíjet po farmách. Ve švédské SHL se taky jen mihl. Ale zazářil ve druhé nejvyšší soutěži Allsvenskan, která není o moc horší.

Indiáni na urostlého útočníka Södertälje narazili, jakmile začali před sezonou narychlo shánět náhradu za Jakuba Poura, který podepsal kontrakt s Chicagem. Blomstrand se mu typově blíží. Velký, silný, dobrý bruslař s parádní střelou. V osmadvaceti letech však má víc zkušeností a jako hokejista je vyzrálejší.

„Nejdřív jsme měli v mužstvu Gustafa Thorella. Vyptávali jsme se, od jedné agentury jsme na Ludwiga dostali tip. Vyskautovali jsme si ho a věřili, že by to mohl být hráč, jakého potřebujeme. Zatím to potvrzuje,“ pochvaloval si Vlasák.

Vstup do sezony v podání plzeňského celku byl kostrbatý jak jízda po kočičích hlavách. „Měli jsme nějaké představy a plány, jenže přišla zranění, nemoci, takže nám to nevycházelo. V začátku jsme s tím hýbali, sestavu promíchávali. Už si to snad sedlo, doufejme, že to vydrží co nejdéle,“ navázal.

S nově příchozími cizinci to v Plzni každopádně trefili. Lotyš Martins Dzierkals řádil v útoku vedle Tomáše Mertla od začátku. Postupně se přidávali další. Trojzápřah, v němž se sešikovali Blomstrand s krajanem Thorellem a Michalem Bulířem, do sebe po určité době hledání zapadl, jako když sešroubujete polici z IKEA.

„Gustafa znám dobře už ze Švédska, spoustu let jsme hráli proti sobě. Není možná tak nápadný, ale je silný na puku, rychlý a rád pořád něco vymýšlí. Bulda působil i v KHL, je velice šikovný, nikdy nevíte, co vymyslí nebo provede. Na tréninku spolu hodně mluvíme a spoustu věcí rozebíráme, což je taky znát,“ líčil vzájemnou chemii Blomstrand.

„Oba jsou výborní hokejisti a vynikající kluci. Mají super hokejové myšlení, dokážou číst hru. Ludva je silový hráč s výbornou střelou. Dobře se doplňujeme. Gustaf zase odvede hodně černé práce. Sedli jsme si výborně. Ještě mi zbývá naučit se pár slov švédsky,“ vtipkoval Bulíř, který do Plzně přišel před sezonou z Liberce.

„Bulda se už pár švédských slovíček naučil…Pracujeme na tom, zlepšuje se. My se zase zkoušíme učit česky. Ale je to těžké pro obě strany. Komunikujeme spolu hlavně anglicky,“ upřesnil Blomstrand.

Kdykoli dal gól, Plzeň vyhrála. Jinak ne. Z posledních osmi utkání neskóroval proti Karlovým Varům, Třinci a Mladé Boleslavi. Naopak Spartě dal ve dvou duelech pět branek. Ránu má ostrou jak bodnutí nožem. Pálí švihem, ovšem už předvedl, že toho v repertoáru má mnohem víc. Jako v nedělním střetnutí se Spartou, kdy obkroužil bránu a odrazem o brankáře vyrovnal na 2:2.

„Gólman šel na bližší tyč, takže jsem to objel a zkusil zasunout. Se štěstím to tam spadlo. Pokaždé vycházíte z dané situace, jaká možnost se nabídne, kolik prostoru se otevře vám nebo spoluhráčům. Cílem je dát gól, dopravit puk do brány. To je nejdůležitější,“ zdůraznil švédský ostřelovač.

