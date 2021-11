Spartu málem potupil gól brankáře. Kdo neriskuje, nic nezíská, zmínil

Boleslavská aréna jako by gólmany lákala ke skórování. Letos v lednu se jako první brankář v extraligové historii prosadil střelou přes celé hřiště Filip Novotný z Karlových Varů, právě na ledě Bruslařů. I Jan Růžička nezkoušel střílet poprvé, daleko od radosti nebyl ani v září 2019 na ledě Plzně.

Věřil jste si?

„Zkusil jsem to, letos těch příležitostí zatím moc nebylo. Věděl jsem, že mám chvilku čas, tak jsem to zkusil. Bohužel jsem to asi o dost netrefil.“

Z tribuny mi to nepřišlo zase o moc, chyběl zhruba metr?

„Jo, asi tak nějak.“

Nebyl to trochu risk? Čas jste měl, ale přece jen to bylo jen o gól…

„Samozřejmě, asi to byl risk. Vedli jsme jen o jeden gól, ne o dva. Kdo mě zná, tak ví, že si tohle moc nepřipouštím. Kdo nic neriskuje, nic nezíská. Zkusil jsem to. Vzhledem k tomu, že z toho byl icing, tak jsem rád, že jsme to pak suprově odehráli. Kluci se za mě postavili a zvládli jsme to. Risk to byl. Ale říkám: kdo neriskuje, většinou nevyhrává.“

Střelecký pokus jsme od vás neviděli poprvé. Pilujete to na tréninku?

„Celkově se snažím hodně pracovat s hokejkou, hodně si s pukem hraju, mám to rád. Kluci jsou na to víceméně zvyklí, že se do hry s kotoučem pouštím poměrně často. V tréninku pracujeme na tom, aby to bylo každým zápasem lepší a lepší. Myslím, že za určitou dobu jsme to hodně vylepšili.“

Plzeň - Mladá Boleslav: Brankář Růžička mířil na prázdnou branku! O kousek minul

Poslední dobou hrajete těsné zápasy, příležitosti můžou přibývat.

„Jednou bych gól dát chtěl, proto to zkouším. Příležitost se zase nenaskytne vždy, když se vede o gól a soupeř odvolá gólmana. Je to jednou za čas, byla by škoda to nevyzkoušet.“

Pojďme k hodnocení zápasu. Ubojovaná výhra?

„Jo, určitě ubojovaná. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát, byli jsme lepší. Kluci mě podrželi, protože toho druhého šmudlu, který mi tam proskočil, si za rámeček nedám. Kluci dali třetího a pak už záleželo jen na tom, jestli to zvládneme ubránit. Kluci výborně blokovali střely. Od doby, co jsme prohráli v Brně, se naše obětavost a týmovost zvedla o tisíc procent. Doufejme, že v tom do pauzy budeme jen pokračovat.“

Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička se při power play Sparty pokouší vyhodit puk přes celé hřiště do prázdné brány







21 zobrazit galerii

Ve druhé třetině vás Sparta v přesilovce zamkla, mačkala, ale i s pomocí spoluhráčů jste všechno zastavil. Nejtěžší pasáž?

„To byl takový zlomový bod utkání. Zaprvé, že jsme nebyli moc vylučovaní. Oslabení jsme zvládli, kluci mi výborně pomohli. Co jsem neviděl, tak zblokovali oni. Když budeme takhle pokračovat, tak můžeme porazit každého a nemusíme se ničeho bát.“

Po sérii čtyř proher jste navázali zase třemi výhrami, navíc nad Plzní, Libercem a Spartou. Jak se zvedla nálada v kabině?

„Ne že by nálada nebyla dobrá. Samozřejmě jsme si byli vědomi, že jsme zápasy ztratili. Byla to pro nás celkem dlouhá série, na kterou nejsme moc zvyklí. O to důležitější jsou teď tři výhry v řadě. Když se podíváme na tabulku, tak je úplně jedno, s kým hrajeme. Letos je to tak extrémně vyrovnané, že je úplně jedno, jestli hrajeme s posledním Zlínem nebo se Spartou. Porazit Spartu samozřejmě těší o trošičku víc, pořád je to v Česku velkoklub. Jsou za to ale jen tři body, takže musíme být pokorní, pořád pokračovat v práci, která nás v posledních třech zápasech dovedla do vítězného konce. Věřím, že budeme úspěšní i nadále.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:18. Bernad, 04:33. O. Najman, 18:53. J. Stránský Hosté: 05:32. D. Kaše, 12:17. E. Thorell Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Bičevskis – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Závora, Grim. Hosté: Cichoň (Neužil) – Mikliš, Moravčík, T. Pavelka, Jurčina (A), Tomáš Dvořák, Radek Jeřábek, A. Polášek (A) – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – J. Konečný, D. Kaše, F. Chlapík – Prymula, Zikmund, Z. Doležal – Šmerha, Hašek, T. Jandus. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Lučan, Kis Stadion Návštěva 2661 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 20 13 2 3 2 65:38 46 2. Mountfield 19 12 3 0 4 58:33 42 3. Pardubice 20 9 5 1 5 64:48 38 4. M. Boleslav 20 10 2 2 6 52:43 36 5. Plzeň 20 10 1 3 6 67:55 35 6. Č. Budějovice 19 9 1 2 7 59:56 31 7. Olomouc 18 7 4 1 6 41:41 30 8. Liberec 20 8 0 5 7 41:51 29 9. Sparta 19 6 3 4 6 65:63 28 10. Brno 19 5 4 2 8 56:59 25 11. Vítkovice 17 7 2 0 8 31:42 25 12. K. Vary 19 6 1 2 10 54:57 22 13. Litvínov 19 6 1 2 10 51:61 22 14. Kladno 19 2 3 3 11 50:73 15 15. Zlín 20 1 1 3 15 35:69 8 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup