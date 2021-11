Bolehlav Sparty trvá, je nejhorší za devět let. Přijde ruská posila?

Tak teď už přece musí! Aby takhle nadupaný tým nedokázal vyhrát ani na sedmý pokus? A přece, stalo se. Zase nic. Nuzná série Sparty trvá dál, v úterý napsala v Mladé Boleslavi už sedmý černý part. Prohrála 2:3. Boleslav prodloužila bolehlav. „Kouše se mi to hodně těžce. Není to jednoduchá situace,“ přiznává trenér Josef Jandač. Pražský klub za sebou aktuálně táhne nejdelší šňůru proher od roku 2012.

Nervozita stoupá, minimálně v kancelářích Sparty se však snaží paniku za futra nepouštět. Sportovní ředitel Petr Ton za mnoho let coby hráč v rudém dresu několikrát poznal, kam vedou neuvážená rozhodnutí. „Těžko něco změníme ze dne na den. Zažil jsem ve Spartě roky, kdy se dařilo, ale také léta, kdy jsme se trápili. A moc dobře vím, že unáhlené kroky ve Spartě k lepšímu nikdy nevedly,“ má jasno.

Před úterním zápasem pro klubový web říkal, že trpělivost stále má. „I ta má své hranice. Pokud nezačneme v nejbližších zápasech vyhrávat, nezbude nic jiného než dělat řezy.“ Ani tato slova však tým probrat nedokázal, v Mladé Boleslavi prohrála Sparta už posedmé v řadě.

Naposledy zažil pražský klub takhle dlouhou sérii porážek na podzim roku 2012. Tam Sparta padla hned devětkrát v řadě. Ton byl u toho jako hráč. Po šesté prohře byl tehdy odvolán hlavní kouč Richard Žemlička, kterého nahradil Václav Sýkora. Současný trenér Josef Jandač je tak fakticky prvním šéfem střídačky Sparty od roku 1993, pod kterým klub nevyhrál sedm duelů po sobě.

Mladá Boleslav - Sparta: Brankář Růžička zkusil trefit prázdnou branku Pražanů!

„Kouše se mi to samozřejmě hodně těžce. Není to jednoduchá situace pro nikoho,“ procedil mezi zuby po utkání. „Snaha tam byla, urputnost taky. Bohužel nám to nestačí. Nechci se vymlouvat na cokoli jiného. Chybí nám malinko síla, valíme to na pár lidí. Kluci pak ve finální fázi už nemají tu sílu a klid v zakončení. Klíčové hráče máme hodně přetěžované,“ přidal. První útok ve složení Řepík , Horák , Thorell se dostal na brutálních 23 odehraných minut na ledě.

Už v páté minutě Pražané ztráceli o dva góly, ještě v první třetině však zvládli manko smazat. V 19. minutě poslal Bruslaře šťastným odrazem od brusle do vedení Jan Stránský. A nakonec to byl gól poslední.

Sparta dupala za vyrovnáním, výkon to zase nebyl špatný. Ale nestačilo to. Ruce nad hlavu hostům sice ještě jednou vyletěly, branka na 3:3 však přišla zhruba vteřinu po třetí siréně. Smůla. Zase nic. Zejména ve třetí části bylo cítit, že borcům na ledě schází klid a sebevědomí. Logicky.

Pořádně pak po utkání u rozhovoru bublal útočník David Kaše. Tím, že jde primárně o krizi výsledkovou, ne tak herní, se uchlácholit nenechal. „Jsme v herní krizi! Prohráli jsme sedmkrát v řadě. To je strašný. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Musíme bojovat, všichni ze sebe vydat 101 procent. Neodehráli jsme špatný zápas, ale prostě nejsme na vlně. Padá nám tam úplně všechno. Musíme se vzchopit a už ve čtvrtek v Litvínově urvat tu výhru na krev,“ burcuje forvard.

Přijdou tedy změny? Ton do reprezentační přestávky žádné radikální opatření dělat nechce. „Nyní nevidíme možnost žádné výhodné hráčské výměny, kterou bychom tým zásadně posílili a psychicky nakopli. Šlo by pouze o kosmetické změny. Musíme hlavně pomoci našim hráčům, aby se dali znovu dohromady. Kluci si musí uvědomit, že hrají pod své možnosti. Musí se po utkání umět podívat fanouškům do očí a říct si, že pro úspěch udělali maximum. Zároveň víme, že pokud by zlepšení v nejbližší době nepřišlo, nikdo už ve Spartě nebude mít nic jistého,“ řekl. A platí to i o trenérech.

Jeden příchod by však mohl Ton se sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou upéct už brzy. Podle informací Sportu je blízko angažování ruského obránce Maxima Matuškina. Zkušený 31letý bek, který vlastní i švédský pas, aktuálně působí v KHL ve Vladivostoku. Pod koučem Jandačem hrál v Magnitogorsku. Další obchody možná budou brzy následovat.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta Praha 3:2. Hosté padli posedmé v řadě. Rozhodl Stránský

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:18. Bernad, 04:33. O. Najman, 18:53. J. Stránský Hosté: 05:32. D. Kaše, 12:17. E. Thorell Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Bičevskis – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Závora, Grim. Hosté: Cichoň (Neužil) – Mikliš, Moravčík, T. Pavelka, Jurčina (A), Tomáš Dvořák, Radek Jeřábek, A. Polášek (A) – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – J. Konečný, D. Kaše, F. Chlapík – Prymula, Zikmund, Z. Doležal – Šmerha, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Lučan, Kis Stadion Návštěva 2661 diváků

