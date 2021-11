Gulašův návrat do Plzně: dojetí i vstřelený gól, jehož oslavy si odpustil

Lehkou tečí otevřel skóre švédský bomber Ludwig Blomstrand. Už však neplatí, že když se střelecky prosadí on, Plzeň zvítězí. Možná i proto, že Západočeši dohrávali bez něj. Autor 13 branek v průběhu zápasu odstoupil. Podle sdělení klubu by měl během středy podstoupit vyšetření, další podrobnosti známy nebyly.

„Určitě chyběl, navíc když mu to tam v současné době padá. Třeba by to byl zrovna on, který by to tam v prodloužení trefil. Ale tak to v zápasech chodí, že o někoho přijdete. Určitě škoda, že nám v závěru chyběl,“ vracel se plzeňský trenér Václav Baďouček.

V předchozích letech sypal za Plzeň góly Milan Gulaš , v prvním vzájemném zápase po návratu do Budějovic se ještě neprosadil. V úterý však připomněl, jak dovede být nebezpečný, pokud dostane jen kousek prostoru. V polovině zápasu vletěl do útočné třetiny a přes clonícího obránce Kaňáka vypálil švihem z osy hřiště do levého horního růžku.

Jako gentleman si však oslavy trefy proti bývalému týmu odpustil. Svěsil ruce dolů na znamení, že jásat nehodlá. „Nerouhal jsem se. Je nepsané pravidlo, že proti bývalému klubu branku neslavíte. Pro mě to byl zvláštní pocit dát tady gól, ale je to moje práce,“ popisoval pětatřicetiletý útočník.

Čtyři uplynulé sezony táhl Plzeň jako kapitán, nyní poprvé po návratu do mateřského klubu přijel coby soupeř. A na konci vděčně kynul fanouškům, kteří hlasitě provolávali jeho jméno. „Bylo to dojemné. Nečekal jsem to, nemám co dodat. Moc si toho vážím,“ vzkázal Gulaš.

Plzeň - České Budějovice: Gulaš vyrovnal. Gól proti svému bývalému klubu neslavil, 1:1

Od něj se rovněž rozjela akce, z níž Motor sedm minut před koncem třetí části vyrovnal na 3:3, nabíjel i na několik dalších nebezpečných střel. Na ledě strávil o maličko míň času než další veteráni Lukáš Pech a Jiří Novotný . Ale bylo to i tím, že se na konci prodloužení dohrál po Jiříčkově troufalém výpadu, kdy mu nezbylo, než mladého plzeňského beka poslat k ledu. Závěr prodloužení strávil na trestné lavici, i kvůli tomu elitní kanonýr nemohl zasáhnout do samostatných nájezdů. Motor v nich i tak urval na plzeňském ledě druhý bod. „Byl jsem bez emocí, možná je dobře, že jsem nájezd nejel. A ani nevím, zda by mě trenéři vybrali.“

Škodovka z jedenácti předchozích střetnutí doma vydolovala 25 bodů z 33 možných. Dvakrát prohrála v normálním čase. Druhou porážkou po nájezdech přišla o pozici nejúspěšnějšího celku na vlastním ledě, protáhly se před ní Pardubice. Indiáni přitom vedli o dva góly, jenže ve třetí části náskok během 65 sekund ztratili. A v prodloužení nerozhodli, přestože dvakrát hráli v početní výhodě, jednou celé dvě minuty.

„Šli jsme sice do vedení, měli dvoubrankový náskok, ale upřímně musím říct, že soupeř měl po celé utkání lepší pohyb, byl důraznější a do ničeho nás moc nepustil. Byli jsme pod neustálým tlakem. Všude nám scházel krok a šťáva z předchozích utkání. Ale uspokojení bych za tím v žádném případě neviděl. Možná to bylo tím, že Budějovice měly volný víkend, my hráli těžké zápasy. Boleslav, Sparta. To se do toho mohlo promítnout, byla z nich vidět větší energie,“ dodal kouč domácích Baďouček. V nájezdech Plzeň není úspěšná dlouhodobě. „Hledáme, ani v přípravě jsme z nájezdů góly nedávali,“ přiznal.

SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 3:4sn. Gulaš přispěl ke skolení „svých“ Indiánů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:27. Blomstrand, 36:58. Schleiss, 44:36. Jiříček Hosté: 29:12. Gulaš, 50:26. Abdul, 52:31. Štich, . M. Hanzl Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kremláček, Čerešňák, Graňák, Jiříček, L. Kaňák, J. Kindl, Kvasnička – Kantner, Kodýtek, F. Suchý – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Schleiss. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Piskáček, Vráblík, Slováček, Štich, Bučko – Abdul, D. Voženílek, Valský – Holec, L. Pech, Gulaš – Vondrka, J. Novotný, Chlubna – T. Šoustal, M. Hanzl, Karabáček. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Brejcha, Rampír Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3217 diváků

